Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.
- Πτώση τμήματος της οροφής σε θάλαμο ασθενών της ψυχιατρικής κλινικής στο Θριάσιο νοσοκομείο
- Khaby Lame: Το ναυάγιο του δημοφιλέστερου TikToker στον κοσμο
- Πότε θα κάνουμε Ανάσταση του χρόνου; Η μεγάλη διαφορά στο Ορθόδοξο και το Καθολικό Πάσχα του 2027
- Γυναίκα που θεωρούσαν νεκρή... «ζωντάνεψε» όταν το ασθενοφόρο που τη μετέφερε έπεσε σε λακκούβα
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κατά την αναχώρησή του από το Βουκουρέστι με προορισμό τη Θεσσαλονίκη μίλησε για τον χαμό του πατέρα του, Μιρτσέα.
Ο Ρουμάνος τεχνικός, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι νιώθει πώς επικοινώνησε πολύ λίγο μαζί του το τελευταίο διάστημα και προέτρεψε τους νέους να είναι κοντά με τους γονείς τους.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:
«Νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον πατέρα μου σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι, όσους φρόντισαν για την οργάνωση της κηδείας, όλους όσοι είχαν μια καλή σκέψη για εκείνον, αλλά και όλους όσοι, από κοντά ή από μακριά, στο Βουκουρέστι, ένιωσαν την ανάγκη να είναι δίπλα του.
Δυστυχώς, για μένα είναι μια πολύ δύσκολη και περίπλοκη στιγμή, όμως αυτή είναι η ζωή· πρέπει να ξέρουμε να τη διαχειριζόμαστε. Δεν είμαι ο μόνος, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν χάσει τους γονείς τους. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το αποδεχτούμε, να προσπαθούμε να προχωράμε.
Θα είχα μόνο μία συμβουλή, αν μου επιτρέπεται, προς όλους τους γιους και τις κόρες που έχουν γονείς: να μιλούν όσο περισσότερο γίνεται μαζί τους. Και αν δεν το κάνουν τα παιδιά, να τα ”αναγκάζουν” οι γονείς να το κάνουν.
Σε παρασύρει ο χρόνος και τα προβλήματα, νομίζεις ότι δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα, και ξαφνικά σε χτυπάει και συνειδητοποιείς ότι δεν μίλησες, ότι δεν επικοινώνησες αρκετά. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό».
- Αυστρία – Ελλάδα 38-16: Ιστορική πρόκριση της Εθνικής Γυναικών χάντμπολ στο EURO 2026
- Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ 1-2: Ακόμη πιο «κοντά» στο Champions League το «κίτρινο υποβρύχιο»
- Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
- Κόμο – Ίντερ 3-4: Ανατροπή τίτλου για τους «νερατζούρι»
- Θρίαμβος του Κρίπα στο Παρίσι: Ο πρώτος Ευρωπαίος νικητής μετά από 25 χρόνια
- Μεταγραφικός «πόλεμος» Ίντερ – Μπαρτσελόνα για τον Μπαστόνι
- Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
