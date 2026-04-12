Η τελευταία μέρα της regular season του ΝΒΑ: Μεγάλα παιχνίδια για το καλύτερο πλασάρισμα

Τα διακυβεύματα είναι υψηλά για την τελευταία ημέρα της κανονικής περιόδου του NBA, η οποία έχει προγραμματιστεί (13/4) με 15 αγώνες που θα περιλαμβάνουν και τις 30 ομάδες.

Οι πρώτες θέσεις έχουν ήδη κριθεί: η πρωταθλήτρια Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ακολουθούμενη από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, είναι οι δύο ομάδες που έχουν επίσης τα δύο καλύτερα ρεκόρ του NBA και επομένως πλεονέκτημα έδρας σε περίπτωση που προκριθούν στους τελικούς.

Στην Ανατολή, οι Ντιτρόιτ Πίστονς τερμάτισαν πρώτοι για πρώτη φορά από το 2007, μπροστά από τους Μπόστον Σέλτικς, τους Νικς Νέας Υόκρης και τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Και οι τέσσερις θα έχουν πλεονέκτημα έδρας στον πρώτο γύρο των playoffs.

Μια τελευταία θέση στα playoffs στην Ανατολή: Ενώ οι Ατλάντα Χοκς έχουν ήδη εξασφαλίσει μια θέση στα playoffs, θα μπορούσαν ακόμα να τερματίσουν πέμπτοι ή έκτοι.

Η τελευταία θέση στα playoffs θα πάει είτε στους Τορόντο Ράπτορς, οι οποίοι έχουν το πλεονέκτημα και φιλοξενούν τους Μπρούκλιν Νετς, είτε στους Ορλάντο Μάτζικ, οι οποίοι ταξιδεύουν στη Βοστώνη. Οι Φιλαδέλφεια 76ers θα συμμετάσχουν στο τουρνουά play-in (7η ή 8η θέση), όπως και οι Σαρλόρ Χόρνετς. Η Σαρλότ, που παίζει στη Νέα Υόρκη με τους Νικς, ελπίζει να διατηρήσει την ένατη θέση της.

Χαμός και στη Δύση στο φινάλε του NBA

Η τρίτη θέση στη Δύση είναι διαθέσιμη. Οι Ντένβερ Νάγκετς, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση, ταξιδεύουν στο Σαν Αντόνιο και θα μπορούσαν να υποχωρήσουν μία θέση με ήττα αν οι Λος Άντζελες Λέικερς (4οι) νικήσουν τους Γιούτα Τζαζ, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα άλλο να διεκδικήσουν.

Οι Χιούστον Ρόκετς είναι σίγουρα πέμπτοι, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έκτοι και οι Φοίνιξ Σανς έβδομοι, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση play-in. Πίσω τους, οι Πόρτλαντ Τράιαλ Μπλέιζερς ανέκτησαν την 8η θέση εναντίον των Λος Άντζελες Κλίπερς και θα προσπαθήσουν να την διατηρήσουν εναντίον των σακραμέντο Κινγκς.

Οι Κλίπερς (9η θέση) αντιμετωπίζουν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (10η θέση) την, τους οποίους θα φιλοξενήσουν ξανά στο τουρνουά play-in δύο ημέρες, εκτός αν κερδίσουν τον τελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου και εκμεταλλευτούν ένα λάθος του Πόρτλαντ.