Όλοι θέλουν παίκτες της Μπάγερν – Μετά τον Ολίσε στο «στόχαστρο» και ο Πάβλοβιτς
Πολλές αγγλικές ομάδες αλλά και η Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα, έχουν «κυκλώσει» το όνομα του 21χρονου μεσοαμυντικού των Βαυαρών
Ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της εντυπωσιακής πορείας της Μπάγερν στο Champions League αλλά και στο γερμανικό πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα τα βλέμματα μεγάλων αγγλικών και ισπανικών ομάδων, να είναι στραμμένα στον 21χρονο μεσοαμυντικό των πρωταθλητών Γερμανίας.
Έτσι, μετά τον Ολίσε, για την απόκτηση του οποίου ενδιαφέρονται ένα… κάρο ομάδες, έτσι και στην περίπτωση του Πάβλοβιτς το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Μάντσεστερ Σίτι αλλά και της Τσέλσι φέρνει το όνομα του νεαρού χαφ σε πρωταγωνιστικό ρόλο στα μεταγραφικά «σενάρια» του καλοκαιριού.
Και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως ο Πάβλοβιτς φιγουράρει σε περίοπτη θέση στις μεταγραφικές λίστες της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα με τις δύο κορυφαίες ισπανικές ομάδες να έχουν εντυπωσιαστεί με την εξέλιξη του παίκτη.
🇩🇪 It’s not good news in Man Utd, Chelsea and Man City’s chase for top Bayern Munich talent Aleksandar Pavlovic 🙁@GraemeBailey✍️ | #MUFC #CFC #MCFC #Bayernhttps://t.co/LQCV1HuMo8
— TEAMtalk (@TEAMtalk) April 12, 2026
Φαίνεται όμως πως η Μπάγερν δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να συζητήσει το ενδεχόμενο πώλησης του παίκτη, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στην ομάδα του Μονάχου, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
Αυτή την στιγμή ο Πάβλοβιτςε κοστολογείται 75 εκατ. ευρώ αλλά είναι προφανές πως αν συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, τότε η αξία του στο ποδοσφαιρικό «χρηματιστήριο» θα… εκτοξευθεί.
Είναι πάντως ξεκάθαρο τόσο στην περίπτωση του Ολίσε όσο και σε αυτή του Πάβλοβιτς, ότι η Μπάγερν δεν θέλει να χάσει τα μεγάλα της αστέρια κι έχει στείλει το μήνυμα σε Αγγλία και Ισπανία, ότι οι δύο συγκεκριμένοι παίκτες δεν είναι προς πώληση.
Αξίζει εδώ να επισημάνουμε ότι ο Πάβλοβιτς έχει γεννηθεί στο Μόναχο και είναι παίκτης από τις ακαδημίες της Μπάγερν κι αυτό επίσης είναι ένα γεγονός που μετράει πολύ για τους οπαδούς του γερμανικού συλλόγου.
Τα δημοσιεύματα μάλιστα του γερμανικού Τύπου αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο συζητήσεων της Μπάγερν με τον νεαρό μεσοαμυντικό, ώστε να γίνει αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων της συνεργασίας των δύο παικτών.
Η Μπάγερν θέλει δηλαδή να προτείνει μια γενναία αύξηση αποδοχών στον παίκτη, ώστε ο Πάβλοβιτς να είναι ικανοποιημένος και σε ότι αφορά το οικονομικό κομμάτι.
Ίσως μάλιστα αυτή η πρόταση να περιλαμβάνει και μια χρονική επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, μέχρι το 2030 ή και το 2031.
