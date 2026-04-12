Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12 Απριλίου 2026, 22:36

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Η MizarVision προσπάθησε να προσδιορίσει τις κινήσεις των βομβαρδιστικών με βάση τις θέσεις των αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού και τις αμερικανικές επιθέσεις σε βασικούς στρατηγικούς στόχους, όπως επεξηγεί σε σχετικό της άρθρο η South China Morning Post.

Μια κινεζική εταιρεία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης για να παρακολουθήσει τις αποστολές αεροπορικού ανεφοδιασμού των ΗΠΑ, με σκοπό να εντοπίσει τα μοτίβα των επιθέσεων των βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν.

H MizarVision επιβεβαίωσε μέσα από τις δορυφορικές της φωτογραφίες ζημιές στα ραντάρ των ΗΠΑ. Διαφήμισε τα προϊόντα της και την χρησιμότητά τους εν μέσω πολέμου.

Η MizarVision, μια ιδιωτική εταιρεία γεωχωρικών πληροφοριών, δημοσίευσε νωρίτερα αυτό το μήνα μια έκθεση στην οποία αναλύει τις δραστηριότητες των αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού KC-135 και KC-46 κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury. Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς κρίσιμες συνδέσεις μεταξύ γνωστών κινήσεων αεροσκαφών ανεφοδιασμού και επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων.

Η ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποδηλώνει ότι οι πτήσεις αυτές μεταφέρουν στρατηγικό υλικό, καθώς καταγράφηκαν περίπου 200 μεταγωγικά αεροσκάφη σε δρομολόγια μεταξύ της βάσης Ράμσταϊν και Ιορδανίας/Ισραήλ από τις 13 έως τις 23 Μαρτίου.

Η εταιρεία έκανε προβλέψεις με χρήση πληροφοριών ανοιχτού κώδικα και τεχνητή νοημοσύνη

Αναλυτές ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού μπορούσαν να παρακολουθηθούν μέσω σημάτων Automatic Dependent Surveillance-Broadcast, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό αεροσκαφών. Τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού είναι ο πιο συχνά παρακολουθούμενος τύπος στρατιωτικών αεροσκαφών.

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά απίθανο τα βομβαρδιστικά να εκπέμπουν σήματα ADS-B κατά τη διάρκεια επιχειρησιακών πτήσεων, οπότε η εταιρεία προσπάθησε στη συνέχεια να αντιστοιχίσει τη θέση των αεροσκαφών ανεφοδιασμού με γνωστές ή υποψιαζόμενες κινήσεις βομβαρδιστικών, κάτι που είναι δύσκολο να παρακολουθηθεί. Δεν ήταν σαφές ποιος ρόλος διαδραμάτισε η τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία.

Η εταιρεία είχε προηγουμένως διεξάγει μια προσπάθεια παρακολούθησης διάρκειας ενός μήνα, η οποία χρησιμοποίησε επίσης δορυφορικές εικόνες που τεκμηρίωναν την ανάπτυξη διαφόρων στρατιωτικών πόρων των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Χρυσός: Πόσο ασφαλές καταφύγιο είναι; – Τι δείχνει το πρόσφατο παρελθόν

Ιράν: Οι απειλές του Τραμπ δεν έχουν καμία επίδραση

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;
Μια φράουλα με πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ και μίνι φούστα σκύβει να σηκώσει ένα στυλό από το πάτωμα. Μια ομάδα από μπανάνες με κοστούμια την παρακολουθεί. Αυτό το βίντεο στο TikTok έχει σχεδόν 900.000 προβολές

Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Λίγο μετά τις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδα, με καταμετρημένο περίπου 32% των ψήφων, το Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φαινόταν να λαμβάνει 66% και 132 έδρες (σε σύνολο 199 στο ουγγρικό κοινοβούλιο). Χάνει την εξουσία ο Όρμπαν

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Κόμο – Ίντερ
LIVE: Κόμο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Ίντερ για την 32η αγωνιστική της Serie A.

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν
Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, όπως με τις επιχειρήσεις σε Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα
Το Πάσχα για τους περισσότερους σημαίνει σούβλα, οικογενειακά τραπέζια και ανάπαυλα. Ενώ η πλειονότητα απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης για χιλιάδες εργαζόμενους η λέξη ανάπαυλα δεν υπάρχει.

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης». Η «κόκκινη γραμμή του Ιράν» κατά τον Πεζεσκιάν.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ
Η Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε με 3-0 στο Λονδίνο επί της Τσέλσι, μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ έχοντας παιχνίδι λιγότερο και στις 19/4 υποδέχεται την Άρσεναλ σε «τελικό»

Στεγαστική κρίση: Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία
Το ΔΝΤ προτείνει φορολόγηση επί των κλειστών ακινήτων, για να αυξηθεί η προσφορά. Η Τράπεζα της Ελλάδας παρουσιάζει ένα συνολικό πλέγμα προτάσεων για την προσιτή κατοικία. Πώς τις σχολιάζει η αγορά.

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν
Το Κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων (131-139 έδρες), ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9% (59-67 έδρες). Κοντά στο 80% η συμμετοχή.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς «φρένα» η κυβέρνηση – Οι επόμενες «μάχες» και ο δρόμος που οδηγεί στο… εδώλιο
Πέφτει αυλαία στην «εορταστική νηνεμία» για την κυβέρνηση. Στα «χέρια» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανοίγει ο δρόμος στην Ολομέλεια της Βουλής για άρσεις ασυλίας. Τα βήματα που ακολουθούν.

CNBC: Τα 8 θέματα που συζητούν τα «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια – Ψυχολόγος από το Χάρβαρντ δίνει απαντήσεις
Η συναισθηματική σταθερότητα σε μια σχέση δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων, αλλά την ύπαρξη ενός «ασφαλούς λιμανιού» όπου τα πάντα μπορούν να συζητηθούν χωρίς τον φόβο της κριτικής. Τα ζευγάρια που διακρίνονται για την «ισορροπία» που διέπει τη σχέση τους δεν αποφεύγουν τα δύσκολα θέματα· αντίθετα, τα επιδιώκουν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

