Ντέρμπι Μακάμπι – Χάποελ στη Euroleague με ενδιαφέρον και για τον Παναθηναϊκό

Η εβδομάδα που έρχεται στη Euroleague θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα για την τελική κατάταξη των ομάδων, όμως πρώτα υπάρχει μια εκκρεμότητα που θα πρέπει να τακτοποιηθεί, και δεν είναι άλλη από την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ απόψε στις 22:15.

Ένα παιχνίδι στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής το οποίο είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ, και αναμένεται να κρίνει πολλά για τη θέση που θα πάρουν οι δύο αντίπαλοι, οι οποίοι «καίγονται» για το θετικό αποτέλεσμα.

Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 22-14 και θέλει να μπει δυναμικά στο… κόλπο για την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας ενόψει των πλέι οφ. Από την άλλη, η ομάδα του Όντεντ Κάτας είναι 12η με ρεκόρ 18-18 και θέλει να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για είσοδο στο πλέι ιν.

Το πρόγραμμα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής:

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45

Ζάλγκιρς – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Ντουμπάι – Βαλένθια 17/4 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30

Η βαθμολογία της Euroleague: