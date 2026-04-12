Culture Live 12 Απριλίου 2026, 08:00

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ασχολήθηκε με το «Interstellar» για έναν ολόκληρο χρόνο. Ωστόσο, πιστεύει ότι καλώς κατέληξε στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Άραγε, πόσο διαφορετικό θα ήταν το «Interstellar» αν είχε αναλάβει τελικά τα ηνία ο Στίβεν Σπίλμπεργκ; Ποτέ δεν θα μάθουμε.

Όπως δήλωσε ο σκηνοθέτης σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Empire, μπορεί να καταπιάστηκε με τη δημιουργόα της ταινίας επιστημονικής φαντασίας που κυκλοφόρησε το 2014, αλλά τελικά «έπεσε στα χέρια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

«Δεν πήγε καλά»

«Ασχολήθηκα με το Interstellar για ένα χρόνο», εξήγησε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ στο περιοδικό. «Ο Κιπ Θορν μου παρουσίασε το πρότζεκτ μαζί με την παραγωγό Λίντα Όμπστ, και με γοήτευσε. Πέρασα πολύ χρόνο στο [Jet Propulsion Laboratory] στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια, μιλώντας με τους επιστήμονες και τους αεροδιαστημικούς μηχανικούς εκεί», πρόσθεσε.

Ο Σπίλμπεργκ έφτασε μάλιστα στο σημείο να προσλάβει έναν σεναριογράφο για να συνεργαστούν για την ταινία: τον αδελφό του Νόλαν, Τζόναθαν, ο οποίος έχει διακριθεί για τη δουλειά του στα«Person of Interest», «Westworld», «Memento», «The Prestige» και «The Dark Knight».

«Στην πραγματικότητα, προσέλαβα τον αδελφό του Κρις Νόλαν [Τζόναθαν] για να μου γράψει το πρώτο και το δεύτερο σενάριο, αλλά δεν πήγε καλά. Ο Τζόναθαν μου είπε: ‘Αν φτάσεις σε σημείο να μην κάνεις αυτή την ταινία, μπορώ να σου πω ποιος θα την αναλάβει. Ήδη μου μιλάει γι’ αυτό. Εννοώ τον αδελφό μου, τον Κρις’. Είχε απόλυτο δίκιο. Τη στιγμή που αποφάσισα να μην την κάνω, ο Κρις μπήκε αμέσως στο παιχνίδι – νομίζω την επόμενη μέρα. Το Interstellar αποδείχτηκε πολύ καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρις Νόλαν από ό,τι στα δικά μου», κατέληξε.

Η ταινία «Interstellar» έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2014 και συγκέντρωσε 681 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της αρχικής της προβολής, ενώ απέσπασε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας το Όσκαρ για τα καλύτερα οπτικά εφέ.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι πρωταγωνίστησε στην ταινία ως αστροναύτης της NASA που αναλαμβάνει μια αποστολή στο διάστημα για να σώσει τον πλανήτη από την καταστροφή. Στην ταινία εμφανίστηκαν επίσης η Αν Χάθαγουεϊ, η Τζέσικα Τσαστέιν, ο Μάικλ Κέιν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ.

Το πνεύμα

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αναφέρθηκε πρόσφατα στο «Interstellar» σε μια συζήτηση που είχε με τον Τιμοτέ Σαλαμέ κατά τη διάρκεια μιας προβολής στο Λος Άντζελες, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

«Αμέσως μετά τη συνεργασία μας στο Dark Knight ο αδερφός μου πήρε τη δουλειά και πήγε να εργαστεί με τον Στίβεν. Εγώ μπορώ να τον αποκαλώ Στίβεν. Για σένα είναι ο κ. Σπίλμπεργκ», είπε ο Νόλαν, απευθυνόμενος στον Σαλαμέ.

«Δούλευε πάνω σε αυτό για χρόνια. Είχε απίστευτες ιδέες[…] Τελικά ο Στίβεν παράτησε [το πρότζεκτ] για να κάνει μια άλλη ταινία, οπότε έγινε διαθέσιμο. Είχα πολλές συζητήσεις με τον Τζόναθαν όλα αυτά τα χρόνια, για το τι έκανε και ποιες ήταν οι φιλοδοξίες του. Με ενθουσίαζε αυτό. Με εντυπωσίασε απίστευτα η πρώτη του ταινία. Εγώ δούλευα πάνω σε μια ιδέα για ταξίδι στο χρόνο… θέματα που αφορούσαν τον χρόνο. Είχα μισοτελειωμένα έργα στα οποία δεν είχα αφοσιωθεί. Όταν έγινε διαθέσιμο, είπα στον Τζόναθαν: ‘Πώς θα ένιωθες αν το έπαιρνα αυτό και προσπαθούσα να το συνδυάσω με μερικές από τις ιδέες μου και να το αλλάξω λίγο;’ Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Κατάλαβε ότι το πνεύμα αυτού που προσπαθούσα να φέρω στην οθόνη ήταν εκείνο που τον είχε ενθουσιάσει αρχικά», εξήγηση.

