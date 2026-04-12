Χαμός στο Άνφιλντ για τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων

Η διοίκηση της Λίβερπουλ ενημέρωσε τα μέλη και τους κατόχους διαρκείας του συλλόγου, πως έχει αποφασίσει την αύξηση των εισιτηρίων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από πλευράς οπαδών της ομάδας του λιμανιού.

Η εικόνα στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Φουλαμ δεν θύμιζε σε τίποτα Άνφιλντ καθώς ένας από τους μεγαλύτερους συνδέσμους οπαδών της αγγλικής ομάδας, αποφάσισε να μην υπάρχουν πανό στο Kop, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

“Our fans are the club” ✊ Virgil van Dijk has backed Liverpool fans’ protests against plans to raise ticket priceshttps://t.co/QBXWxRvrdR pic.twitter.com/dqDKdzbuQR — Mirror Football (@MirrorFootball) April 12, 2026

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου σήκωσαν πανό, με τα οποία εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην απόφαση των διοικούντων, να προχωρήσουν σε αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.

Δεν ήταν όμως μόνο τα πανό, καθώς κατά την διάρκεια του αγώνα, οι οπαδοί της Λίβερπουλ φώναξαν συνθήματα, με τα οποία ζητούσαν από την διοίκηση της ομάδας τους, να πάρει πίσω την σχετική απόφαση.

Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις υπήρχαν συνθήματα που φανέρωναν την οργή των οπαδών της Λίβερπουλ για την ανακοίνωση στην οποία προχώρησαν οι ιθύνοντες του συλλόγου και με την οποία ενημέρωσαν για τις αυξήσεις που θα υπάρξουν.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως μετά το τέλος του αγώνα με την Φούλαμ (σ.σ. οι «κόκκινοι» επικράτησαν 2-0) ο αρχηγός της ομάδας του λιμανιού, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα δεν κρύφτηκε πίσω απ’ το δάχτυλό του.

Ο Ολλανδός στόπερ της Λίβερπουλ τάχθηκε υπέρ τω οπαδών της ομάδας του, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

«Οι οπαδοί είναι η ψυχή του ποδοσφαίρου και ειδικά για την Λίβερπουλ ο κόσμος είναι το club. Αυτό ίσχυε πριν έρθω εγώ στην ομάδα και θα ισχύει κι όταν θα φύγω.

Δεν βλέπω λοιπόν για ποιον λόγο πρέπει να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, από την στιγμή που δεν βοηθά κανέναν».

Η αρχή έγινε στο ματς με την Φούλαμ, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι κινητοποιήσεις των οπαδών της Λίβερπουλ θα συνεχιστούν, με στόχο φυσικά να πάρει πίσω η διοίκηση των «κόκκινων», την απόφαση γι’ αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων.