Διδάγματα από το παρελθόν: Ο Κάλαχαν, η Θάτσερ και ο… Μητσοτάκης

Πολιτική Γραμματεία 12 Απριλίου 2026, 08:00

Τι μπορεί να διδάξει ο βρετανικός «χειμώνας της δυσαρέσκειας» του 1978 στην ελληνική κυβέρνηση - Τα σενάρια για το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα «διαβάσει» τη σημερινή πραγματικότητα

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Αιωρείται ως γρίφος πάνω από το πολιτικό σύστημα: ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα «διαβάσει» τη σημερινή πραγματικότητα, ως αναπότρεπτη συνθήκη και τροχιά φθοράς, και άρα θα επιλέξει σχετικά κοντά την προσφυγή στις κάλπες; Ή θα υπάρξει συνεπής με την επαναλαμβανόμενη – το έκανε και αυτή την εβδομάδα – δέσμευσή του πως θα εξαντλήσει την τετραετία του και άρα θα έχουμε εκλογές σε έναν χρόνο (Απρίλιος – Μάιος 2027);

Η παράθεση του τότε βρετανικού πλαισίου θα μπορούσε να είναι διδακτική για όλους ως προς τον «χειμώνα της δυσαρέσκειας»

Υπάρχουν πάντως υποστηρικτές και των δύο επιλογών εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Πάμε να δούμε τα σενάρια. Στο πρώτο σενάριο, ακόμη κι αν αυτό ενεργοποιηθεί για λίγο μετά τη ΔΕΘ του 2026 και έχουμε ορισμένου τύπου εξαγγελίες εκεί, σύμφωνα με μια ανάγνωση, ο πρωθυπουργός θα έχει τον έλεγχο μιας καλύτερης επίδοσης του κυβερνώντος κόμματος και μια μεγαλύτερη αμηχανία από τη μεριά των πολιτικών του αντιπάλων.

Στο δεύτερο σενάριο, αυτό της ολοκληρωμένης τετραετίας, υπάρχει, λέει μια σειρά αναλυτών, ο κίνδυνος για τον ίδιο να επισωρεύσει μια σειρά επιμέρους ρευμάτων δυσαρέσκειας και η δική του ανάταξη να γίνει ακατόρθωτη.

Εδώ δεν κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου τής εν κινήσει έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή το βαρύτατο των υποκλοπών ή ακόμη και για το πώς θα εξελίσσεται η δίκη των Τεμπών, αλλά και μια σειρά από κοινωνικά ρεύματα που δεν θα βλέπουν πια μια κυβερνητική λύση με φορέα τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το βρετανικό παράδειγμα

Εδώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που θυμούνται μια μακρινή ιστορική εποχή στη Μεγάλη Βρετανία που σφραγίστηκε και με ένα παράδειγμα που συχνά οι πολιτικοί επιστήμονες αναλύουν ή επικαλούνται: τον λεγόμενο «χειμώνα της δυσαρέσκειας». Τον Σεπτέμβρη του 1978 ο τότε Εργατικός πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Τζέιμς Κάλαχαν, παρά τα προβλήματα της οικονομίας της χώρας του, αποφάσισε να κάνει εκλογές την επόμενη χρονιά.

Μόνο που μεσολάβησε ο εν λόγω «χειμώνας» – μεταφορικά και κυριολεκτικά – όπου καταγράφηκε μια μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια, απεργίες κ.λπ. Οι Εργατικοί ανάμεσα σε άλλα είχαν αποδυναμώσει τη συλλογική διαπραγμάτευση των συνδικάτων, το βιοτικό επίπεδο είχε πέσει, ενώ ήδη από το 1976 η κυβέρνηση είχε προσφύγει στο ΔΝΤ συνομολογώντας δάνειο 3 δισ. δολαρίων.

Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και ο Κάλαχαν δεν αξιοποίησε έστω τη μικρή ανάταξη του φθινοπώρου του 1978 ώστε να στήσει κάλπες. Ο χειμώνας που ήλθε ήταν μοιραίος για τον ίδιο και το κόμμα του και η νίκη της Μάργκαρετ Θάτσερ και των Τόρις ήταν γεγονός στις 3 Μαΐου 1979 (είχε προηγηθεί πρόταση μομφής κατά των Εργατικών). Οι Εργατικοί έμειναν στην αντιπολίτευση κοντά είκοσι χρόνια έπειτα από εκείνη την ήττα.

