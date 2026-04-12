Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Ντέρμπι Μακάμπι – Χάποελ στη Euroleague με ενδιαφέρον και για τον Παναθηναϊκό
Euroleague 12 Απριλίου 2026, 09:34

Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κοντράρονται σήμερα (12/4) για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Η εβδομάδα που έρχεται στη Euroleague θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα για την τελική κατάταξη των ομάδων, όμως πρώτα υπάρχει μια εκκρεμότητα που θα πρέπει να τακτοποιηθεί, και δεν είναι άλλη από την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ απόψε στις 22:15.

Ένα παιχνίδι στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής το οποίο είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ, και αναμένεται να κρίνει πολλά για τη θέση που θα πάρουν οι δύο αντίπαλοι, οι οποίοι «καίγονται» για το θετικό αποτέλεσμα.

Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 22-14 και θέλει να μπει δυναμικά στο… κόλπο για την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας ενόψει των πλέι οφ. Από την άλλη, η ομάδα του Όντεντ Κάτας είναι 12η με ρεκόρ 18-18 και θέλει να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για είσοδο στο πλέι ιν.

Το πρόγραμμα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής:

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45
Ζάλγκιρς – Παρί 17/4 στις 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30
Ντουμπάι – Βαλένθια 17/4 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30

Η βαθμολογία της Euroleague:

ΤτΕ: Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην αγορά – Τα επιτόκια και το Ταμείο Ανάκαμψης

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Κόσμος
Σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις – Αποχώρησε ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ

«Παίρνει Λοβέρν η Παρτιζάν» (pic)
Μπάσκετ 12.04.26

Μετά το πέρασμά του από την Κουβέιτ Σπόρτιν Κλαμπ, ο Τζόφρι Λοβέρν ετοιμάζεται να επιστρέψει, στην Παρτιζάν μετά τη σεζόν 2012 έως 2014.

Σύνταξη
Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»
Μπάσκετ 11.04.26

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

Σύνταξη
«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»
Euroleague 11.04.26

Ο Μουστάφα Φαλ επέστρεψε, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά και στο εξωτερικό αναφέρονται στο συμβόλαιο του, αλλά και στις πολλές επιλογές που έχει στο «5» ο Μπαρτζώκας.

Σύνταξη
Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
Μπάσκετ 10.04.26

Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.

Σύνταξη
Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο
Μπάσκετ 10.04.26

Η Μονακό των οκτώ παικτών και με τους Τζέιμς, Οκόμπο να έχουν από 16π. έκαστος άντεξε και πήρε τη νίκη σπουδαία νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-86, κλειδώνοντας θέση στα πλέι ιν της Euroleague.

Σύνταξη
Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
Euroleague 10.04.26

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)
Euroleague 10.04.26

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια και είναι σε δύσκολη θέση για την πρόκριση στα play off της Euroleague - Τα σενάρια για τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Αταμάν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)
Euroleague 10.04.26

Το Figure8ht έβγαλε τις πιθανότητες για τα ζευγάρια των play offs της Euroleague 1,5 αγωνιστική πριν το τέλος της regular season – Τι λένε τα νούμερα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ντέρμπι «αιωνίων»…

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Γυναίκα που είχε εξαφανιστεί όταν ήταν 13 βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια μετά – Δεν ήταν απαγωγή
Αγνοούμενη για 32 χρόνια 12.04.26

Εξαφανίστηκε στα 13, εντοπίστηκε 32 χρόνια μετά αλλά δεν ήταν απαγωγή - Τι συνέβη στην Christina Marie Plante;

Η Christina Marie Plante που εξαφανίστηκε το 1994 όταν ήταν μόλις 13 ετών, βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια αργότερα. Και όπως αποκάλυψε, δεν έπεσε ποτέ θύμα απαγωγής.

Ίλντα Τόσκα
Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας
Χριστός Ανέστη! 12.04.26

Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ακριβώς στις 12:00 τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα και το «Χριστός Ανέστη» αντήχησε παντού, με την Ανάσταση να συνοδεύεται από αγκαλιές, φιλιά και ανταλλαγή ευχών μεταξύ των πιστών

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία – Χαμηλώνει ο πήχης για τον ρυθμό ανάπτυξης
Οικονομία 12.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία – Χαμηλώνει ο πήχης για τον ρυθμό ανάπτυξης

Ο ρυθμός ανάπτυξης που θα ανακοινωθεί για εφέτος στη χώρα μας εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθεί περί το 2% (από 2,2% το 2025) ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί ενδεχομένως στο 3% (από 2,6% το 2025), αντί να υποχωρήσει στο 2,2% όπως προέβλεπε το βασικό σενάριο

Σύνταξη
Σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις – Αποχώρησε ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – «Κάναμε την τελευταία μας προσφορά»
Θολό τοπίο 12.04.26 Upd: 10:00

Σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις – Αποχώρησε ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – «Κάναμε την τελευταία μας προσφορά»

Χωρίς συμφωνία σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί - Το Πακιστάν καλεί τις δύο πλευρές να κρατήσουν την εκεχειρία - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Κόντρα Ερντογάν – Νετανιάχου με φόντο την εκεχειρία στο Ιράν
Κόσμος 12.04.26

Κόντρα Ερντογάν – Νετανιάχου με φόντο την εκεχειρία στο Ιράν

Ώρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, ο κ. Ερντογάν προειδοποίησε εναντίον δυνητικών «προκλήσεων» και «δολιοφθορών» που θα μπορούσαν να την υπονομεύσουν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Σύνταξη
Μπάσκετ 12.04.26

Σύνταξη
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι
Καιρός 12.04.26

Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κυρίως στα δυτικά και τα νότια φτάνοντας τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικά στοιχεία: Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία – Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα
Δημογραφικά στοιχεία 12.04.26

Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία - Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα

Μια έντονη δημογραφική αντίθεση παρατηρούμε την τελευταία 25ετία: ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά περίπου 46,6% (από ~6,1 δισεκατομμύρια σε πάνω από 8,2 δισεκατομμύρια), η κατανομή αυτής της αύξησης είναι εξαιρετικά άνιση.

Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

