Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [12.04 – 18.04.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
Κριός
DO’S: Το πλανητικό σκηνικό σου δίνει δύναμη, για να βγεις μπροστά και να περάσεις στην ενεργό δράση. Ωστόσο επειδή το κλίμα είναι λίγο περίεργο, θα σου πω να κάνεις ό,τι μπορείς, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσεις τα θολά σημεία που υπάρχουν. Βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσεις και την σκέψη σου, καθώς αυτό θα συμβάλλει σε μια καλύτερη επικοινωνία.
DON’TS: Μη γίνεις πιεστικός, νομίζοντας πως όσο πιο πολύ πιέζεις τις καταστάσεις τόσο το αποτέλεσμα θα είναι πιο στα νερά σου, καθώς αυτό δεν ισχύει. Το πιθανότερο είναι απλά να σπάσεις τα νεύρα των γύρω σου. Μην επιτρέπεις στις ανασφάλειες και στις φοβίες του παρελθόντος να συνεχίζουν να σε ταλαιπωρούν. Μην αγνοείς τα feelings σου.
Ταύρος
DO’S: Αν νιώσεις ότι θες να πάρεις αποστάσεις και να μείνεις λίγο μόνος, ώστε να ξεκαθαρίσεις την σκέψη σου, τότε δεν έχεις παρά να σε ακούσει και να το κάνεις. Ίσως αυτή η ανάγκη να σου έρχεται την καταλληλότερη στιγμή, γιατί η φάση γύρω σου είναι αρκετά μπερδεμένη. Δεν θέλω να σε αγχώσω ωστόσο, γιατί όλο αυτό είναι προσωρινό, έτσι;
DON’TS: Μην αγνοείς τις νέες πληροφορίες που έρχονται στα χέρια σου, γιατί πρόκειται για πράγματα που έψαχνες εδώ και πολύ καιρό, αλλά κάποιοι εσκεμμένα σου τα κρατούσαν κρυφά. Μη διστάσεις να κλείσεις εντελώς τους κύκλους που σου έχουν προκαλέσει τρελό άγχος μέχρι στιγμής. Μην είσαι απροετοίμαστος όμως για το μέλλον.
Δίδυμοι
DO’S: Άσε την έμπνευση που έχεις να σε οδηγήσει εκεί που πρέπει. Δεν σου συμβαίνει και κάθε μέρα κάτι τέτοιο, έτσι; Διεκδίκησε όλα αυτά που θέλεις με δημιουργικότητα. Ούτε αυτό είναι κάτι που σου συμβαίνει κάθε μέρα, έτσι; Παράλληλα, πρέπει να είσαι και πολύ πιο δυναμικός σε οτιδήποτε κι αν κάνεις. Αξιοποίησε την αυξημένη κοινωνικότητά σου.
DON’TS: Μην παρασύρεσαι από τα λόγια των φίλων σου που είναι γεμάτα ενθουσιασμό, γιατί δεν ξέρω αν θα σου βγει σε καλό. Γενικώς η μέρα κρύβει παγίδες, μην πέσεις σε αυτές. Μην αφήνεις τους στόχους σου έτσι απλά να υπάρχουν. Μη φοβάσαι να κάνεις πράξη τα νέα ξεκινήματα που έχεις κατά νου. Μην ασχολείσαι άλλο πια με το παρελθόν.
Καρκίνος
DO’S: Αυτή την εβδομάδα εστίασε στα επαγγελματικά. Φρόντισε να κάνεις τις προσπάθειές σου, αλλά δως τους χρόνο. Αυτό που εννοώ είναι πως πρέπει να μπλοκάρεις την απογοήτευση που θα σε πιάσει με το που δεις ότι δεν ακούς τα «μπράβο» που θέλεις με το «καλησπέρα σας». Φρόντισε να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος στους στόχους σου.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς και ειδικά με τους ανώτερούς σου, στη δουλειά. Μη διστάσεις να κινηθείς αμεσότερα και ίσως και πιο διεκδικητικά. Μη φοβηθείς να κάνεις κάποια νέα ξεκινήματα. Αλλά για να πάει καλά όλο αυτό δεν πρέπει να αφήσεις τις ανασφάλειές σου έτσι όπως είναι αυτή την στιγμή.
