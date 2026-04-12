Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Ανάσταση στην Αλεξανδρούπολη έκανε ο Δένδιας – Το μήνυμά του
Πολιτική Γραμματεία 12 Απριλίου 2026, 10:18

Ανάσταση στην Αλεξανδρούπολη έκανε ο Δένδιας – Το μήνυμά του

Ο κ. Δένδιας είναι επίτιμος δημότης Αλεξανδρούπολης

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε χθες το βράδυ Ανάσταση στην Αλεξανδρούπολη.

Ο κ. Δένδιας είναι επίτιμος δημότης Αλεξανδρούπολης.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει: «Ανάσταση με τους ακρίτες μας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη. Χριστός Ανέστη».

Χθες το μεσημέρι, ο κ. Δένδιας είχε επισκεφτεί την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) στην Ξάνθη.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τα στελέχη της ΑΣΔΙΘ για την υπηρεσία τους στην Ελλάδα και αντάλλαξε ευχές μαζί τους ενόψει του Πάσχα.

Στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τα στελέχη της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι νιώθει ιδιαίτερη χαρά που βρίσκεται μαζί τους.

«Έχετε την αγάπη, την εμπιστοσύνη, τον θαυμασμό και την εκτίμηση του ελληνικού λαού»

«Καταλαβαίνω πως η παρουσία του υπουργού αυτές τις άγιες ημέρες ακόμη και σε έναν μεγάλο, ίσως το σημαντικότερο, σχηματισμό που έχει η πατρίδα μας, δημιουργεί έναν επιπλέον φόρτο σε εσάς. Όμως, από την άλλη, υπάρχει πάντα ο συμβολισμός, ο οποίος έχει σημασία και για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για την ελληνική κοινωνία», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Και προσέθεσε: Εσείς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είστε αυτά που διαφυλάττουν 24 ώρες το 24ωρο, επτά μέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο, ανεξάρτητα ποιες είναι αυτές οι μέρες, αν είναι άγιες μέρες ή δεν είναι, την ακεραιότητα της πατρίδας. Και θέλω με την παρουσία μου κάθε χρόνο σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία, να γίνεται αντιληπτό τι προσφέρουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στη χώρα, στο μέλλον της, στο αίσθημα ασφάλειας, στη δυνατότητα του καθενός να είναι στο σπίτι του, να πάει το βράδυ ήσυχος στην Ανάσταση, να τσουγκρίζει με ασφάλεια το αβγό με την οικογένειά του», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτό που κάνετε εκ μέρους και της κυβέρνησης, αλλά νομίζω κυρίως του ελληνικού λαού, θα ήθελα να εκφράσω την αγάπη, την εμπιστοσύνη, τον θαυμασμό του, την εκτίμησή του και τις θερμότερες ευχές σε εσάς, τις οικογένειές σας, σε όλους για καλή Ανάσταση. Να είστε πάντα καλά», σημείωσε καταληκτικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Mega deals εν μέσω πολέμου

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Κόσμος
«Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα
Πολιτική 12.04.26

Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα

Χθες, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά

Διδάγματα από το παρελθόν: Ο Κάλαχαν, η Θάτσερ και ο… Μητσοτάκης
Ασύμμετρη απειλή 12.04.26

Διδάγματα από το παρελθόν: Ο Κάλαχαν, η Θάτσερ και ο... Μητσοτάκης

Τι μπορεί να διδάξει ο βρετανικός «χειμώνας της δυσαρέσκειας» του 1978 στην ελληνική κυβέρνηση - Τα σενάρια για το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα «διαβάσει» τη σημερινή πραγματικότητα

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης λαών
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης λαών

«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών!», τονίζει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του για το Πάσχα. Ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει ότι «απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί […]

Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου

«Η Ανάσταση μας φέρνει από το σκοτάδι στο φως και την αναγέννηση. Αυτή είναι και η ευχή μου. Μια ευχή που οφείλουμε να την κάνουμε πράξη για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο», τονίζει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Σωκράτης Φάμελλος

Μητσοτάκης: Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Μητσοτάκης: Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας

Στο μήνυμά του για την Ανάσταση και το Πάσχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι «η Ελλάδα βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου», προσθέτοντας ότι «τα προβλήματα δεν λείπουν»

Ανδρουλάκης: Επανεκκίνηση. Μαζί να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Ανδρουλάκης: Επανεκκίνηση. Μαζί να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πασχαλινό του μήνυμα, τονίζει ότι, φέτος, καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση - ως ανθρωπότητα, από τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στην πολυπόθητη ειρήνη. Αλλά και ως χώρα, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις βαθιές ανισότητες και το αδύναμο κοινωνικό κράτος και να εγγυηθούμε μια δίκαιη κοινωνία

Σακελλαρίδης: Το μήνυμα της Ανάστασης ας είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα – Πάλι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Σακελλαρίδης: Το μήνυμα της Ανάστασης ας είναι ισχυρότερο από τη βαρβαρότητα – Πάλι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας ο Μητσοτάκης