Ασύμμετρη απειλή

Προφανώς όλα τα παραπάνω θα ήταν εξόχως αυθαίρετο να τα παραλληλίσει κάποιος με την ελληνική σημερινή πραγματικότητα. Ούτε ο Μητσοτάκης είναι Κάλαχαν, ούτε κάποιου είδους «Σιδηρά Κυρία» έρχεται με νεοφιλελεύθερη ορμή και πυγμή.

Η παράθεση του τότε βρετανικού πλαισίου θα μπορούσε να είναι διδακτική για όλους ως προς τον «χειμώνα της δυσαρέσκειας». Πως μπορεί το διάστημα που επιλέγεις να διανύσεις ως «ασφαλές» και χωρίς να ρισκάρεις άμεσα κάλπες, να αποβεί μοιραίο. Σήμερα το κοινωνικό περιβάλλον στη χώρα μας έχει στοιχεία δυσαρέσκειας σε θέματα όπως η καθημερινότητα και η ακρίβεια.

Τα τρία ενεργά ρήγματα θεσμικού τύπου που έχουν ταυτόχρονα ενεργοποιηθεί τώρα (υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη) αποτελούν μια ασύμμετρη απειλή για τη συνοχή της κυβέρνησης αλλά και για το ίδιο το πολιτικό κεφάλαιο του πρωθυπουργού έναντι των αντιπάλων του. Από μόνα τους μπορεί να μην καθιστούν κίνδυνο και το κρίσιμο κομμάτι των εκλογέων να ιεραρχήσει μακροχρόνια πάλι τη «σταθερότητα». Αν όμως η θεσμική κρίση αλληλεπενεργήσει με τα θέματα ακρίβειας, ίσως η ιδέα μιας κάλπης σε περίπου έναν χρόνο να μην είναι η εναργέστερη.

Πολλοί είναι εκείνοι που βάζουν στην εξίσωση και τον παράγοντα των νέων κομμάτων που θα έχουν περισσότερο χρόνο να συγκροτηθούν και να διεκδικήσουν μερίδιο στον εκλογικό χάρτη (κόμμα Αλέξη Τσίπρα, κόμμα Μαρίας Καρυστιανού, ακόμη και κόμμα Αντώνη Σαμαρά).

Οι δε φυγόκεντρες δυνάμεις εντός της ΚΟ της ΝΔ θα έχουν προφανώς ενισχυθεί αν δεν έχει υπάρξει αξιόπιστο νέο σχέδιο ανάταξης και επανεκκίνησης για τη γαλάζια ομάδα. Εκεί που ορισμένοι βλέπουν πίστωση χρόνου και χώρο για διορθωτικές τομές και κινήσεις στο κοινωνικό σώμα, άλλοι βλέπουν απλώς μια τροχιά φθοράς χωρίς τελεία.

Ο χειμώνας του 2026-27 για ορισμένους είναι η τελευταία ευκαιρία για την κυβερνώσα παράταξη και για άλλους απλώς η επικύρωση μιας καθίζησης. Μένει να αποδειχθεί πώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης – σε αυτόν εξάλλου επαφίεται η απόφαση – θα σταθμίσει αν ο χειμώνας μπορεί να είναι άνοιξη ή αν δεν υπάρχουν ρίσκα σε τόσο εύφλεκτο γεωπολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα και έξω.

ΤτΕ: Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην αγορά – Τα επιτόκια και το Ταμείο Ανάκαμψης

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης λαών
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών!», τονίζει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του για το Πάσχα. Ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει ότι «απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί […]

Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

«Η Ανάσταση μας φέρνει από το σκοτάδι στο φως και την αναγέννηση. Αυτή είναι και η ευχή μου. Μια ευχή που οφείλουμε να την κάνουμε πράξη για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο», τονίζει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Σωκράτης Φάμελλος

Μητσοτάκης: Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Στο μήνυμά του για την Ανάσταση και το Πάσχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι «η Ελλάδα βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου», προσθέτοντας ότι «τα προβλήματα δεν λείπουν»

Ανδρουλάκης: Επανεκκίνηση. Μαζί να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πασχαλινό του μήνυμα, τονίζει ότι, φέτος, καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση - ως ανθρωπότητα, από τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στην πολυπόθητη ειρήνη. Αλλά και ως χώρα, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις βαθιές ανισότητες και το αδύναμο κοινωνικό κράτος και να εγγυηθούμε μια δίκαιη κοινωνία

