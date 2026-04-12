12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Ενορχηστρωμένο μπαράζ μηνυμάτων στηρίζει τον Όρμπαν στο Telegram – Οι υποψίες στη Ρωσία
Τεχνολογία 12 Απριλίου 2026, 16:50

Αναρτήσεις που δείχνουν να έχουν μεταφραστεί από τα ρωσικά προειδοποιούν τους Ούγγρους για το μέλλον της χώρας αν χάσει τις εκλογές ο Όρμπαν.

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Την ώρα που οι Ούγγροι προσέρχονται στις κάλπες, επιχειρήσεις πληροφοριών στο Telegram επιχειρούν να σκορπίσουν φόβο για τι πρόκειται να συμβεί αν ο Βίκτορ Όρμπαν χάσει την πρωθυπουργία έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία, δείχνει έρευνα της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Vox Harbor.

Μεγάλο μέρος των μηνυμάτων προέρχεται από λογαριασμούς που λειτουργούν ή συνδέονται με τη Ρωσία, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο την έρευνα.

Δυτικές κυβερνήσεις είχαν προηγουμένως κατηγορήσει τη Μόσχα για εκστρατείες επηρεασμού της κοινής γνώμης προς όφελος του Όρμπαν, μια κατηγορία που το Κρεμλίνο αρνείται.

Οι ερευνητές κατέγραψαν πολλές περιπτώσεις μηνυμάτων που περιείχαν πανομοιότυπες εκφράσεις και εμφανίστηκαν σε πολλά κανάλια του Telegram μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μοτίβο που υποδεικνύει ενορχηστρωμένη επιχείρηση.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Όρμπαν, εθνικιστής που έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τις Βρυξέλλες και διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, ενδέχεται να χάσει τις εκλογές από τον φιλοευρωπαίο ηγέτη της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγκιαρ.

Ένα συχνό αφήγημα, έδειξε η έρευνα, είναι ότι οι αντίπαλοι του Όρμπαν μπορεί να καταφύγουν στην εκλογική απάτη για να του στερήσουν τη νίκη

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Όρμπαν και το κόμματου Fidesz για εκστρατεία παραπληροφόρησης σε συμβατικά μέσα και social media, βασισμένη σε περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, για να δημιουργήσει φόβο για το μέλλον της χώρας σε περίπτωση νίκης του Μάγκιαρ.

Από την άλλη, ο Όρμπαν και οι υποστηρικτές του λένε ότι απλώς παρουσιάζουν τα γεγονότα στους ψηφοφόρους και κατηγορούν την αντιπολίτευση για επιχείρηση προπαγάνδας που στηρίζουν οι Βρυξέλλες.

Η έρευνα της Vox Harbor εξέτασε μόνο το Telegram, το οποίο είναι λιγότερο δημοφιλές στην Ουγγαρία από πλατφόρμες σαν το Facebook και το TikTok.

Ωστόσο οι ερευνητές ανέφεραν ότι το Telegram λειτουργεί ως «επωαστήριο» μηνυμάτων υπέρ του Όρμπαν που στη συνέχεια διοχετεύονται σε άλλα μέσα. Το Reuters εντόπισε εκατοντάδες αναρτήσεις στο Facebook και το X που είχαν ίδιους τίτλους και ίδιο περιεχόμενο με προηγούμενες αναρτήσεις στο Telegram.

«Τα αφηγήματα είναι απολύτως ίδια. Επίσης, ανιχνεύσαμε συντονισμένες κινήσεις τόσο στο TikTok όσο και το Facebook. Εντοπίσαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για μετάφραση ρωσικού περιεχομένου» δήλωσε ο Πέτερ Κρέκο, διευθυντής της δεξαμενής σκέψης Political Capital, όταν ενημερώθηκε από το Reuters για τα ευρήματα της Vox Harbor.

Η εταιρεία ανέλυσε περισσότερα από 628.000 μηνύματα που αναρτήθηκαν από 30.000 ομάδες από τις αρχές του έτους έως την 1η Απριλίου.

Πολλές αναρτήσεις επαναλαμβάνουν τις προειδοποιήσεις του Όρμπαν ότι η ΕΕ θέλει να αποδυναμώσει την κυριαρχία της Ουγγαρίας, ότι ξένες δυνάμεις θέλουν να παρασύρουν τη χώρα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και ότι το Κίεβο συνωμοτεί κατά του Όρμπαν.

Ένα συχνό αφήγημα, έδειξε η έρευνα, είναι ότι οι αντίπαλοι του Όρμπαν μπορεί να καταφύγουν στην εκλογική απάτη για να του στερήσουν τη νίκη.

Έξι από τους λογαριασμούς στο Telegram που μεταδίδουν τα περισσότερα μηνύματα σχετικά με τις εκλογές συνδέονται με τη Ρωσία, ανάμεσά ρους το Ukraina.ru, ιστότοπος του ρωσικού ομίλου Rossiya Segodnya.

Και ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια που αναρτούν μηνύματα μεταφρασμένα από τα ρωσικά είναι το Oroszok Az Igazság Oldalán, που σημαίνει «Ρώσοι στην πλευρά της αλήθειας».

Μεγάλο μέρος του περιεχομένου του καναλιού προέρχεται από το ουγγρικό σκέλος του Rybar, ενός blogger που συνδέεται στενά με τον ρωσικό στρατό.

Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Τραμπ: Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά – Το βλέμμα στο Ορμούζ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος
«Ηλεκτρονέφος» 12.04.26

Η δημοσίευση από το ΥΠΕΝ του προσχέδιου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών θέτει αιολικά και ηλιακά πάρκα στις δυνητικές απειλές για τις μέλισσες.

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
NASA 11.04.26

Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
Επιστήμες 10.04.26

Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους
Κόσμος 10.04.26

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα «European Pulse» του POLITICO υποστηρίζουν με συντριπτική πλειοψηφία τα μέτρα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών μακριά από τα social media

Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση
Περιβάλλον 10.04.26

Η κινεζική CATL θέλει να ηλεκτροδοτήσει τους παγκόσμιους ναυτιλιακούς στόλους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για την υιοθέτησή της σε μεγάλη κλίμακα

Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League το «κίτρινο υποβρύχιο»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Η Βιγιαρεάλ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, επικρατώντας 2-1 για την 31η αγωνιστική της La Liga και κάνοντας καθοριστικό βήμα για την παραμονή στην πρώτη τετράδα.

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:04

Η εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ έφερε αναστεναγμούς ανακούφισης στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επισημαίνουν τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό του νικητή των ουγγρικών εκλογών.

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.04.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προβλέψεις για το 2026. Υποχωρεί επί τα χείρω η πρόβλεψη για ανάπτυξη, σε ανοδική τροχιά ο πληθωρισμός. Αλλεπάλληλες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου.

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Για καλό σκοπό 12.04.26

Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:11

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Κόμο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κόμο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Ίντερ για την 32η αγωνιστική της Serie A.

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν
Κόσμος 12.04.26

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, όπως με τις επιχειρήσεις σε Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα
Ελλάδα 12.04.26

Το Πάσχα για τους περισσότερους σημαίνει σούβλα, οικογενειακά τραπέζια και ανάπαυλα. Ενώ η πλειονότητα απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης για χιλιάδες εργαζόμενους η λέξη ανάπαυλα δεν υπάρχει.

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
«Ασύμμετρη κρίση» 12.04.26

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

