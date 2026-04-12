Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο «Σίτι Γκράουντ» ανάμεσα στην Νότιγχαμ Φόρεστ και την Άστον Βίλα, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1, για την 32η αγωνιστική της Premier League. Στα άλλα δύο ματς, που έγιναν την ίδια ώρα, η Τότεναμ δεν σήκωσε… κεφάλι ούτε στο ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι, καθώς ηττήθηκε εκτός έδρας από την Σάντερλαντ με 1-0 και πλέον βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ στο Λονδίνο η Κρίσταλ Πάλας νίκησε με ανατροπή 2-1 την Νιουκάστλ.

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ

Από έναν βαθμό πήραν Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα, μετά το 1-1 στο «Σίτι Γκράουντ». Οι γηπεδούχοι έμειναν αήττητοι για 4ο σερί παιχνίδι στην Premier League και έφτασαν τους 33 βαθμούς, που τους φέρνουν στην 16η θέση, ενώ από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι είναι στην 4η θέση με 55 πόντους.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 23’ με αυτογκόλ του Μουρίγιο, αλλά οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 36ο λεπτό με γκολ του Νέκο Γουιλιαμς, μετά από ασίστ του Καλούμ Χάντσον – Οντόι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Σελς «φώναξε» παρών όποτε χρειάστηκε και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 1-1. Ένας πολύτιμος βαθμός για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με τον Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της και δείχνει πολύ καλύτερη εικόνα στα τελευταία παιχνίδια.

Ντεμπούτο με ήττα για Ντε Τσέρμπι, σε δεινή θέση η Τότεναμ

Δεν σηκώνει… κεφάλι με τίποτα η Τότεναμ, η οποία στο ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι ηττήθηκε στο «Στάδιο του Φωτός» από την Σάντερλαντ με 1-0. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Μουκιέλε στο 61’, μετά από κοντρα σε σουτ του Φαν Ντε Φεν. Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να απαντήσουν στο γκολ των γηπεδούχων και έφυγαν με άδεια χέρια από το Σάντερλαντ. Μετά από αυτή την ήττα, η Τότεναμ βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού (18η) με 30 πόντους, με την ομάδα του Ντε Τσέρμπι να είναι στο -2 από την 17η Γουέστ Χαμ και στο -3 από την 16η Νότιγχαμ Φόρεστ. Στους 46 πόντους και στην 10η θέση η Σάντερλαντ.

Η Κρίσταλ Πάλας «τούμπαρε» την Νιουκάστλ

Στο «Selhurst Park» η Νιουκάστλ άνοιξε το σκορ στο 43ο λεπτό με πλασέ του Οσούλα, αλλά οι γηπεδούχοι γύρισαν τούμπα το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ματετά. Στο 80’ ισοφάρισαν σε 1-1 με κεφαλιά του Γάλλου και στο 90+4’ ο ίδιος παίκτης από την άσπρη βούλα έκανε το 2-1 για τους Λονδρέζους. Με αυτή τη νίκη, η Κρίσταλ Πάλας έπιασε την Νιουκάστλ στην 13η θέση, με τις δύο ομάδες να έχουν από 42 πόντους.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:

Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0

Άρσεναλ – Μπόρνμουθ 1-2

Μπρέντφορντ – Έβερτον 2-2

Μπέρνλι – Μπράιτον 0-2

Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0

Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ 2-1

Νότιγχαμ – Άστον Βίλα 1-1

Σάντερλαντ – Τότεναμ 1-0

12/4 18:30 Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

13/4 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

18/4 14:30 Μπρέντφορντ – Φούλαμ

18/4 17:00 Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ

18/4 17:00 Λιντς – Γούλβς

18/4 19:30 Τότεναμ – Μπράιτον

18/4 22:00 Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

19/4 16:00 Έβερτον – Λίβερπουλ

19/4 16:00 Άστον Βίλα – Σάντερλαντ

19/4 16:00 Νότιγχαμ – Μπέρνλι

19/4 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

20/4 22:00 Κρίσταλ – Πάλας – Γουέστ Χαμ