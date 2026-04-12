Οι πασχαλινές ευχές του Ροντινέι από τις Σπέτσες (pic)

Στις Σπέτσες βρέθηκε ο Ροντινέι για να περάσει τις ημέρες των γιορτών. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός του Ολυμπιακού θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή της Ανάστασης με τους ακολούθους του. Έτσι, ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό του στο instagram μια φωτογραφία του με την παραδοσιακή λαμπάδα στα χέρια και φόντο τη νυχτερινή ατμόσφαιρα του νησιού, μεταφέροντας το πνεύμα κατάνυξης των ημερών.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε φυσικά με τις ευχές του σε όλους: «Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση», έγραψε ο «Ρόντι» και συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια. Άλλωστε, ο Βραζιλιάνος είναι από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές στη χώρα μας, ειδικά από τη στιγμή που έχει δείξει ιδιαίτερη αγάπη και αυτός από την πλευρά του για τις ελληνικές παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα.

Δείτε την ανάρτηση του Ροντινέι