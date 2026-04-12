Μια στροφή πριν το τέλος: Οι πιθανότεροι αντίπαλοι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στα play offs της Euroleague

Με μία αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωση της regular season της Euroleague, τα ζευγάρια των playoffs αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον. Η τελική κατάταξη ακόμη δεν έχει κλειδώσει και όλα είναι ανοικτά…

Φυσικά, το ενδιαφέρον είναι στις ελληνικές ομάδες. Βίοι αντίθετοι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη διοργάνωση, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι στο… ρετιρέ της βαθμολογίας και τους «πράσινους» να παλεύουν για να αποφύγουν τα play in και να μπουν στην εξάδα.

Κάπως έτσι, τα ζευγαρώματα ενόψει των playoffs της Euroleague θα ξεκαθαρίσουν με το πέρας της 38ης και τελευταίαςαγωνιστικής. Τι λένε όμως οι προσομοιώσεις; Ο πιο πιθανός αντίπαλος για τον Ολυμπιακό είναι η Μονακό, με 25,2%, ενώ για τον Παναθηναϊκό είναι η Βαλένθια και ο «αιώνιος» αντίπαλος με 16,1% και 16,2% αντίστοιχα.

Από ‘κει και πέρα τις περισσότερες πιθανότητες για να παίξουν μεταξύ τους έχουν Ρεάλ και Ζαλγκίρις με 31,5%, ενώ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «παίζει» και η Μπαρτσελόνα στο 16,2%.

Αναλυτικά, τα πιθανά ζευγάρια των playoffs της Euroleague

EuroLeague Playoff Matchups 📊, as of April 11 (Round 37 out of 38) Most probable playoff series (only >10% odds) 🔴 Olympiacos vs Monaco (25%)

🔴 Olympiacos vs Crvena Zvezda (22%)

🔴 Olympiacos vs Barcelona / Panathinaikos (16%) 🟠 Valencia vs Monaco (19%)

🟠 Valencia vs… — Figurei8ht (@Figurei8ht) April 11, 2026

Η τελευταία αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45

Ζάλγκιρς – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Ντουμπάι – Βαλένθια 17/4 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30