Για τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και πάνω από χίλιους τραυματίες μέσα σε λίγα λεπτά», κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τονίζοντας πως «αυτή τη σφαγή ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε 'αντιπαραγωγική', τη στιγμή που ο Πέδρο Σάντσεθ μιλάει για τον ηθικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη και μιλάει ανοιχτά για εγκλήματα πολέμου του Νετανιάχου και του Τραμπ»

Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»
Ξάνθη 11.04.26

Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»

«Θέλω με την παρουσία μου κάθε χρόνο σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στα στελέχη της ΑΣΔΙΘ στην Ξάνθη

Πώς λειτουργούν ως μπούμερανγκ στην κυβέρνηση οι χειρισμοί της για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Πώς λειτουργούν ως μπούμερανγκ στην κυβέρνηση οι χειρισμοί της για ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα αδιέξοδα και τα... μαζέματα στις γραμμές άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την πρωθυπουργική δήλωση περί «ασυμβίβαστου», μέχρι τη διαχείριση την εμπλεκόμενων προσώπων και την επιλογή της στοχοποίησης και της εξαπόλυσης επιθέσεων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Γιάννης Μπασκάκης
Υποκλοπές: Το πόρισμα που εκθέτει τη ΝΔ και το who is who των εισαγγελέων που θα κληθούν να κάνουν έρευνα
Πολιτική 11.04.26

Υποκλοπές: Το πόρισμα που εκθέτει τη ΝΔ και το who is who των εισαγγελέων που θα κληθούν να κάνουν έρευνα

Οι υποκλοπές αναμένεται να κυριαρχήσουν την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή στη συζήτηση για το κράτος δικαίου στη χώρα. Το «βιογραφικό» των εισαγγελέων που ερευνούν ξανά την υπόθεση.

Δημήτρης Τερζής
Οι τελευταίες «δουλειές» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ
Υπουργικές κινήσεις 10.04.26

Οι τελευταίες «δουλειές» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ

Με αμνηστία για τις παρατυπίες στις δηλώσεις βοσκοτόπων και προσλήψεις τελευταίας στιγμής αποχαιρέτησε ο Κώστας Τσιάρας το ΥΠΑΑΤ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου και Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα
Επικαιρότητα 10.04.26

Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε και το Πάσχα «έκτακτη εμφάνιση καλικάτζαρων», λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στο κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής της κτηνοτροφίας της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό

Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;
Ακρίβεια 10.04.26

Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;

Για «καρτέλ και στην ακτοπλοΐα» κάνει λόγο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και τονίζει πως «χρειάζεται μία Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματικά ανεξάρτητη»

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του
Διπλωματία 10.04.26

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα
Πολιτική 12.04.26

Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα

Χθες, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά

Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν
Κόσμος 12.04.26

Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν

Οι περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στην Ουγγαρία, όπως και οι πάνω από 500.000 άλλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε κόμματα

One in Ten Struggle With Focus, Greek Survey Finds
English edition 12.04.26

One in Ten Struggle With Focus, Greek Survey Finds

New national data reveal widespread chronic health conditions, lifestyle-related risks, and limited access to care, highlighting concerns over mental and physical wellbeing across age groups

Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας
Ελλάδα 12.04.26

Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας

Διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα

Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά
Κόσμος 12.04.26

Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά

Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν

Αϊτή: Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο – Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά
Σοκαριστικά πλάνα 12.04.26

Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο της Αϊτής - Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά (βίντεο)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο ιστορικό οχυρό Citadelle Laferrière στην Αϊτή, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που ξαφνικά τράπηκε σε μαζική φυγή λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Ο Ρόμπινσον στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις και της… Euroleague
Euroleague 12.04.26

Ο Ρόμπινσον στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις και της… Euroleague

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού, η Παρί θέλει να τον κρατήσει, όμως η Ζαλγκίρις έχει κάνει ήδη κίνηση και ο Αμερικανός εμπλέκεται και με τον Ολυμπιακό, αλλά και με άλλες ομάδες της Euroleague

ΗΠΑ: Γυναίκα που είχε εξαφανιστεί όταν ήταν 13 βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια μετά – Δεν ήταν απαγωγή
Αγνοούμενη για 32 χρόνια 12.04.26

Εξαφανίστηκε στα 13, εντοπίστηκε 32 χρόνια μετά αλλά δεν ήταν απαγωγή - Τι συνέβη στην Christina Marie Plante;

Η Christina Marie Plante που εξαφανίστηκε το 1994 όταν ήταν μόλις 13 ετών, βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια αργότερα. Και όπως αποκάλυψε, δεν έπεσε ποτέ θύμα απαγωγής.

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας
Χριστός Ανέστη! 12.04.26

Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ακριβώς στις 12:00 τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα και το «Χριστός Ανέστη» αντήχησε παντού, με την Ανάσταση να συνοδεύεται από αγκαλιές, φιλιά και ανταλλαγή ευχών μεταξύ των πιστών

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

