Σανάε Τακαΐτσι προς Deep Purple: «Είστε οι θεοί μου» – Η ροκ πλευρά της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας

Μια απροσδόκητη συνάντηση κορυφής έλαβε χώρα στο Τόκιο, όπου η σκληρή πολιτική ηγεσία της Ιαπωνίας υποκλίθηκε στους θρύλους της βρετανικής χαρντ ροκ σκηνής Deep Purple.

Η Σανάε Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας που έχει ως ηρωίδα τη Μάργκαρετ Θάτσερ δεν είναι μια συνηθισμένη πολιτικός, και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα κατά την επίσκεψη των Deep Purple στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τα ηνία της Ιαπωνίας αποκάλυψε στους μουσικούς ότι η σχέση της με το συγκρότημα ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία, όταν αγόρασε το άλμπουμ «Machine Head».

Η ίδια, όντας παθιασμένη ντράμερ, θυμήθηκε τα χρόνια που συμμετείχε σε tribute bands, ενώ δεν δίστασε να μοιραστεί προσωπικές στιγμές, λέγοντας πως η μουσική τους αποτελεί τη δική της διέξοδο από την καθημερινή πίεση της εξουσίας και των προσωπικών εντάσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Τακαΐτσι χάρισε στον ντράμερ του γκρουπ, Ian Paice, ένα ζευγάρι ιαπωνικές μπαγκέτες, ενώ αποκάλυψε με χιούμορ ότι παίζει το κομμάτι Burn στα ντραμς για να εκτονώνεται μετά από καβγάδες με τον σύζυγό της.

Οι Deep Purple επέστρεψαν στην Ιαπωνία για περιοδεία, την ίδια χώρα όπου το 1972 ηχογράφησαν το εμβληματικό άλμπουμ «Made in Japan», το οποίο θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ζωντανούς δίσκους στην ιστορία του ροκ.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα διπλωματικά καθήκοντα, υποδέχθηκε τους Deep Purple, αποκαλύπτοντας πως το πάθος της για τη μουσική τους την οδήγησε από τα φοιτητικά συγκροτήματα μέχρι το ανώτατο αξίωμα της χώρας.

Η συνάντηση είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς οι Deep Purple, μαζί με τους Led Zeppelin και τους Black Sabbath, θεωρούνται οι θεμελιωτές του βρετανικού χέβι μέταλ.

Η επιστροφή τους στην Ιαπωνία ξύπνησε μνήμες από το 1972, όταν η ηχογράφηση του «Made in Japan» τους καθιέρωσε στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ο Ian Paice και η υπόλοιπη μπάντα εντυπωσιάστηκαν από τις γνώσεις της Τακαΐτσι, η οποία, όπως εξομολογήθηκε, στην εφηβεία της έσπαγε τόσες πολλές μπαγκέτες κατά τη διάρκεια των έντονων εκτελέσεών της, που αναγκαζόταν να κουβαλάει πάντα εφεδρικά ζευγάρια.

Πέρα από το θαυμασμό, η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της περιοδείας του συγκροτήματος για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Ιαπωνίας και της Μεγάλης Βρετανίας.

Σε μια περίοδο όπου η χώρα της αντιμετωπίζει σύνθετες οικονομικές προκλήσεις και διπλωματικές τριβές με την Κίνα, η Τακαΐτσι βρήκε στη ροκ μουσική μια γέφυρα επικοινωνίας σημειώνει το BBC.