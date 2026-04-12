Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4

Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ άδραξε την ευκαιρία και συνομίλησε με τους χρήστες στο X, απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν την Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός φόργουορντ τοποθετήθηκε για την πιθανή διασταύρωση των δύο αιωνίων στα playoffs χαρακτηρίζοντας τη ως «λουτρό αίματος», ενώ έκανε και την πρόβλεψή του για τον MVP αναφέροντας πως ο Σάσα Βεζένκοφ θα κατακτήσει το βραβείο και τον έβαλε στην κορυφαία πεντάδα μαζί με τους Σιλβέν Φρανσίκσο, Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Ελάιζα Μπράιαντ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ακόμη, σε ερώτηση για τις ομάδες που θα προκριθούν στο Final Four, ο Μπλόσομγκεϊμ απάντησε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους και μαζί με τους δύο ελληνικούς συλλόγους, το τρόπαιο θα διεκδικήσουν η Μονακό και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Τέλος, ο Αμερικανός σταρ της Μονακό χαρακτήρισε νικητή τον Αταμάν βάσει των επιτευγμάτων του και για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ανέφερε ότι είναι εξαιρετικός προπονητής.

Δείτε τις απαντήσεις του Μπλόσομγκεϊμ

Blood bath. — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026

Depends on final standings Oly Pao Monaco Madrid — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026

Hard to argue against his resume. He’s a winner — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026

Great coach — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026