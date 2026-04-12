Ο Κάρικ θέλει πάση θυσία τον Μόργκαν Ρότζερς στο Ολντ Τράφορντ

Μπορεί το τοπίο, αναφορικά με την παραμονή του Μίκαελ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι ακόμα θολό, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Άγγλος προπονητής δεν κάνει σχέδια για τις μεταγραφικές κινήσεις του αγγλικού συλλόγου.

Το αντίθετο μάλιστα, ο Κάρικ ενεργεί θαρρείς κι έχει εξασφαλίσει το «οκέι» από την διοίκηση της ομάδας για την παραμονή του στον πάγκο της Γιουνάιτεντ και προτείνει μεταγραφικές κινήσεις στους ιθύνοντες του συλλόγου.

Σύμφωνα μάλιστα με τα ρεπορτάζ ο προπονητής της Γιουνάιτεντ μίλησε με τον ποδοσφαιρικό διευθυντή, Τζέισον Γουίλκοξ και εισηγήθηκε την απόκτηση του Μόργκαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα.

🔴⚫️🚨 EXCL: Michael Carrick has personally recommended Jason Wilcox bring Morgan Rogers to Man Utd, and the record-breaking £100m-plus deal is likelier than you might think #MUFC #AVFC Full details via @GraemeBailey 👇https://t.co/8QF3DmUA7b — TEAMtalk (@TEAMtalk) April 11, 2026

Ο Κάρικ γνωρίζει καλά τον παίκτη από την συνεργασία τους στην Μίντλεσμπρο και θεωρεί ότι ο 23χρονος μεσοεπιθετικός μπορεί να κάνει την διαφορά στο «θέατρο των ονείρων».

Ο διεθνής χαφ της ομάδας του Μπέρμιγχαμ έχει πραγματοποιήσει καλή σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ, έχοντας οκτώ γκολ και πέντε ασίστ και ο Κάρικ επιθυμεί την απόκτηση του παίκτη.

Το συμβόλαιο του Ρότζερς με την Βίλα λήγει το 2031 και τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου επισημαίνουν ότι η Βίλα θέλει τουλάχιστον 100 εκατ. λίρες για να συζητήσει το ενδεχόμενο πώλησης του παίκτη.

Εδώ όμως θα πρέπει να σημειωθεί πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν «παίζει» μόνη της για τον 23χρονο άσο της Άστον Βίλα, καθώς ενδιαφέρον για τον Ρότζερς έχει δείξει και η Τσέλσι, η οποία μάλιστα έχει μεγαλύτερη οικονομική άνεση από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ωστόσο η παρουσία του Κάρικ στην τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό ατού στα χέρια του Γουίλκοξ, αλλά όπως προαναφέραμε μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση από την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για το θέμα προπονητή.

Το σίγουρο όμως είναι πως αν ο Κάρικ «βγάλει» την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League της επόμενης σεζόν, θα κερδίσει ακόμα περισσότερους «πόντους» για παραμονή στην τεχνική ηγεσία της αγγλικής ομάδας.