*Με πληροφορίες από: Variety & People

ΤτΕ: Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην αγορά – Τα επιτόκια και το Ταμείο Ανάκαμψης

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

«Θυμάστε;» 11.04.26

Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες

Στο νέο προωθητικό βίντεο της Lionsgate για το franchise, το οποίο περιλαμβάνει μια αναδρομή στις πέντε προηγούμενες ταινίες και στιγμιότυπα από τους πεντηκοστούς «Αγώνες Πείνας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιβλική αφήγηση 11.04.26

Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Έφη Αλεβίζου
Μέλλον ή δρόμος; 10.04.26

We choose «Trainspotting» - Επιστρέφει η θρυλική ταινία με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Son of Nobody 10.04.26

Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Culture Live 10.04.26

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο - Οι εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Vintage 10.04.26

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Φροίξος Φυντανίδης
Για καλό σκοπό 09.04.26

Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι για φιλανθρωπικό σκοπό

Η συλλογή του Στεφ Κάρι, που περιγράφεται από τον οίκο Sotheby’s ως «μοναδικό κεφάλαιο» στην καριέρα του αθλητή, περιλαμβάνει μοντέλα από τις Nike και Jordan Brand έως τις Adidas, Puma και Li-Ning.

Ψευδώνυμα & περούκες 09.04.26

Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε - «Βαρέθηκα τη μυστικότητα»

Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Φροίξος Φυντανίδης
«Αστείος, ασεβής» 09.04.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό

«Είναι πολύ ευγενικός με τους συναδέλφους του», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπάσκετ 12.04.26

Κοντά σε ομάδα της Euroleague o Λοβέρν

Μετά το πέρασμά του από την Κουβέιτ Σπόρτιν Κλαμπ, ο Τζόφρι Λοβέρν ετοιμάζεται να επιστρέψει, στην Παρτιζάν μετά τη σεζόν 2012 έως 2014.

Καιρός 12.04.26

Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κυρίως στα δυτικά και τα νότια φτάνοντας τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικά στοιχεία 12.04.26

Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία - Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα

Μια έντονη δημογραφική αντίθεση παρατηρούμε την τελευταία 25ετία: ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά περίπου 46,6% (από ~6,1 δισεκατομμύρια σε πάνω από 8,2 δισεκατομμύρια), η κατανομή αυτής της αύξησης είναι εξαιρετικά άνιση.

Στράτος Ιωακείμ
Ασύμμετρη απειλή 12.04.26

Διδάγματα από το παρελθόν: Ο Κάλαχαν, η Θάτσερ και ο... Μητσοτάκης

Τι μπορεί να διδάξει ο βρετανικός «χειμώνας της δυσαρέσκειας» του 1978 στην ελληνική κυβέρνηση - Τα σενάρια για το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα «διαβάσει» τη σημερινή πραγματικότητα

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Συνέντευξη 12.04.26

«Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ» λέει ο ΥΠΕΞ της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα

Οι εταίροι στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι λέει ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, με αφορμή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την εύθραυστη εκεχειρία

Γεωπολιτικό… γκούλας 12.04.26

Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του

Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, μια εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα ήταν και δική τους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Κόσμος 12.04.26

«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων

Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί,  ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος, είπε ο Πάπας Λέων για όσους χρησιμοποιούν τις θρησκείες για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο

Ελλάδα 12.04.26 Upd: 01:59

Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες

Ούτε ένα μπαμ δεν ακούστηκε φέτος στον Νέο Κόσμο παρά τις προθέσεις των νεαρών που πήγαν «οπλισμένοι» με την Αστυνομία να κατάσχει μεγάλες μαύρες σακούλες γεμάτες με μολότοφ. Προσαγωγές και συλλήψεις. Αποκλειστικές εικόνες και βίντεο στο in.

Δημήτρης Πέρρος
Κόσμος 11.04.26

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Νατάσα Ρουγγέρη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

