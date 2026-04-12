Στη Μητρόπολη Αθηνών έκανε Ανάσταση ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στην Ακολουθία της Ανάστασης στη Μητρόπολη Αθηνών χοροστατούντος του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ– Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Το πασχαλινό μήνυμα Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πασχαλινό του μήνυμά του μία ημέρα νωρίτερα, τόνισε ότι, φέτος, «καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση – ως ανθρωπότητα, από τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στην πολυπόθητη ειρήνη. Αλλά και ως χώρα, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις βαθιές ανισότητες και το αδύναμο κοινωνικό κράτος και να εγγυηθούμε μια δίκαιη κοινωνία».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει επίσης ότι «η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλο το σκοτάδι της διαφθοράς, των σκανδάλων και της απαξίωσης των θεσμών», σημειώνοντας πως «χρειάζεται επανεκκίνηση».

«Όλοι μαζί, με συγκροτημένο προοδευτικό σχέδιο και το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές – μια Ελλάδα για όλους», τονίζει χαρακτηριστικά.