Lululemon: Έρευνα για τοξικές ουσίες στα αθλητικά ρούχα

Πίσω από τις βιτρίνες της «καθαρής» αθλητικής μόδας, ένα νέο μέτωπο ανοίγει για την εταιρεία αθλητικής ένδυσης Lululemon.

Η δημοφιλής εταιρεία athleisure βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας στις ΗΠΑ, προκαλώντας ερωτήματα για το κατά πόσο τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι πράγματι ασφαλή, κάτι που οι καταναλωτές δεν θα περίμεναν, με βάση τη στρατηγική μάρκετινγκ της εταιρείας .

Ερευνάται για χημικές ουσίες

Ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τη Lululemon, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα αθλητικά της ρούχα περιέχουν PFAS, τις λεγόμενες «παντοτινές χημικές ουσίες».

Όπως δήλωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, στόχος είναι να εξεταστεί κατά πόσο η εταιρεία έχει παραπλανήσει το κοινό της, το οποίο αναμένει προϊόντα που συνάδουν με έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Attorney General Ken Paxton Launches Investigation into Lululemon Over Potential Presence of Toxic “Forever Chemicals” in Activewear: https://t.co/dfU8F1bXQ4 — Texas Attorney General (@TXAG) April 13, 2026

Τα PFAS (υπερ- και πολυφθοροαλκυλικές ουσίες) χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία, αλλά δεν διασπώνται εύκολα στο περιβάλλον, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες.

Οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία

Σύμφωνα με τον Πάξτον, πρόσφατες επιστημονικές μελέτες συνδέουν ορισμένα συνθετικά υλικά με κινδύνους όπως είναι οι ενδοκρινικές διαταραχές, η υπογονιμότητα και ο καρκίνος.

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ έχει επίσης επισημάνει ότι τα PFAS μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις σε ανθρώπους και ζώα.

Η έρευνα θα εξετάσει τα πρωτόκολλα ελέγχου της εταιρείας, τη λίστα απαγορευμένων ουσιών και την εφοδιαστική της αλυσίδα, σε σχέση με τα πρότυπα ασφάλειας της πολιτείας.

Η πίεση στη μετοχή και οι προκλήσεις

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της καταγράφει πτώση, έχοντας χάσει περίπου 22% από την αρχή του 2026, επισημαίνει το Reuters.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η εταιρεία αναγκάστηκε να αποσύρει προσωρινά τη συλλογή “Get Low” μετά από παράπονα χρηστών, ενώ επανέφερε τα προϊόντα αφού προχώρησε σε διορθώσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει υποτονική ζήτηση, ενώ βρίσκεται σε συνεχιζόμενη διαμάχη με τον ιδρυτή της, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα.

«Θα λογοδοτήσει αν παραβίασε τον νόμο»

Η υπόθεση προσθέτει ακόμη ένα βάρος στη Lululemon, η οποία επιχειρεί να διατηρήσει τη θέση της ως κορυφαίο brand athleisure.

«Αν η Lululemon έχει παραβιάσει τη νομοθεσία του Τέξας, θα λογοδοτήσει», τόνισε ο Πάξτον, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τη βιομηχανία ένδυσης.

Καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, το αποτέλεσμα ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο τη Lululemon αλλά και συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες προωθούν προϊόντα «ευεξίας» στην αγορά.