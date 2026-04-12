Βατούτιν: «Έτοιμη να επιστρέψει στη Euroleague η ΤΣΣΚΑ, αλλά…»

Στις 10 Φεβρουαρίου του 2022, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έπαιζε το τελευταίο της -μέχρι σήμερα- παιχνίδι στην Euroleague – μια ήττα 84-75 από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ. Δύο και κάτι εβδομάδες αργότερα, στις 28 Φεβρουαρίου, η Euroleague την απέκλεισε από τη διοργάνωση λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Πλέον όμως, η ρωσική «αρκούδα» είναι έτοιμη να επιστρέψει στην κορυφαία διοργάνωση, έχοντας αναδομηθεί.

Ο πρόεδρος των οκτώ φορές πρωταθλητών Ευρώπης, Αντρέι Βατούτιν, μίλησε για το ενδεχόμενο αυτό, αλλά υποστήριξε ότι είναι κάτι που δεν περνάει από το χέρι του συλλόγου. Ο ισχυρός άνδρας της ρωσικής ομάδας βρέθηκε στο Βελιγράδι για να αποτίσει φόρο τιμής στον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ο οποίος είχε εργαστεί στην ΤΣΣΚΑ τη σεζόν 2010-11. Μιλώντας λοιπόν στην «Mondo», ο Βατούτιν, έδειξε ότι η ομάδα του έχει ξεκάθαρες προθέσεις, αλλά η κατάσταση που θα επιτρέψει μια πιθανή επιστροφή της στην Euroleague, μόνο ξεκάθαρη δεν είναι…

«Το ερώτημα είναι πολιτικό. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε αμέσως, αλλά δεν είναι στο χέρι μας» ανάφερε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για το θέμα.

Παράλληλα, όμως, μίλησε και για τις επαφές του NBA με Euroleague και FIBA: «Είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα στιγμή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ειδικά για την Euroleague, επειδή πρόκειται για ένα δυνατό τουρνουά, μεγάλη επιχείρηση, αλλά αξίζει να είναι πολύ μεγαλύτερο από επιχειρηματικής άποψης. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή για όλους. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μεταξύ της Euroleague και του NBA. Πρέπει να είσαι έξυπνος και να ενεργήσεις με πολλή υπομονή. Είμαστε ακόμα μέτοχοι της Euroleague και συμμετέχουμε σε όλη τη διαδικασία».

Τέλος, για την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ανέφερε τα εξής; «Μια μεγάλη απώλεια για όλους. Δυστυχώς, ο Ντούσκο ήταν στην ΤΣΣΚΑ για πολύ λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής και ένας απίστευτος άνθρωπος με τεράστια καρδιά. Έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις από αυτόν».