Μαγιόρκα – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-0: Συντριβή πριν τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ

Βαριά εκτός έδρας ήττα από την Μαγιόρκα για την Ράγιο Βαγιεκάνο, λίγες ημέρες πριν τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ στην Αθήνα (16/4, 22:00), για τα προημιτελικά του Conference League.

Η αντίπαλος της Ένωσης ηττήθηκε με το βαρύ 3-0 στο «Estadi Mallorca Son Moix», για την 31η αγωνιστική της La Liga, σε ένα παιχνίδι βέβαια που ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Ινίγκο Πέρες, παράταξε την Ράγιο με πολλές αλλαγές, προκειμένου να ξεκουράσει τους βασικούς του ενόψει της ρεβάνς με την ΑΕΚ.

Μετά το σημερινό αποτέλεσμα, η Μαγιόρκα ανέβηκε στην 15η θέση με 34 βαθμούς, ενώ η Ράγιο Βαγιεκάνο έμεινε στους 35 και στην 13η θέση.

Η Μαγιόρκα άνοιξε το σκορ στο 36ο λεπτό με κοντινό πλασέ του Μουρίκι, με τον ίδιο να κάνει στο 40’ το 2-0, με νέο πλασέ. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Βιργκίλι στο 65’, μετά από φάουλ του Τόρε.

ΜΑΓΙΟΡΚΑ: Ρομάν, Νταβίντ Λόπεθ, Μασκαρέλ, Μαφέο (80’ Πρατς), Μόχικα, Νταρντέρ, Σαμού Κόστα (72’ Κούμπουλα), Μορλάνες (80’ Αντόνιο Σάντσεθ), Ζίτο (61’ Βιργκίλι), Τόρε (72’ Ασάνο), Μουρίτσι.

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ: Καρδένας, Ράτισου, Λεζέν, Μεντί (46’ Σις), Εσπίνο, Ντίαθ, Γκουμπάου, Βαλεντίν (46’ Ντε Φρούτος), Άλβαρο Γκαρθία (76’ Καμέγιο), Ακομάς (66’ Τσαβαρία), Εντεκά (81’ Αλεμάο)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:

Ρεάλ – Ζιρόνα 1-1

Σοσιεδάδ – Αλαβές 3-3

Έλτσε – Βαλένθια 1-0

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1

Σεβίλλη – Ατλέτικο 2-1

Οσασούνα – Μπέτις 1-1

Μαγιόρκα – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-0

12/4 19:30 Θέλτα – Οβιέδο

12/4 22:00 Αθλέτικ – Βιγιαρεάλ

13/4 22:00 Λεβάντε – Χετάφε

Η επόμενη αγωνιστική:

21/04, 20:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Οσασούνα

21/04, 20:00 Μαγιόρκα – Βαλένθια

21/04, 22:30 Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές

21/04, 22:30 Ζιρόνα – Μπέτις

22/04, 20:00 Έλτσε – Ατλέτικο

22/04, 21:00 Σοσιεδάδ – Χετάφε

22/04, 22:30 Μπαρτσελόνα – Θέλτα

23/04, 20:00 Λεβάντε – Σεβίλλη

23/04, 21:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ

23/04, 22:30 Οβιέδο – Βιγιαρεάλ