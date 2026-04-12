«Στη λίστα του Ολυμπιακού για αντί-Πίτερς ο Αϊζέια Μάικ» (vid)
Ανάβουν φωτιές οι Σέρβοι, καθώς με νέο δημοσίευμα η Telesport αναφέρει ποιος είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για αντί-Πίτερς.
Ένα νέο όνομα φέρνουν οι Σέρβοι στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, καθώς ρεπορτάζ της Telesport υποστηρίζει ότι οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του Αϊζέια Μάικ ως αντί-Πίτερς.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η υπόθεση της παραμονής του Πίτερς στον Ολυμπιακό παραμένει ανοιχτή κι έτσι οι Πειραιώτες φέρονται να εξετάζουν πιθανές εναλλακτικές λύσεις για τη θέση «4».
Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι Σέρβοι, ο Πίτερς φέρεται να αναζητά ένα πιο ισχυρό συμβόλαιο, αλλά και ρόλο βασικού, γι’ αυτό μέχρι στιγμής οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν την απόφαση του Αμερικανού, ώστε να χαράξουν τις επόμενες κινήσεις τους.
Το who is who του Αϊζέια Μάικ
Ο Αϊζέια Μάικ υπέγραψε την περυσινή σεζόν διετές συμβόλαιο με την Μπάγερν, ωστόσο στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται ότι στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα, που του επιτρέπει να αποχωρήσει.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούν την περίπτωσή του, καθώς θέλουν να προχωρήσουν στην απόκτηση ενός παίκτη, που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ομάδας και να προσφέρει λύσεις στο rotation, γνωρίζοντας βέβαια ότι θα βρίσκεται πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ.
Σχετικά με τον 28χρονο Καναδό φόργουορντ, ο ίδιος διαθέτει εμπειρία από την Euroleague, αφού έχει αγωνιστεί και με τη φανέλα της Παρτιζάν.
Τη φετινή σεζόν, ο Μάικ μετράει 9,4 πόντους, 4,0 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.
