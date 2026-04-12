Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βατούτιν: «Έτοιμη να επιστρέψει στη Euroleague η ΤΣΣΚΑ, αλλά…»
Euroleague 12 Απριλίου 2026, 12:54

Μετά από μια πενταετία απουσίας, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι έτοιμη να επιστρέψει στην Euroleague, αλλά όπως υποστήριξε ο πρόεδρός της, Αντρέι Βατούτιν, αυτό δεν είναι στο χέρι της ρωσικής ομάδας...

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Στις 10 Φεβρουαρίου του 2022, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έπαιζε το τελευταίο της -μέχρι σήμερα- παιχνίδι στην Euroleague – μια ήττα 84-75 από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ. Δύο και κάτι εβδομάδες αργότερα, στις 28 Φεβρουαρίου, η Euroleague την απέκλεισε από τη διοργάνωση λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Πλέον όμως, η ρωσική «αρκούδα» είναι έτοιμη να επιστρέψει στην κορυφαία διοργάνωση, έχοντας αναδομηθεί.

Ο πρόεδρος των οκτώ φορές πρωταθλητών Ευρώπης, Αντρέι Βατούτιν, μίλησε για το ενδεχόμενο αυτό, αλλά υποστήριξε ότι είναι κάτι που δεν περνάει από το χέρι του συλλόγου. Ο ισχυρός άνδρας της ρωσικής ομάδας βρέθηκε στο Βελιγράδι για να αποτίσει φόρο τιμής στον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ο οποίος είχε εργαστεί στην ΤΣΣΚΑ τη σεζόν 2010-11. Μιλώντας λοιπόν στην «Mondo», ο Βατούτιν, έδειξε ότι η ομάδα του έχει ξεκάθαρες προθέσεις, αλλά η κατάσταση που θα επιτρέψει μια πιθανή επιστροφή της στην Euroleague, μόνο ξεκάθαρη δεν είναι…

«Το ερώτημα είναι πολιτικό. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε αμέσως, αλλά δεν είναι στο χέρι μας» ανάφερε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για το θέμα.

Παράλληλα, όμως, μίλησε και για τις επαφές του NBA με Euroleague και FIBA: «Είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα στιγμή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ειδικά για την Euroleague, επειδή πρόκειται για ένα δυνατό τουρνουά, μεγάλη επιχείρηση, αλλά αξίζει να είναι πολύ μεγαλύτερο από επιχειρηματικής άποψης. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή για όλους. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μεταξύ της Euroleague και του NBA. Πρέπει να είσαι έξυπνος και να ενεργήσεις με πολλή υπομονή. Είμαστε ακόμα μέτοχοι της Euroleague και συμμετέχουμε σε όλη τη διαδικασία».

Τέλος, για την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ανέφερε τα εξής; «Μια μεγάλη απώλεια για όλους. Δυστυχώς, ο Ντούσκο ήταν στην ΤΣΣΚΑ για πολύ λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής και ένας απίστευτος άνθρωπος με τεράστια καρδιά. Έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις από αυτόν».

Ελληνικός τουρισμός: Mega deals εν μέσω πολέμου

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Οι ΗΠΑ απέτυχαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας, λέει το Ιράν

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού στο X και αναφέρθηκε σε πιθανή διασταύρωση Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στα playoffs, για τους Μπαρτώκα - Αταμάν, τις ομάδες του Final 4 και τον... MVP Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Ρόμπινσον στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις και της… Euroleague
Ο Τζάστιν Ρόμπινσον είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού, η Παρί θέλει να τον κρατήσει, όμως η Ζαλγκίρις έχει κάνει ήδη κίνηση και ο Αμερικανός εμπλέκεται και με τον Ολυμπιακό, αλλά και με άλλες ομάδες της Euroleague

«Παίρνει Λοβέρν η Παρτιζάν» (pic)
Μετά το πέρασμά του από την Κουβέιτ Σπόρτιν Κλαμπ, ο Τζόφρι Λοβέρν ετοιμάζεται να επιστρέψει, στην Παρτιζάν μετά τη σεζόν 2012 έως 2014.

Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»
Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»
Ο Μουστάφα Φαλ επέστρεψε, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά και στο εξωτερικό αναφέρονται στο συμβόλαιο του, αλλά και στις πολλές επιλογές που έχει στο «5» ο Μπαρτζώκας.

Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο
Η Μονακό των οκτώ παικτών και με τους Τζέιμς, Οκόμπο να έχουν από 16π. έκαστος άντεξε και πήρε τη νίκη σπουδαία νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-86, κλειδώνοντας θέση στα πλέι ιν της Euroleague.

Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για πολλές παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός
Πέρυσι είχε κηρυχθεί ξανά εκεχειρία στην Ουκρανία για το Πάσχα των ορθοδόξων, αλλά και πάλι τα δύο στρατόπεδα είχαν αλληλοκατηγορηθεί για την παραβίασή της πολλές φορές

Τα «έξυπνα» μηνύματα που αδειάζουν λογαριασμούς – Το phishing και τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες
Το phishing δεν είναι πια μια σποραδική απάτη του διαδικτύου. Στην ελληνική πραγματικότητα έχει μετατραπεί σε ένα διαρκές, εξελισσόμενο φαινόμενο που ακολουθεί την ψηφιακή καθημερινότητα των πολιτών.

Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα
Χθες, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά

Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν
Οι περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στην Ουγγαρία, όπως και οι πάνω από 500.000 άλλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε κόμματα

One in Ten Struggle With Focus, Greek Survey Finds
New national data reveal widespread chronic health conditions, lifestyle-related risks, and limited access to care, highlighting concerns over mental and physical wellbeing across age groups

Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας
Διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα

Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά
Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν

Αϊτή: Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο – Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο ιστορικό οχυρό Citadelle Laferrière στην Αϊτή, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που ξαφνικά τράπηκε σε μαζική φυγή λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

