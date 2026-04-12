Σπουδαίος Σίνερ: Πήρε τον τίτλο στο Μόντε Κάρλο και επέστρεψε στο Νο.1 (2-0, vid)

Ο Γιάνικ Σίνερ «εκθρόνισε» τον Κάρλος Αλκαράθ στο Μόντε Κάρλο, κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο και ανέβηκε ξανά στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Ιταλός, παίζοντας κατά διαστήματα εκπληκτικό τένις, επικράτησε του Ισπανού με 7-6 (5), 6-3 και ανέβηκε ξανά στην κορυφή, αφήνοντας δεύτερο τον Κάρλος.

Τρίτος συνεχόμενος τίτλος για τον Γιάνικ Σίνερ, ο οποίος τον Μάριο είχε πάρει τα τρόπαια σε Indian Wells και Μαϊάμι, με τον Ιταλό να φτάνει επίσης τους 8 τίτλους σε τουρνουά επιπέδου Masters (8-4), αλλά και τους 27 συνολικά στο τουρ (27-9).

Η σημερινή ήταν η 22η συνεχόμενη νίκη για τον Σίνερ, ο οποίος κέρδισε για δεύτερη σερί φορά τον Αλκαράθ και μείωσε σε 10-7 το μεταξύ τους rivalry, ενώ αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Γιάνικ στο χώμα απέναντι στον Κάρλος μετά το 2022.

Στο σημερινό παιχνίδι ο Κάρλος ξεκίνησε καλύτερα και με ένα γρήγορο μπρέικ προηγήθηκε 2-0. Ο Ιταλός, όμως, απάντησε άμεσα και ισοφάρισε σε 2-2. Στη συνέχεια οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους και οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Ιταλός ήταν ψυχραιμότερος και με 7-5 έκανε το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Αλκαράθ προηγήθηκε και πάλι με μπρέικ (2-1, 3-1), αλλά ο Γιάνικ αντέδρασε και μάλιστα με επιβλητικό τρόπο. Με πέντε συνεχόμενα γκέιμς ο Ιταλός έφτασε στο 6-3, που του έδωσε τη νίκη και τον τίτλο στο Μόντε Κάρλο.