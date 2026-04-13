Σημαντική είδηση:
13.04.2026 | 19:58
Εξάρχεια: Άγνωστοι μαχαίρωσαν περιπτερά στο πόδι
Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Απριλίου 2026, 19:38

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
Η εύθραυστη ανακωχή των 15 ημερών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ-Ισραήλ έχει μεταφέρει τις ανησυχίες πλέον όχι στη διάρκεια του πολέμου, αλλά στις συνέπειές του.

Το βασικό ερώτημα είναι αν προλαβαίνει η παγκόσμια οικονομία να αποφύγει την ύφεση. Στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στα επιτελεία των μεγάλων οικονομιών, η προσοχή στρέφεται πλέον στο αποτύπωμα που έχει ήδη αφήσει το σοκ των προηγούμενων εβδομάδων, με υψηλό ενεργειακό κόστος, προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και ένα κύμα αναθεωρήσεων αναφορικά με την πορεία της πραγματικής οικονομίας.

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η ανακωχή αντιμετωπίζεται ως «παράθυρο χρόνου», με τις κυβερνήσεις να επαναξιολογούν σενάρια που μέχρι πριν λίγες ημέρες είχαν μετακινηθεί προς το δυσμενέστερο.

Στο παρασκήνιο, κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

Τα πρώτα στοιχεία

Τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώνονται μετά την αποκλιμάκωση δείχνουν ότι η ζημιά στην οικονομική δραστηριότητα έχει ήδη ξεκινήσει. Η μεταβλητότητα στις τιμές ενέργειας έχει περάσει στα κόστη παραγωγής και στις πρώτες ύλες, ενώ καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, ειδικά σε πετροχημικά και βιομηχανικά υλικά, συνεχίζουν να καταγράφονται παρά τη σχετική σταθεροποίηση. Σε εσωτερικές αναλύσεις της Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γίνεται λόγος για «σοκ με χρονική υστέρηση», όπου οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη εκδηλώνονται εβδομάδες ή και μήνες μετά την αρχική κρίση. Το ίδιο σήμα εκπέμπουν και αγορές ομολόγων και εμπορευμάτων, όπου το risk premium παραμένει αυξημένο, παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση.

Στο παρασκήνιο, κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει. Στην Ευρωζώνη, πηγές του Eurogroup περιγράφουν μια μετατόπιση της συζήτησης από τη «διαχείριση της ακρίβειας» στη «διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας», με έμφαση στην κατανάλωση και στις επενδύσεις που εμφανίζουν ήδη σημάδια κόπωσης. Το βασικό ερώτημα που κυριαρχεί στα επιτελεία είναι αν το σοκ των προηγούμενων εβδομάδων έχει ήδη ενεργοποιήσει έναν κύκλο επιβράδυνσης που αποκτά δυναμική.

Ανησυχία για την πραγματική οικονομία

Οι ενδείξεις από τη διεθνή αγορά δείχνουν ότι η κρίση δεν περιορίστηκε στις τιμές των καυσίμων. Στην Ασία, όπου καταγράφονται πρώτα οι μεταβολές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η αύξηση των τιμών σε πετροχημικά προϊόντα και πρώτες ύλες έχει ήδη περάσει στη βιομηχανική παραγωγή. Πλαστικές ρητίνες, λιπάσματα και ενδιάμεσα υλικά καταγράφουν ανατιμήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το 50%, δημιουργώντας ένα ντόμινο αυξήσεων στο κόστος παραγωγής.

Αυτό το κύμα, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, κινείται ήδη προς τη Δύση. Οι πρώτες επιπτώσεις εμφανίζονται στη βιομηχανία και στις μεταφορές, ενώ οι επόμενες αναμένονται στην κατανάλωση. Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η καθυστέρηση στην πλήρη αποτύπωση των επιπτώσεων δημιουργεί μια «ψευδαίσθηση σταθερότητας», η οποία δεν αντανακλά την πραγματική πίεση που συσσωρεύεται στα κόστη.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πηγές από το Eurogroup αναφέρουν ότι αρκετά κράτη-μέλη επανεξετάζουν ήδη τους στόχους τους για το 2026

Προειδοποιήσεις για την ανάπτυξη

Στο επίπεδο των μακροοικονομικών προβλέψεων, οι αναθεωρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος τοποθετεί την ανάπτυξη κοντά στο 1,9%, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι μπορεί να κινηθεί ακόμη χαμηλότερα, γύρω στο 1,8%. Αντίστοιχα, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή καταγράφει αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τον στόχο του 2%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πηγές από το Eurogroup αναφέρουν ότι αρκετά κράτη-μέλη επανεξετάζουν ήδη τους στόχους τους για το 2026. Η συζήτηση έχει μετακινηθεί από τη δυναμική ανάπτυξης στη διατήρηση σταθερών ρυθμών, με έμφαση στην αποφυγή μιας απότομης επιβράδυνσης.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Οι πιέσεις από την ενέργεια και τις τιμές δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο η νομισματική πολιτική καλείται να ισορροπήσει μεταξύ πληθωρισμού και ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός για τη διάρκεια της κρίσης και για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων εργαλείων

