Ψάχνει μεγάλη κίνηση ο Πασκουάλ: Φουλάρει για Φρανσίσκο η Μπαρτσελόνα

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο παραμένει ο βασικός μεταγραφικός στόχος της Μπαρτσελόνα για την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με τον Ματέο Αντρεάνι, την ώρα που ο Τσάβι Πασκουάλ φέρεται να ζητά μια μεγάλη προσθήκη ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως ο έμπειρος τεχνικός θέλει μια ηχηρή μεταγραφή για το ρόστερ της επόμενης χρονιάς και ότι ο Γάλλος γκαρντ εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των Καταλανών.

Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια συμφωνία, η πρόοδος στις επαφές, με τον Γάλλο γκαρντ να εξετάζει όλες τις επιλογές του, ειδικά από τη στιγμή που οι περισσότερες ομάδες της Euroleague έχουν ρωτήσει για την περίοτωση του.

Τα λόγια του Ναβάρο για Πασκουάλ και Μπαρτσελόνα

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο μπαίνει και η τοποθέτηση του Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο οποίος υποσχέθηκε χθες πιο ενισχυμένη ομάδα για την επόμενη σεζόν.

«Ποιος ξέρει πού θα είμαστε το καλοκαίρι; Πολλά μπορούν να συμβούν. Είναι ελεύθερος να έχει τη γνώμη του και να λέει πώς νιώθει, αλλά δεν βλέπω μέλλον χωρίς αυτόν για το νέο πρότζεκτ στο οποίο δουλεύουμε μαζί. Είναι μια δύσκολη στιγμή για όλους στην ομάδα. Δεν έχουμε κερδίσει εδώ και καιρό, αλλά θα παλέψουμε μέχρι το τέλος», δήλωσε.

«Φέτος δεν καταφέραμε να ενισχύσουμε την ομάδα λόγω της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου. Θα θέλαμε να είχαμε έναν ή δύο χορηγούς όπως είχαν άλλες ομάδες, αλλά δεν ήταν δυνατό φέτος. Πρέπει να κάνουμε διπλή προσπάθεια. Ξέρω ότι ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε και πρέπει να συνεχίσουμε», πρόσθεσε σε δηλώσεις του στο Movistar+.

«Όλα θα βελτιωθούν και σίγουρα θα υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις, κάτι που στοχεύουμε μετά από τρία χρόνια περικοπών. Του χρόνου σίγουρα θα έχουμε περισσότερα χρήματα και θα χτίσουμε μια σπουδαία ομάδα», κατέληξε ο Ναβάρο.