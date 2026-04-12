Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Σανάε Τακαΐτσι προς Deep Purple: «Είστε οι θεοί μου» – Η ροκ πλευρά της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας
The Good Life 12 Απριλίου 2026

Σανάε Τακαΐτσι προς Deep Purple: «Είστε οι θεοί μου» – Η ροκ πλευρά της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας

Η Μάργκαρετ Θάτσερ της Ιαπωνίας είναι η μεγαλύτερη φαν των Deep Purple

Λουκάς Καρνής
«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Μια απροσδόκητη συνάντηση κορυφής έλαβε χώρα στο Τόκιο, όπου η σκληρή πολιτική ηγεσία της Ιαπωνίας υποκλίθηκε στους θρύλους της βρετανικής χαρντ ροκ σκηνής Deep Purple.

Η Σανάε Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας που έχει ως ηρωίδα τη Μάργκαρετ Θάτσερ δεν είναι μια συνηθισμένη πολιτικός, και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα κατά την επίσκεψη των Deep Purple στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τα ηνία της Ιαπωνίας αποκάλυψε στους μουσικούς ότι η σχέση της με το συγκρότημα ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία, όταν αγόρασε το άλμπουμ «Machine Head».

Η ίδια, όντας παθιασμένη ντράμερ, θυμήθηκε τα χρόνια που συμμετείχε σε tribute bands, ενώ δεν δίστασε να μοιραστεί προσωπικές στιγμές, λέγοντας πως η μουσική τους αποτελεί τη δική της διέξοδο από την καθημερινή πίεση της εξουσίας και των προσωπικών εντάσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Τακαΐτσι χάρισε στον ντράμερ του γκρουπ, Ian Paice, ένα ζευγάρι ιαπωνικές μπαγκέτες, ενώ αποκάλυψε με χιούμορ ότι παίζει το κομμάτι Burn στα ντραμς για να εκτονώνεται μετά από καβγάδες με τον σύζυγό της.

Οι Deep Purple επέστρεψαν στην Ιαπωνία για περιοδεία, την ίδια χώρα όπου το 1972 ηχογράφησαν το εμβληματικό άλμπουμ «Made in Japan», το οποίο θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ζωντανούς δίσκους στην ιστορία του ροκ.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα διπλωματικά καθήκοντα, υποδέχθηκε τους Deep Purple, αποκαλύπτοντας πως το πάθος της για τη μουσική τους την οδήγησε από τα φοιτητικά συγκροτήματα μέχρι το ανώτατο αξίωμα της χώρας.

Η συνάντηση είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς οι Deep Purple, μαζί με τους Led Zeppelin και τους Black Sabbath, θεωρούνται οι θεμελιωτές του βρετανικού χέβι μέταλ.

Η επιστροφή τους στην Ιαπωνία ξύπνησε μνήμες από το 1972, όταν η ηχογράφηση του «Made in Japan» τους καθιέρωσε στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ο Ian Paice και η υπόλοιπη μπάντα εντυπωσιάστηκαν από τις γνώσεις της Τακαΐτσι, η οποία, όπως εξομολογήθηκε, στην εφηβεία της έσπαγε τόσες πολλές μπαγκέτες κατά τη διάρκεια των έντονων εκτελέσεών της, που αναγκαζόταν να κουβαλάει πάντα εφεδρικά ζευγάρια.

Πέρα από το θαυμασμό, η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της περιοδείας του συγκροτήματος για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Ιαπωνίας και της Μεγάλης Βρετανίας.

Σε μια περίοδο όπου η χώρα της αντιμετωπίζει σύνθετες οικονομικές προκλήσεις και διπλωματικές τριβές με την Κίνα, η Τακαΐτσι βρήκε στη ροκ μουσική μια γέφυρα επικοινωνίας σημειώνει το BBC.

Αγορές: Γεωπολιτική αβεβαιότητα και εταιρικά αποτελέσματα

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Ιράν: Συμφωνία μόνο αν οι ΗΠΑ εγκαταλείψουν τον ολοκληρωτισμό

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Η Björk ετοιμάζει ένα rave στην Ισλανδία με φόντο την ηλιακή έκλειψη
Εκτός από το DJ set της Björk, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια εμφάνιση από τον επίσης διακεκριμένο καλλιτέχνη Arca, καθώς και από τους τοπικούς καλλιτέχνες.

Monsieur Minimal, εξέλιξη κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος
Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Monsieur Minimal, επέστρεψε με τον 8ο δίσκο του Μουσικός Δείπνος - ένα άλμπουμ γεμάτο από γυναικείες φωνές και «πειραγμένα» κομμάτια

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανακούφιση στην Ευρώπη για την ήττα Όρμπαν – Συγχαρητήρια μηνύματα στον Πέτερ Μαγιάρ
Η εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ έφερε αναστεναγμούς ανακούφισης στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που επισημαίνουν τον φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό του νικητή των ουγγρικών εκλογών.

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Τι νέο σηματοδοτεί η 30η Απριλίου για τον προϋπολογισμό – Ανατροπές για ανάπτυξη και πληθωρισμό
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις προβλέψεις για το 2026. Υποχωρεί επί τα χείρω η πρόβλεψη για ανάπτυξη, σε ανοδική τροχιά ο πληθωρισμός. Αλλεπάλληλες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου.

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

Λουτσέσκου: «Να μιλάτε με τους γονείς σας – Επικοινώνησα ελάχιστα με τον πατέρα μου τον τελευταίο καιρό»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε προέτρεψε τα παιδιά να επικοινωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο με τους γονείς τους, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν το έκανε όσο θα ήθελε τον τελευταίο καιρό.

Πως μια κινεζική εταιρεία παρακολουθούσε τα αμερικανικά βομβαρδιστικά με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης
Η MizarVision παρακολούθησε τις κινήσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών πάνω από το Ιράν και προσπάθησε να προσδιορίσει τις θέσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Κόμο – Ίντερ
LIVE: Κόμο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Ίντερ για την 32η αγωνιστική της Serie A.

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν
Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, όπως με τις επιχειρήσεις σε Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα
Το Πάσχα για τους περισσότερους σημαίνει σούβλα, οικογενειακά τραπέζια και ανάπαυλα. Ενώ η πλειονότητα απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης για χιλιάδες εργαζόμενους η λέξη ανάπαυλα δεν υπάρχει.

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης». Η «κόκκινη γραμμή του Ιράν» κατά τον Πεζεσκιάν.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ
Η Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε με 3-0 στο Λονδίνο επί της Τσέλσι, μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ έχοντας παιχνίδι λιγότερο και στις 19/4 υποδέχεται την Άρσεναλ σε «τελικό»

Στεγαστική κρίση: Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία
Το ΔΝΤ προτείνει φορολόγηση επί των κλειστών ακινήτων, για να αυξηθεί η προσφορά. Η Τράπεζα της Ελλάδας παρουσιάζει ένα συνολικό πλέγμα προτάσεων για την προσιτή κατοικία. Πώς τις σχολιάζει η αγορά.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

