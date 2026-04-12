Άραγε, πόσο διαφορετικό θα ήταν το «Interstellar» αν είχε αναλάβει τελικά τα ηνία ο Στίβεν Σπίλμπεργκ; Ποτέ δεν θα μάθουμε.

Όπως δήλωσε ο σκηνοθέτης σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Empire, μπορεί να καταπιάστηκε με τη δημιουργόα της ταινίας επιστημονικής φαντασίας που κυκλοφόρησε το 2014, αλλά τελικά «έπεσε στα χέρια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

«Δεν πήγε καλά»

«Ασχολήθηκα με το Interstellar για ένα χρόνο», εξήγησε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ στο περιοδικό. «Ο Κιπ Θορν μου παρουσίασε το πρότζεκτ μαζί με την παραγωγό Λίντα Όμπστ, και με γοήτευσε. Πέρασα πολύ χρόνο στο [Jet Propulsion Laboratory] στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια, μιλώντας με τους επιστήμονες και τους αεροδιαστημικούς μηχανικούς εκεί», πρόσθεσε.

Ο Σπίλμπεργκ έφτασε μάλιστα στο σημείο να προσλάβει έναν σεναριογράφο για να συνεργαστούν για την ταινία: τον αδελφό του Νόλαν, Τζόναθαν, ο οποίος έχει διακριθεί για τη δουλειά του στα«Person of Interest», «Westworld», «Memento», «The Prestige» και «The Dark Knight».

«Στην πραγματικότητα, προσέλαβα τον αδελφό του Κρις Νόλαν [Τζόναθαν] για να μου γράψει το πρώτο και το δεύτερο σενάριο, αλλά δεν πήγε καλά. Ο Τζόναθαν μου είπε: ‘Αν φτάσεις σε σημείο να μην κάνεις αυτή την ταινία, μπορώ να σου πω ποιος θα την αναλάβει. Ήδη μου μιλάει γι’ αυτό. Εννοώ τον αδελφό μου, τον Κρις’. Είχε απόλυτο δίκιο. Τη στιγμή που αποφάσισα να μην την κάνω, ο Κρις μπήκε αμέσως στο παιχνίδι – νομίζω την επόμενη μέρα. Το Interstellar αποδείχτηκε πολύ καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρις Νόλαν από ό,τι στα δικά μου», κατέληξε.

Η ταινία «Interstellar» έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο του 2014 και συγκέντρωσε 681 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της αρχικής της προβολής, ενώ απέσπασε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας το Όσκαρ για τα καλύτερα οπτικά εφέ.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι πρωταγωνίστησε στην ταινία ως αστροναύτης της NASA που αναλαμβάνει μια αποστολή στο διάστημα για να σώσει τον πλανήτη από την καταστροφή. Στην ταινία εμφανίστηκαν επίσης η Αν Χάθαγουεϊ, η Τζέσικα Τσαστέιν, ο Μάικλ Κέιν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ.

Το πνεύμα

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αναφέρθηκε πρόσφατα στο «Interstellar» σε μια συζήτηση που είχε με τον Τιμοτέ Σαλαμέ κατά τη διάρκεια μιας προβολής στο Λος Άντζελες, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

«Αμέσως μετά τη συνεργασία μας στο Dark Knight ο αδερφός μου πήρε τη δουλειά και πήγε να εργαστεί με τον Στίβεν. Εγώ μπορώ να τον αποκαλώ Στίβεν. Για σένα είναι ο κ. Σπίλμπεργκ», είπε ο Νόλαν, απευθυνόμενος στον Σαλαμέ.

«Δούλευε πάνω σε αυτό για χρόνια. Είχε απίστευτες ιδέες[…] Τελικά ο Στίβεν παράτησε [το πρότζεκτ] για να κάνει μια άλλη ταινία, οπότε έγινε διαθέσιμο. Είχα πολλές συζητήσεις με τον Τζόναθαν όλα αυτά τα χρόνια, για το τι έκανε και ποιες ήταν οι φιλοδοξίες του. Με ενθουσίαζε αυτό. Με εντυπωσίασε απίστευτα η πρώτη του ταινία. Εγώ δούλευα πάνω σε μια ιδέα για ταξίδι στο χρόνο… θέματα που αφορούσαν τον χρόνο. Είχα μισοτελειωμένα έργα στα οποία δεν είχα αφοσιωθεί. Όταν έγινε διαθέσιμο, είπα στον Τζόναθαν: ‘Πώς θα ένιωθες αν το έπαιρνα αυτό και προσπαθούσα να το συνδυάσω με μερικές από τις ιδέες μου και να το αλλάξω λίγο;’ Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Κατάλαβε ότι το πνεύμα αυτού που προσπαθούσα να φέρω στην οθόνη ήταν εκείνο που τον είχε ενθουσιάσει αρχικά», εξήγηση.

*Με πληροφορίες από: Variety & People