Το blokecore πάει Μουντιάλ – Πώς η ποδοσφαιρική φανέλα πέρασε από το γήπεδο στις ντουλάπες

Τι είναι η ποδοσφαιρική φανέλα; Σύμβολο, φετίχ, στιλ, όλα τα παραπάνω; Η απάντηση είναι «τα πάντα».

Τις επόμενες μέρες, κάτι ασυνήθιστο θα συμβεί στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Σχεδόν 40 επαγγελματικοί σύλλογοι στις δύο πρώτες κατηγορίες της La Liga θα βγουν στο γήπεδο φορώντας ρετρό στολές εμπνευσμένες από τις αντίστοιχες ιστορίες τους.

Οι εμφανίσεις παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Εβδομάδα Μόδας της Μαδρίτης και αποτελούν μέρος μιας καμπάνιας που γιορτάζει την αγάπη της χώρας για το άθλημα. Είναι ένα ταιριαστό προοίμιο σημειώνει ο Στιβ Σόλτερ στο CNN International.

Δέκα εβδομάδες αργότερα, το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό – 48 ομάδες, 104 αγώνες, η πιο μεγάλη φιέστα που αποθέωνει το άθλημα θα έχουν τα βλέμματα όλων επάνω τους.

Πολλοί παίκτες θα φορούν νοσταλγικό εξοπλισμό: Η Adidas παρουσίασε πρόσφατα νέες εμφανίσεις εκτός έδρας που αγκαλιάζουν μια «αισθητική της δεκαετίας του ’90» αλλά σχεδιασμένες με έναν «μοντέρνο, σύγχρονο τρόπο». Θα φέρουν επίσης το διάσημο μοτίβο τριφυλλιού της μάρκας – για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Πλέον το παρελθόν δεν συλλέγεται. Φοριέται, ξαναφτιάχνεται και επαναπροσδιορίζεται.

Για να καταλάβετε πώς έφτασε το ποδόσφαιρο εδώ, πρέπει να πάτε πιο πίσω από το αναμενόμενο. «Οι κανονικές φανέλες-αντίγραφα οπαδών δεν ήταν ευρέως διαθέσιμες μέχρι τη δεκαετία του 1970», δήλωσε ο Άλεξ Άιρλαντ, συγγραφέας του βιβλίου «Pretty Poly: Η ιστορία της ποδοσφαιρικής φανέλας». «Μόνο τη δεκαετία του ’90 έγιναν ευρύτερα αποδεκτές ως εμφάνιση για να πηγαίνει κανείς στην παμπ για ποτό με τους φίλους του».

Η εκτός έδρας φανέλα της Αγγλίας της Umbro για το Euro 96 σίγουρα πρωτοστάτησε σε αυτή τη μετάβαση από τη στολή στην καθημερινή χρήση.

Η δίχρωμη μπλε ριγέ φανέλα σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται με τζιν – μια πρώιμη παραδοχή ότι η ζωή της εκτεινόταν πέρα ​​από το γήπεδο. Η τεχνολογία έκανε τα υπόλοιπα.

Οι εξελίξεις στην εκτύπωση υφασμάτων επέτρεψαν στους σχεδιαστές να ενσωματώσουν σύνθετα γραφικά απευθείας στο υλικό, μετατρέποντας τις φανέλες σε κινούμενους καμβάδες. Το αποτέλεσμα ήταν η πιο οπτικά ευρηματική δεκαετία στην ενδυματολογική ιστορία του αθλήματος.

«Όλοι θυμούνται το πρώτο τους Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Σαμ Χάντι, Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαίρου στην Adidas. «Αυτές οι εμφανίσεις ενσωματώνονται στις δομές της μνήμης μας. Όταν μια μάρκα παίρνει ρίσκα στο σχεδιασμό και το ενσωματώνει με μια αξιοπρεπή πορεία για την ομάδα, έχεις την ευκαιρία να δημιουργήσεις κάτι που θα αφήσει αποτύπωμα στην οπτική επικοινωνία».

Αν και στο παρελθόν οι φανέλες ως αντικείμενα και κομμάτια της γκαρνταρόμπας ήταν στο περιθώριο — διακινούνταν μέσω υπαίθριων αγορών και των πρώιμων eBay — τις τελευταίες δύο δεκαετίες, είναι συλλεκτικά αντικείμενα και πάθος.

Αφοσιωμένες πλατφόρμες — Classic Football Shirts, Cult Kits, Vintage Football Shirts, Saturdays Football και άλλες — μετέτρεψαν ένα άτυπο δίκτυο σε μια κλιμακωτή, αξιόπιστη, παγκόσμια αγορά. Ιδρυμένες από οπαδούς που δεν μπορούσαν να βρουν τις φανέλες που ήθελαν, δημιούργησαν αυτό που χρειάζονταν, εξελίσσοντας τα έργα πάθους σε επικερδείς επιχειρήσεις.

Ο Nτέιβιντ Τζόουνς, συνιδρυτής της Cult Kits, περιγράφει μια βάση αγοραστών που έχει μεταμορφωθεί. «Το εβδομήντα τοις εκατό αγοράζουν από νοσταλγία — τους παίκτες που προσποιηθήκατε ότι ήσασταν μεγαλώνοντας. Οι υπόλοιποι έχουν ανακαλύψει τις ποδοσφαιρικές φανέλες με μια έννοια της μόδας».

