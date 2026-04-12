H «short list» της Γιουβέντους για τερματοφύλακα: Πρώτος στόχος ο Άλισον, εναλλακτική ο Ντε Χέα
Η Γιουβέντους θέλει να αναβαθμιστεί στη θέση του τερματοφύλακα, με τον Άλισον και τον Νταβίντ Ντε Χέα να είναι ψηλά στη λίστα.
Με δεδομένη την παραμονή ενός εκ των Ματία Περίν και Μικέλε ντι Γκριγκόριο, η Γιουβέντους, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «Tuttosport» αναζητά έναν τερματοφύλακα πρώτης γραμμής.
«Το μεγάλο όνειρο», όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, είναι ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, Άλισον Μπέκερ, που φέρεται να βρίσκεται στην πόρτα εξόδου της αγγλικής ομάδας, φαίνεται να εμπιστεύεται τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι.
Η εναλλακτική της Γιουβέντους
Εναλλακτικά-αναφέρουν-, εξετάζεται ο Νταβίντ ντε Χέα, με τον Ισπανό τερματοφύλακα πιθανότατα να αποχωρήσει από τη Φιορεντίνα αυτό το καλοκαίρι.
Ο Ντε Χέα αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην Ευρώπη, διέπρεψε στην Premier League με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ και στη Serie A με τη Φιορεντίνα κάνει καταπληκτικά πράγματα και αποτελεί μια καλή λύση και σίγουρα πιο προσιτή οικονομικά από τον Άλισον.
- Ιστορική στιγμή στην Bundesliga: Η Ουνιόν Βερολίνου προσέλαβε την πρώτη γυναίκα προπονητή (pic)
- Μεγάλη η απογοήτευση του Αρτέτα: «Ήταν μπουνιά στο πρόσωπο…»
- Ντέρμπι Μακάμπι – Χάποελ στη Euroleague με ενδιαφέρον και για τον Παναθηναϊκό
- Ψάχνει μεγάλη κίνηση ο Πασκουάλ: Φουλάρει για Φρανσίσκο η Μπαρτσελόνα
- Δεν πάει πουθενά ο Λουίς Ενρίκε: Ανανεώνει το συμβόλαιο του με την Παρί Σεν Ζερμέν
- «Παίρνει Λοβέρν η Παρτιζάν» (pic)
- Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
