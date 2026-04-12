Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12 Απριλίου 2026, 20:38

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε με 3-0 στο Λονδίνο επί της Τσέλσι, μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ έχοντας παιχνίδι λιγότερο και στις 19/4 υποδέχεται την Άρσεναλ σε «τελικό»

Δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη η Μάντσεστερ Σίτι! Μία μέρα μετά το κάζο της πρωτοπόρου Άρσεναλ απέναντι στην Μπόρνμουθ, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα διέλυσε με 3-0 την Τσέλσι στο «Stamford Bridge» για την 32η αγωνιστική της Premier League και «φώναξε» πως πάει για πρωτάθλημα.

Αυτό γιατί μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από τους «κανονιέρηδες» τους οποίους υποδέχεται σε μία εβδομάδα στο «Etihad» κι ενώ έχει κι ένα παιχνίδι λιγότερο. Με λίγα λόγια, η «μάχη» του τίτλου πήρε… φωτιά για τα καλά και όλα δείχνουν πως οδεύουμε για ένα φινάλε θρίλερ.

Γκεΐ και Πάλμερ είχαν από μία καλή στιγμή στο ξεκίνημα για τις δύο ομάδες ενώ στο 16′ ακυρώθηκε γκολ του Κουκουρέγια για την Τσέλσι. Ο Νέτο νικήθηκε από τον Ντοναρούμα στο 19′ όπως και ο Μπερνάρντο στο 34′ από τον Σάντσεθ.

Στο δεύτερο μέρος η Σίτι μπήκε καλύτερα και αφού έχασε μία ευκαιρία με τον Χάαλαντ, έκανε το 1-0 στο 51′ με κεφαλιά του Ο’Ράιλι από φάουλ του Τσερκί. Ο ίδιος δημιούργησε και το δεύτερο γκολ για να σκοράρει ο Γκεΐ στο 57′ με σουτ και το τελικό 0-3 έγραψε στο 68′ ο Ντοκού με πλασέ μετά από λάθος του Καϊσέδο.

Τσέλσι: Σάντσεθ, Κουκουρέγια, Χάτο, Φοφανά, Γκουστό (89′ Ατσεαμπόνγκ), Καϊσέδο (82′ Εσούγκο), Πάλμερ, Νέτο, Αντρέι Σάντος (68’ Λάβια), Εστεβάο (68’ Γκαρνάτσο), Ζοάο Πέδρο (82′ Ντέλαπ)

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Χουσάνοβ, Γκεΐ, Ο’Ράιλι (64’ Αΐτ Νουρί), Ρόδρι, Σίλβα (81′ Κόβατσιτς), Σεμένιο, Τσερκί (76’ Φόντεν), Ντοκού (76’ Σαβίνιο), Χάαλαντ

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 10/04

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

Σάββατο 11/04

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2
Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2
Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2
Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0

Κυριακή 12/04

Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0
Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ 2-1
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 0-3

Δευτέρα 13/04

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)

Η βαθμολογία:

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 18/09

Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)
Λιντς-Γουλβς (17:00)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)
Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19/09

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)
Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.

Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Κόμο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κόμο – Ίντερ

LIVE: Κόμο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Ίντερ για την 32η αγωνιστική της Serie A.

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)

Νότιγχαμ και Άστον Βίλα έμειναν στο 1-1, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε από την Σάντερλαντ (0-1) στο ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι και μπήκε στη ζώνη του υποβιβασμού – Νίκη για την Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην Νιουκάστλ (2-1).

Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.04.26

Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προβλέψεις για το 2026. Υποχωρεί επί τα χείρω η πρόβλεψη για ανάπτυξη, σε ανοδική τροχιά ο πληθωρισμός. Αλλεπάλληλες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου.

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Για καλό σκοπό 12.04.26

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου για 100 ευρώ; Ο εγγονός του Πάμπλο για την κλήρωση που κλυδωνίζει την αγορά τέχνης

Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
AI 12.04.26

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 22:55

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν
Κόσμος 12.04.26

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, όπως με τις επιχειρήσεις σε Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα
Ελλάδα 12.04.26

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα

Το Πάσχα για τους περισσότερους σημαίνει σούβλα, οικογενειακά τραπέζια και ανάπαυλα. Ενώ η πλειονότητα απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης για χιλιάδες εργαζόμενους η λέξη ανάπαυλα δεν υπάρχει.

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
«Ασύμμετρη κρίση» 12.04.26

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης». Η «κόκκινη γραμμή του Ιράν» κατά τον Πεζεσκιάν.

Στεγαστική κρίση: Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία
Στεγαστική κρίση 12.04.26

Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία

Το ΔΝΤ προτείνει φορολόγηση επί των κλειστών ακινήτων, για να αυξηθεί η προσφορά. Η Τράπεζα της Ελλάδας παρουσιάζει ένα συνολικό πλέγμα προτάσεων για την προσιτή κατοικία. Πώς τις σχολιάζει η αγορά.

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν
Μεγάλη ήττα Όρμπαν 12.04.26

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν

Το Κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων (131-139 έδρες), ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9% (59-67 έδρες). Κοντά στο 80% η συμμετοχή.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς «φρένα» η κυβέρνηση – Οι επόμενες «μάχες» και ο δρόμος που οδηγεί στο… εδώλιο
Τα επόμενα βήματα 12.04.26

Χωρίς «φρένα» η κυβέρνηση στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι επόμενες «μάχες» και ο δρόμος που οδηγεί στο… εδώλιο

Πέφτει αυλαία στην «εορταστική νηνεμία» για την κυβέρνηση. Στα «χέρια» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανοίγει ο δρόμος στην Ολομέλεια της Βουλής για άρσεις ασυλίας. Τα βήματα που ακολουθούν.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

