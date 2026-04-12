Ο Βέλντε πέτυχε γκολάρα και πανηγύρισε πάνω σε… κορμό δέντρου (vid)
Ο Κρίστοφερ Βέλντε πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ και βρήκε έναν ακόμα πιο ιδιαίτερο τρόπο να το πανηγυρίσει.
Οι Πόρτλαντ Τίμπερς πήραν τη νίκη με 2-1 απέναντι στους Λος Άντζελες στο MLS, με πρωταγωνιστή τον Κρίστοφερ Βέλντε, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.
Ο Νορβηγός άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό, μεταφέροντας την μπάλα και τελειώνοντας τη φάση με χαμηλό σουτ για το 1-0 της ομάδας του Φιλ Νέβιλ. Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του σε έξι συμμετοχές.
Ο πανηγυρισμός του, μάλιστα, τράβηξε τα βλέμματα, καθώς ανέβηκε σε έναν κορμό δέντρου που βρίσκεται πίσω από την εστία στο γήπεδο των Τίμπερς. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη παράδοση της ομάδας, όπου η μασκότ Τίμπερ Τζόι κόβει ένα κομμάτι ξύλου κάθε φορά που σκοράρει η ομάδα.
Δείτε το βίντεο με το γκολ του Βέλντε:
Kristoffer Velde’s celebration would make iconic Timbers striker Fanendo Adi proud #RCTID
“I don’t know if it was legal to jump on the log… Next time I might grab the chainsaw”
Velde 2026 Adi 2015 pic.twitter.com/OB00aERiGU
— Adam Susman (@Adam_Susman) April 12, 2026
Μετά το ματς, ο 26χρονος παραδέχτηκε με χιούμορ: «Δεν το σκέφτηκα πολύ εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω καν αν επιτρέπεται να ανέβω στο δέντρο. Ίσως την επόμενη φορά να πάρω και… αλυσοπρίονο για να κόψω μόνος μου το ξύλο!».
- Ο Βέλντε πέτυχε γκολάρα και πανηγύρισε πάνω σε… κορμό δέντρου (vid)