Σακελλαρίδης: Το μήνυμα της Ανάστασης ας είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα – Πάλι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Για τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και πάνω από χίλιους τραυματίες μέσα σε λίγα λεπτά», κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τονίζοντας πως «αυτή τη σφαγή ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε 'αντιπαραγωγική', τη στιγμή που ο Πέδρο Σάντσεθ μιλάει για τον ηθικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη και μιλάει ανοιχτά για εγκλήματα πολέμου του Νετανιάχου και του Τραμπ»

Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»
Ξάνθη 11.04.26

«Θέλω με την παρουσία μου κάθε χρόνο σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στα στελέχη της ΑΣΔΙΘ στην Ξάνθη

Πώς λειτουργούν ως μπούμερανγκ στην κυβέρνηση οι χειρισμοί της για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Τα αδιέξοδα και τα... μαζέματα στις γραμμές άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την πρωθυπουργική δήλωση περί «ασυμβίβαστου», μέχρι τη διαχείριση την εμπλεκόμενων προσώπων και την επιλογή της στοχοποίησης και της εξαπόλυσης επιθέσεων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Υποκλοπές: Το πόρισμα που εκθέτει τη ΝΔ και το who is who των εισαγγελέων που θα κληθούν να κάνουν έρευνα
Πολιτική 11.04.26

Οι υποκλοπές αναμένεται να κυριαρχήσουν την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή στη συζήτηση για το κράτος δικαίου στη χώρα. Το «βιογραφικό» των εισαγγελέων που ερευνούν ξανά την υπόθεση.

Οι τελευταίες «δουλειές» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ
Υπουργικές κινήσεις 10.04.26

Με αμνηστία για τις παρατυπίες στις δηλώσεις βοσκοτόπων και προσλήψεις τελευταίας στιγμής αποχαιρέτησε ο Κώστας Τσιάρας το ΥΠΑΑΤ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου και Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Επικαιρότητα 10.04.26

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε και το Πάσχα «έκτακτη εμφάνιση καλικάτζαρων», λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στο κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής της κτηνοτροφίας της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό

Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;
Ακρίβεια 10.04.26

Για «καρτέλ και στην ακτοπλοΐα» κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και τονίζει πως «χρειάζεται μία Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματικά ανεξάρτητη»

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του
Διπλωματία 10.04.26

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
Επικαιρότητα 09.04.26

«Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προσθέτει πως αν δεν τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού»

«Παίρνει Λοβέρν η Παρτιζάν» (pic)
Μπάσκετ 12.04.26

Μετά το πέρασμά του από την Κουβέιτ Σπόρτιν Κλαμπ, ο Τζόφρι Λοβέρν ετοιμάζεται να επιστρέψει, στην Παρτιζάν μετά τη σεζόν 2012 έως 2014.

Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι
Καιρός 12.04.26

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κυρίως στα δυτικά και τα νότια φτάνοντας τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Δημογραφικά στοιχεία: Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία – Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα
Δημογραφικά στοιχεία 12.04.26

Μια έντονη δημογραφική αντίθεση παρατηρούμε την τελευταία 25ετία: ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά περίπου 46,6% (από ~6,1 δισεκατομμύρια σε πάνω από 8,2 δισεκατομμύρια), η κατανομή αυτής της αύξησης είναι εξαιρετικά άνιση.

Μάργκους Τσάκνα: «Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ»
Συνέντευξη 12.04.26

Οι εταίροι στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι λέει ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, με αφορμή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την εύθραυστη εκεχειρία

Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του
Γεωπολιτικό… γκούλας 12.04.26

Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, μια εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα ήταν και δική τους

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει το «Interstellar» πριν τον Κρίστοφερ Νόλαν
«Δεν πήγε καλά» 12.04.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ασχολήθηκε με το «Interstellar» για έναν ολόκληρο χρόνο. Ωστόσο, πιστεύει ότι καλώς κατέληξε στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν,

«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων
Κόσμος 12.04.26

Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί,  ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος, είπε ο Πάπας Λέων για όσους χρησιμοποιούν τις θρησκείες για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο

Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες
Ελλάδα 12.04.26 Upd: 01:59

Ούτε ένα μπαμ δεν ακούστηκε φέτος στον Νέο Κόσμο παρά τις προθέσεις των νεαρών που πήγαν «οπλισμένοι» με την Αστυνομία να κατάσχει μεγάλες μαύρες σακούλες γεμάτες με μολότοφ. Προσαγωγές και συλλήψεις. Αποκλειστικές εικόνες και βίντεο στο in.

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Κόσμος 11.04.26

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

