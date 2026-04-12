Προκριματικό τουρνουά World Cup: Στην 3η θέση η Ελλάδα – Το πανόραμα της διοργάνωσης

Με τη νίκη της Ιταλίας επί της Ουγγαρίας με 12-9 για τον όμιλο 1-4 ολοκληρώθηκε το προκριματικό τουρνουά του World Cup στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης.

Νωρίτερα την Κυριακή του Πάσχα η Ελλάδα είχε κερδίσει με 15-13 την Ισπανία, για να καταλάβει την 3η θέση στη διοργάνωση, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου εδώ και αρκετές ημέρες.

Έτσι, το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup, που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (20-26/7), εξασφάλισαν από τη Division 1: Ισπανία, Ιταλία, ΕΛΛΑΔΑ, Ουγγαρία και Κροατία.

Τα αποτελέσματα στο Προκριματικό τουρνουά World Cup για την Κυριακή 12/4

(για τις θέσεις 1-4)

Ισπανία – ΕΛΛΑΔΑ 13-15 (καν. αγ. 11-11, πεν. 2-4)

Ουγγαρία – Ιταλία 9-12

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (3 αγώνες)

1. Ισπανία (40-32) 7

2. Ιταλία (40-39) 6

3. ΕΛΛΑΔΑ (41-37) 5

4, Ουγγαρία (28-41) 0

(για τις θέσεις 5-8)

Σερβία – Κροατία 6-11

Ολλανδία – ΗΠΑ 12-11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (θέσεις 5-8)

1. Κροατία (41-26) 9

2. Σερβία (34-37) 3

3. ΗΠΑ (37-42) 3

4. Ολλανδία (32-39) 3