«Παίρνει Λοβέρν η Παρτιζάν» (pic)
Μετά το πέρασμά του από την Κουβέιτ Σπόρτιν Κλαμπ, ο Τζόφρι Λοβέρν ετοιμάζεται να επιστρέψει, στην Παρτιζάν μετά τη σεζόν 2012 έως 2014.
Ο Κάρλικ Τζόουνς ανανέωσε το συμβόλαιό του και μένει στην Παρτιζάν προκειμένου να είναι μέρος του rebuild που θα προσπαθήσει να κάνει στην ομάδα ο Ζόαν Πεναρόγια.
Οι Σέρβοι ετοιμάζουν κι άλλες κινήσεις με τον Τζόφρι Λοβέρν να είναι ένας παίκτης που απασχολεί εδώ και καιρό την ομάδα του Βελιγραδίου.
Ο Γάλλος με το σερβικό διαβατήριο δεν θα αργήσει να «κλείσει» ξανά στην Παρτίζαν, όπως μεταδίδει το «Mozzart».
Παρακολουθεί συχνά τα παιχνίδια των «ασπρόμαυρων» και την Παρασκευή (10/4) βρέθηκε ξανά στην έδρα τους, ώστε να τιμήσει ταυτοχρόνως και τη μνήμη του αείμνηστου κόουτς Βουγιόσεβιτς.
Ο Λοβέρν δεν είναι άγνωστος στην Παρτιζάν καθώς έχει φορέσει και πάλι τη φανέλα της στο παρελθόν, ενώ έχει πει σε αρκετές συνεντεύξεις πως θα ήθελε να κλείσει εκεί την καριέρα του.
Partizan Mozzart Bet blizu dogovora sa Lovernjom, mogao bi da zaigra već u KLS-u https://t.co/xPlwlJleef #ŽofriLovernj #KKPartizan #KLS via @MozzartSport
— Mozzart Sport (@MozzartSport) April 11, 2026
Σημαντική υποσημείωση πως ο Γάλλος λόγω διαβατηρίου μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στην Αδριατική Λίγκα και στο υπόλοιπο της σεζόν, επομένως η κίνηση αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.
Ακομη ο 34χρονος Γάλλος σέντερ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Βαλένθια, Χίμκι, Νάγκετς, Θάντερ, Μπουλς, Σπερς και Φενέρμπαχτσε.
