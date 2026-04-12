Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού στο X και αναφέρθηκε σε πιθανή διασταύρωση Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στα playoffs, για τους Μπαρτώκα - Αταμάν, τις ομάδες του Final 4 και τον... MVP Σάσα Βεζένκοφ.
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ άδραξε την ευκαιρία και συνομίλησε με τους χρήστες στο X, απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν την Euroleague.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός φόργουορντ τοποθετήθηκε για την πιθανή διασταύρωση των δύο αιωνίων στα playoffs χαρακτηρίζοντας τη ως «λουτρό αίματος», ενώ έκανε και την πρόβλεψή του για τον MVP αναφέροντας πως ο Σάσα Βεζένκοφ θα κατακτήσει το βραβείο και τον έβαλε στην κορυφαία πεντάδα μαζί με τους Σιλβέν Φρανσίκσο, Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Ελάιζα Μπράιαντ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Ακόμη, σε ερώτηση για τις ομάδες που θα προκριθούν στο Final Four, ο Μπλόσομγκεϊμ απάντησε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους και μαζί με τους δύο ελληνικούς συλλόγους, το τρόπαιο θα διεκδικήσουν η Μονακό και η Ρεάλ Μαδρίτης.
Τέλος, ο Αμερικανός σταρ της Μονακό χαρακτήρισε νικητή τον Αταμάν βάσει των επιτευγμάτων του και για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ανέφερε ότι είναι εξαιρετικός προπονητής.
Δείτε τις απαντήσεις του Μπλόσομγκεϊμ
Blood bath.
— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026
Depends on final standings
Oly Pao Monaco Madrid
— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026
Hard to argue against his resume. He’s a winner
— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026
Great coach
— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026
Sasha MVP, Francisco, THT, Bryant, Milutinov
— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026