Η φανέλα της Γερμανίας από το 1990 ή η μπλε εμφάνιση της Αγγλίας από την ίδια χρονιά, που συνδέθηκε άρρηκτα με την ποπ κουλτούρα της εποχής, παραμένουν μέχρι σήμερα τα «άγια δισκοπότηρα» για τους συλλέκτες, με τις τιμές τους να εκτοξεύονται σε δυσθεώρητα ύψη.

Το φαινόμενο της «ιστορικής νοσταλγίας» εξηγεί γιατί νέοι που δεν είχαν καν γεννηθεί το 1994 ή το 1998 επιδεικνύουν τέτοιο πάθος για τις φανέλες εκείνης της περιόδου.

Ο ψυχολόγος Κλέι Ρούτλετζ αναφέρει ότι το 68% των ενηλίκων της Γενιάς Z λατρεύει να μάθει για τους καιρούς που δεν έζησε. «Είναι ο ίδιος λόγος που βλέπουμε 100 διαφορετικές ταινίες της Marvel», εξηγεί ο Άιρλαντ, «έχεις άμεση σύνδεση και οικειότητα, χωρίς να χρειάζεται να αναρωτηθείς αν σου αρέσει».

Με τη συνδρομή του YouTube και των άλλων social media μια γενιά που δεν έζησε το Μουντιάλ της Γαλλίας το ’98 μπορεί να περάσει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο «μέσα» σε αυτό, αποκτώντας γνήσιους συναισθηματικούς δεσμούς με memorabilia του παρελθόντος.

Ο πολιτιστικός κριτικός Σάιμον Ρέινολντς μιλάει για «Retromania» — μια κατάσταση αχρονικότητας όπου το 1994 και το 2026 υπάρχουν ταυτόχρονα στην ίδια οθόνη. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το αποδεικνύει. Κάθε τουρνουά είναι ένας σφραγισμένος, επαναλαμβανόμενος κόσμος — ένας μήνας ποδοσφαίρου παγωμένος στο χρόνο που προσκαλεί νέους και παλιούς να ζήσουν τον ενθουσιασμό των σκοτ.

Παράλληλα η τάση blokecore έχει καθιερώσει τις υπερμεγέθεις φανέλες σε κυρίαρχα κομμάτια της street κουλτούρας που απολαμβάνουν φίλαθλοι αλλά και celebs.

Από την Ντούα Λίπα, φανατική οπαδός της Άρσεναλ, που φωτογραφίζεται με τη φανέλα της Βραζιλίας μέχρι τον Tιμοτέ Σαλαμέ που έκανε εμφάνιση φορώντας την εκτυφλωτικά πράσινη εμφάνιση του Μεξικού από το 1994, οι σταρ φορούν πλέον vintage φανέλες ως γνήσιες στιλιστικές δηλώσεις.

«Ο Σαλαμέ είναι ίνδαλμα», υποστηρίζει ο Τζόουνς του Cult Kits. «Αγαπά πραγματικά το ποδόσφαιρο και αυτό εισπράττεται διαφορετικά από το κοινό».

Καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει στη Βόρεια Αμερική, το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο από ποτέ.

Το ποδόσφαιρο έχει πλέον ξεπεράσει το μπέιζμπολ σε δημοτικότητα στις ΗΠΑ, και οι νέες εμφανίσεις που σχεδίασε η Nike για την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών αντικατοπτρίζουν αυτή τη νέα δυναμική.

Ο Σαμ Χάντι, Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαίρου της Adidas, τονίζει τη σημασία της επαναφοράς του λογοτύπου «trefoil» μετά από τρεις δεκαετίες. «Προσπαθούμε να παντρέψουμε παρελθόν και μέλλον, να υπάρχουν ταυτόχρονα».

«Αυτή είναι μια καθοριστική εποχή για την ποδοσφαιρική κουλτούρα και η φανέλα είναι ίσως η πιο ξεκάθαρη έκφρασή της» προσθέτει.

Το τριφύλλι της Adidas — που εμφανίστηκε τελευταία φορά σε φανέλα Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1990 — εμφανίστηκε πρόσφατα σε φανέλες ειδικής έκδοσης και τώρα, σε 25 εμφανίσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για τους παίκτες, η εμφάνιση είναι κάτι παραπάνω από στολή. Ο μέσος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Tάιλερ Άνταμς, είναι ξεκάθαρος.

«Θέλω να έχω εκείνη τη φανέλα που θα κοιτάς πίσω σε 30 χρόνια και θα λες: αυτή είναι ακόμα η καλύτερη».

Αυτό το καλοκαίρι, η retromania θα σκοράρει απανωτά γκολ στο γρασίδι. Στις κερκίδες του Μουντιάλ θα συνυπάρχουν αυθεντικές φανέλες από το 1994, επανεκδόσεις και οι ολοκαίνουργιες εμφανίσεις του 2026.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μια κρυφή γραμμή κειμένου στο εσωτερικό του γιακά της φανέλας του Βελγίου: «Ceci n’est pas un maillot» (Αυτό δεν είναι μια φανέλα). Πράγματι, δεν είναι πια μόνο μια φανέλα.