Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα

Μέσα σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα, ο κόσμος του στίβου απέκτησε ένα νέο φαινόμενο. Ο Γκουτ Γκουτ, μόλις 18 ετών, δεν είναι πια απλώς μια πολλά υποσχόμενη περίπτωση, αλλά μια πραγματικότητα που ανατρέπει τα δεδομένα. Στο στάδιο του Σίδνεϊ, στο πλαίσιο των εθνικών πρωταθλημάτων Αυστραλίας, ο νεαρός σπρίντερ κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 στα 200 μέτρα, σημειώνοντας χρόνο 19.67 με κανονικό άνεμο.

Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ηλικιακή κορυφή. Είναι μια δήλωση παρουσίας στο παγκόσμιο στερέωμα, καθώς ο Γκουτ Γκουτ καταφέρνει να μπει στην πρώτη 20άδα όλων των εποχών, καταλαμβάνοντας τη 16η θέση στη σχετική λίστα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ξεπέρασε την επίδοση που είχε σημειώσει σε νεαρή ηλικία ο θρυλικός Γιουσεϊν Μπολτ, όταν το 2004 είχε τρέξει τα 200 μέτρα σε 19.93, επίδοση που τότε αποτελούσε επίσης παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων.

Η σύγκριση με τον Μπολτ μοιάζει πλέον αναπόφευκτη. Όχι μόνο λόγω των χρόνων, αλλά και εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο ο Γκουτ Γκουτ επιταχύνει, διαχειρίζεται την κούρσα και «τελειώνει» με εκρηκτικότητα. Το όνομά του ήδη ακούγεται ως ο φυσικός διάδοχος του Τζαμαϊκανού θρύλου, αν και ο ίδιος δείχνει να κρατά χαμηλούς τόνους, εστιάζοντας στη συνεχή βελτίωση.

Η κούρσα στο Σίδνεϊ δεν ήταν περίπατος. Ο Εϊνταν Μέρφι πίεσε μέχρι τέλους, τερματίζοντας δεύτερος με 19.88, σε μια ιστορική στιγμή για τον αυστραλιανό στίβο, καθώς για πρώτη φορά δύο αθλητές της χώρας έσπασαν το φράγμα των 20 δευτερολέπτων με κανονικές συνθήκες. Το επίπεδο του ανταγωνισμού φαίνεται να ανεβαίνει συνολικά, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξία της επίδοσης του Γκουτ.

Η εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια είναι καταιγιστική. Από το 2024, όταν σε ηλικία 16 ετών κατέρριψε το εθνικό ρεκόρ που κρατούσε από το 1968 ο Πίτερ Νόρμαν, μέχρι σήμερα, κάθε του εμφάνιση συνοδεύεται από νέα όρια. Το 2025 έδειξε τις δυνατότητές του, αλλά το 2026 είναι η χρονιά που περνά οριστικά στην ελίτ.

Πίσω από τις επιδόσεις, όμως, υπάρχει και μια στρατηγική επιλογή. Ο νεαρός αθλητής αποφάσισε να μην συμμετάσχει στους Commonwealth Games της Γλασκώβης, προκειμένου να επικεντρωθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Όρεγκον. Μια απόφαση που δείχνει ωριμότητα και μακροπρόθεσμη στόχευση, χαρακτηριστικά που σπάνια συναντώνται σε τόσο νεαρή ηλικία.

Παράλληλα, η αγορά έχει ήδη «διαβάσει» τη δυναμική του. Η συμφωνία του με την Adidas, αξίας άνω των έξι εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2032, επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν ταλαντούχο αθλητή, αλλά για ένα brand που μπορεί να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια. Και το γεγονός ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2032 θα διεξαχθούν στο Μπρίσμπεϊν προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο προσδοκιών γύρω από το όνομά του.

Ο ίδιος, πάντως, παραμένει προσγειωμένος. Μετά τον αγώνα του στο Σίδνεϊ, μίλησε για την ανακούφιση που νιώθει, γνωρίζοντας ότι μπορεί να πετύχει τέτοιους χρόνους με νόμιμες συνθήκες και χωρίς ευνοϊκό άνεμο. Ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης, αλλά και προειδοποίηση προς τους αντιπάλους του.

Ο παγκόσμιος στίβος βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο μετά την αποχώρηση των μεγάλων μορφών της προηγούμενης δεκαετίας. Και όπως φαίνεται, η επόμενη γενιά δεν περιμένει. Τρέχει ήδη – και μάλιστα πιο γρήγορα από ποτέ.