Λέων
DO’S: Ξεκαθάρισε λίγο τα μελλοντικά σου σχέδια, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να τα κάνεις πράξη. Να περιμένεις νέα για θέματα σχετικά με το εξωτερικό, τον νόμο ή και τα γράμματα (π.χ. σπουδές, εκπαίδευση κλπ.). Επιπλέον, φρόντισε να αλλάξεις (έως και να κόψεις εντελώς) κάποιες πεποιθήσεις που έχεις και σε πονάνε ή απλά σε πάνε πίσω.
DON’TS: Επειδή σε πιάνει η ανάγκη να ταξιδέψεις, να φύγεις, γενικά να μην εμπλακείς σε πολλά πολλά, δεν σημαίνει πως πρέπει να απαιτείς το ίδιο και από τους άλλους, έτσι; Ούτε πρέπει να απαιτείς από τους πάντες να βάζουν σε pause τα δικά τους για σένα. Μη διστάσεις να κάνεις κάποια νέα ξεκινήματα που επιθυμείς. Αν όχι τώρα, τότε πότε;
Παρθένος
DO’S: Αυτή την εβδομάδα νιώθεις πως θέλεις να σκεφτείς και πολύ καλά κάνεις. Εγώ λέω να εστιάσεις στις ανασφάλειες, στα άγχη και στις φοβίες σου- ειδικά αν κρατάνε από πολύ παλιά- ώστε να μπορέσεις να τα λύσεις και να πας παρακάτω. Γενικώς, αν θέλεις να έχεις αυτοπεποίθηση, πρέπει να κλείσεις τα τραύματα από το παρελθόν. Αλλιώς;
DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά ή και με τα κληρονομικά σου, γιατί υπάρχει διάθεση για επικοινωνία κι άρα μπορεί αυτά να λυθούν εύκολα και γρήγορα. Γενικώς μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο επικοινωνιακός. Στα ερωτικά, μη ζηλεύεις τόσο πολύ, δεν είναι κολακευτικό. Αν έχεις ταίρι, μη δεχτείς το ίδιο ούτε από εκείνο.
Ζυγός
DO’S: Επικεντρώσου στις επαγγελματικές και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί υπάρχει μπέρδεμα και ανακατωσούρα εκεί. Σταμάτα να θεωρείς πως όλοι είναι καλύτεροι από σένα, γιατί τους θεοποιείς χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Ξεκαθάρισε τα πράγματα γύρω σου, απλά μέσω της συζήτησης, έτσι; Όπως καταλαβαίνεις, γίνε πιο άμεσος.
DON’TS: Μην θεωρείς πως ο καθένας γύρω σου σε αδικεί ή πως απορρίπτει εσένα μαζί και με τις απόψεις σου. Τουλάχιστον όχι πριν να έχεις εξετάσει προσεκτικά το αν όντως αυτό ισχύει. Μήπως να αλλάξεις γενικώς τρόπο σκέψης; Μην πιστεύεις λόγια του αέρα και υποσχέσεις. Μην είσαι τόσο επιπόλαιος και ειδικά όχι στα ερωτικά σου αυτό.
Σκορπιός
DO’S: Επειδή το προηγούμενο διάστημα που έφτιαχνες το πρόγραμμά σου, έβαλες πολλά πράγματα για τώρα, λούσου το! Βέβαια η αλήθεια είναι πως δεν έχεις ενέργεια, αλλά ούτε και διάθεση να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Διαχειρίσου την σύγχυση που επικρατεί γενικώς και ειδικώς στις υποχρεώσεις σου. Μήπως να μάθεις να οργανώνεσαι;
DON’TS: Μην αφήνεις άλλες εκκρεμότητες να είναι ανοιχτές, γιατί κάπου φτάνει, έτσι; Μη διστάσεις να κάνεις κάποιο νέο ξεκίνημα, αν το θέλεις. Φυσικά μπορείς να κάνεις και κάποιες αλλαγές στις συνήθειες που βλέπεις ότι δεν είναι και πολύ ωφέλιμες για σένα. Μην επικοινωνείς με τρόπο που δεν είναι ειλικρινής και ειδικά όχι στα ερωτικά σου.
