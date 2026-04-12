Τέλος ο Γκόλεματς από τον πάγκο της Ντουμπάι

Η ήττα της Ντουμπάι από την Αναντολού Έφες ήταν το τελευταίαο ματς του Γιούριτσα Γκόλεματς στον πάγκο της ομάδας των ΗΑΕ. Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος ανήμερα του Πάσχα (12/4), ο Σλοβένος προπονητής αποτελεί πλέον παρελθόν.

Ο αραβικός σύλλογος ευχαρίστησε τον Γκόλεματς για την προσφορά του και παράλληλα ενημέρωσ ότι στο επόμενο ματς του, αυτό με την Μπούντουτσνοστ για την Αδριατική Λίγκα, στον πάγκο θα καθίσει ο Γιαν Σέντιουρτς.

Η ανακοίνωση της Ντουμπάι για τον Γκόλεματς

We would like to thank Coach Jurica for his dedication, professionalism, and commitment during his time with the team. Jan Šentjurc will step in as interim head coach for the Buducnost Voli game. pic.twitter.com/tOMr8bfNXW — Dubai Basketball (@dubaibasket) April 12, 2026

Ο Γκόλεματς ανέλαβε τη Ντουμπάι τον Ιούνιο του 2024, λίγο μετά την ίδρυσή της. Φέτος, βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας της EuroLeague με ρεκόρ 19 νίκες και 18 ήττες και έχει πια ελάχιστες ελπίδες για την είσοδο στα play in μετά την ήττα της από την Εφές, αποτέλεσμα που όπως φαίνεται κόστισε και τη δουλειά του Σλοβένου τεχνικού.

Στην Αδριατική Λίγκα, η Ντουμπάι έχει 19 νίκες και 3 ήττες, όσες και η Παρτίζαν, με τις δύο ομάδες να «μάχονται» για την πρώτη θέση. Κατά το παρελθόν, ο Γκόλεματς πέρασε από τις Ταϊφούν, Κόπερ, Τσεντεβίτα και Χάποελ Ελιάτ, έχει κατακτήσει τρεις φορές το πρωτάθλημα Σλοβενίας, μαζί με άλλα τέσσερα Κύπελλα και πέντε Σούπερ Καπ στην πατρίδα του.