Σημάδια επιβράδυνσης

Τα πρώτα σημάδια επιβράδυνσης αποτυπώνονται ήδη στην καταναλωτική συμπεριφορά. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε στις 106,8 μονάδες τον Μάρτιο, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώθηκε στις -52,5 μονάδες.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμπεριφορά των νοικοκυριών, καθώς η ιδιωτική κατανάλωση αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 36% των καταναλωτών έχει ήδη περιορίσει τις αγορές του, ακόμη και σε βασικά αγαθά.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η αλλαγή αυτή δεν συνδέεται μόνο με τις τιμές, αλλά και με την αβεβαιότητα. Η προσδοκία για νέες ανατιμήσεις οδηγεί σε πιο συντηρητική στάση, περιορίζοντας τη ζήτηση και επηρεάζοντας άμεσα την οικονομική δραστηριότητα.

Στην Ελλάδα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός για τη διάρκεια της κρίσης και για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων εργαλείων. Το βάρος παραμένει στη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, με στόχο τη διατήρηση της κατανάλωσης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι συζητήσεις περιλαμβάνουν και πιο παρεμβατικά σενάρια, όπως μηχανισμούς ελέγχου της ζήτησης ενέργειας, σε περίπτωση που η κατάσταση στην προσφορά επιδεινωθεί εκ νέου.

Στελέχη διεθνών οργανισμών περιγράφουν την κρίση ως μια διαδικασία που εξελίσσεται σε κύματα. Το πρώτο κύμα αφορά την ενέργεια, το δεύτερο τις πρώτες ύλες και τη βιομηχανία, ενώ το τρίτο αφορά την κατανάλωση και την ανάπτυξη.

Η ανακωχή δημιουργεί μια προσωρινή σταθεροποίηση, χωρίς να ανακόπτει τη δυναμική αυτής της μετάδοσης. Οι καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, η αύξηση του κόστους παραγωγής και η μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς συνθέτουν ένα περιβάλλον που συνεχίζει να εξελίσσεται.

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Αλλαγές 13.04.26

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Σύνταξη
Αγοραστική δύναμη: Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100» στην Ελλάδα αγοράζουμε «68»
Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100», στην Ελλάδα αγοράζουμε «68» - Αθήνα και Σόφια «ξύνουν» τον πάτο του βαρελιού

Στην ουρά με τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα. Το ανησυχητικό όμως δεν είναι μόνο το χαμηλό νούμερο, αλλά η απόκλιση.

Στράτος Ιωακείμ
Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

Στεγαστική κρίση: Οδηγός εύρεσης κατοικίας – Οι περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα
Οδηγός εύρεσης κατοικίας σε συνθήκες στεγαστικής κρίσης - Αναζητώντας τις περιοχές με τα πιο προσιτά ακίνητα

«Φουντώνει» η στεγαστική κρίση. Οι τιμές των ακινήτων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2017 (αύξηση 82,5%), ενώ το διαθέσιμο εισόδημα δεν ακολουθεί την ίδια πορεία, διευρύνοντας το χάσμα προσιτότητας. Η δυσκολία εύρεσης στέγης μοιάζει με «κυνήγι θησαυρού».

Στράτος Ιωακείμ
Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό
Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προβλέψεις για το 2026. Υποχωρεί επί τα χείρω η πρόβλεψη για ανάπτυξη, σε ανοδική τροχιά ο πληθωρισμός. Αλλεπάλληλες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου.

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Στεγαστική κρίση: Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία
Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία

Το ΔΝΤ προτείνει φορολόγηση επί των κλειστών ακινήτων, για να αυξηθεί η προσφορά. Η Τράπεζα της Ελλάδας παρουσιάζει ένα συνολικό πλέγμα προτάσεων για την προσιτή κατοικία. Πώς τις σχολιάζει η αγορά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ουγγαρία: Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν – Το τέλος της κυριαρχίας του και του εθνικού συντηρητισμού
Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν - Το τέλος της κυριαρχίας του και του εθνικού συντηρητισμού

Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana
Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana

Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

Έφη Αλεβίζου
Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες
Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες

Οι έλεγχοι των αστυνομικών ή καλύτερα ο φόβος για έλεγχο από αστυνομικούς φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα στους οδηγούς, καθώς ήταν ελάχιστοι όσοι αποφάσισαν να πιουν και στη συνέχεια να πιάσουν τιμόνι. 

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού «θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια»

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια

Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