Τοξότης
DO’S: Αξιοποίησε τη δημιουργικότητά σου. Περιόρισε λίγο τον βαθμό στον οποίο πετάς στα σύννεφα, γιατί αυτό θα επηρεάσει αρκετά τα συμπεράσματα που βγάζεις. Άρα μήπως πρέπει να πάρεις τον χρόνο σου, όταν ασχολείσαι με την εξαγωγή συμπερασμάτων; Παράλληλα, γίνε περισσότερο επικοινωνιακός και- γιατί όχι;- και παιχνιδιάρης.
DON’TS: Μην εστιάζεις μόνο στα αρνητικά, γιατί τσάμπα χάνεις τη χαρά σου. Μην αφήνεις τις ανασφάλειες και τα τραύματα από το παρελθόν να μένουν αθεράπευτα, γιατί δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις. Θες όμως να προχωρήσεις; Αυτό είναι το θέμα. Στα ερωτικά, μην φοβάσαι πως ό,τι έπαθες στο παρελθόν θα επαναληφθεί. Δεν είναι κανόνας.
Αιγόκερως
DO’S: Σε θέλω ψύχραιμο, γιατί το κλίμα είναι περίεργο. Όχι κάτι στο οποίο δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις, άρα don’t worry, be happy και τα σχετικά. Επιπλέον, ίσως αντιληφθείς ότι οι γύρω σου δεν σε καταλαβαίνουν ή ότι είναι οι ίδιοι κάπως χαοτικοί στον τρόπο που επικοινωνούν μαζί σου. Απόφυγε να το πάρεις προσωπικά. Άστο να περάσει.
DON’TS: Μη διστάσεις να μιλήσεις και να πεις τι σε ενοχλεί και τι είναι αυτό που θες να διορθώσεις. Εποικοδομητικός διάλογος λέγεται, έτσι; Αυτό μπορείς να το εφαρμόσεις και στον τομέα της οικογένειας, καθώς κάτι μου λέει ότι έχεις απομακρυνθεί με ορισμένους συγγενείς. Μην είσαι αρνητικός λοιπόν στο να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα. Παιδιά είμαστε;
Υδροχόος
DO’S: Σε θέλω αρκετά προσεκτικό στον τρόπο επικοινωνίας σου αυτή την εβδομάδα, γιατί η κρίση σου δεν χαρακτηρίζεται και ως καθαρή, έτσι; Επιπλέον, σταμάτα πια να υπόσχεσαι πράγματα που δεν θέλεις να υλοποιήσεις (τύπου ποτέ) και να είσαι τόσο απότομος. Γενικώς λίγα λόγια και σοφά με μερικούς γνωστούς- άγνωστους. Ξέρεις εσύ…
DON’TS: Οι τόνοι και οι ρυθμοί γύρω σου ανεβαίνουν. Αλλά δεν σημαίνει πως πρέπει να γίνεις πιεστικός. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις. Μην αρνείσαι να αλλάξεις τρόπο σκέψης, γιατί νομίζω πως από εκεί είναι που ξεκινάνε όλα! Μη διστάσεις να κόψεις επιβλαβείς συνήθειες και να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο. Μη ρουτινιάζεις, δεν σου πάει!
Ιχθύες
DO’S: Αξιοποίησε την μπόλικη έμπνευση που έχεις αυτή την εβδομάδα. Σταμάτα όμως να είσαι τόσο αφηρημένος, γιατί όλη η προσπάθεια και η καλή διάθεση μπορεί να πάνε στράφι. Βρες τις ισορροπίες σου γενικώς. Εκτός αν σου αρέσει το χάος, έτσι; Άβυσσος η ψυχή σου πραγματικά! Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά και οι συζητήσεις περί αυτών.
DON’TS: Μην αφήσεις την Νέα Σελήνη που παίζει αυτό το επταήμερο να πάει χαμένη, γιατί είναι μεγάλης σημασίας για σένα. Μη διστάσεις να κάνεις νέα ξεκινήματα, αφού αυτό θες. Ωστόσο θέλω να πιστεύεις στον εαυτό σου, αν είναι να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Μην αφήνεις τις ανασφάλειες να σε πάνε πίσω, γιατί θα χάσεις την αυτοπεποίθησή σου.
