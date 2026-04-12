Πόσο ασφαλές καταφύγιο είναι ο χρυσός; Τι δείχνει το πρόσφατο παρελθόν

Ως «ασφαλές καταφύγιο» θεωρείται διαχρονικά ο χρυσός, ιδίως σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας, όπως είναι οι πόλεμοι που επηρεάζουν άμεσα τις αγορές. Δεν είναι τυχαίο ότι οι οικονομικές σελίδες αφιερώνουν αρκετή προσπάθεια να αποτυπώσουν τις μεταβολές στη τιμή του κίτρινου μετάλλου, καθημερινά.

Η πορεία της τιμής του χρυσού από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι σήμερα αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παράδειγμα για το πώς τα γεωπολιτικά γεγονότα επηρεάζουν τις αγορές και ειδικά τα λεγόμενα «ασφαλή καταφύγια».

Η παραδοσιακή αντίληψη θέλει τον χρυσό να λειτουργεί ως μέσο προστασίας σε περιόδους κρίσεων, ωστόσο η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι η συμπεριφορά του είναι αρκετά πιο σύνθετη.

Αρχικά, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε ένα άμεσο σοκ στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές αντέδρασαν έντονα στην αβεβαιότητα, μετακινώντας κεφάλαια από πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία προς ασφαλέστερες επιλογές, σημείωνε τότε το Forbes. Ο χρυσός, ως διαχρονικό «safe haven», σημείωσε άνοδο και ξεπέρασε τα 2.000 δολάρια ανά ουγγιά, επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά κατά την πανδημία. Αυτή η αρχική αντίδραση επιβεβαίωσε την παραδοσιακή θεωρία ότι σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης η ζήτηση για χρυσό αυξάνεται.

Η περίπλοκη πορεία του χρυσού μετά την Ουκρανία

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν πιο περίπλοκη. Καθώς κυλούσε το 2022 και μετά το 2023, η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε έναν κύκλο αύξησης επιτοκίων, κυρίως από τη Federal Reserve και άλλες κεντρικές τράπεζες, με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού πληθωρισμού, σημείωνε τότε το ΔΝΤ.

Αυτό είχε αρνητική επίδραση στον χρυσό, καθώς πρόκειται για ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση (non-yielding asset). Σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, τα ομόλογα και άλλα τοκοφόρα προϊόντα γίνονται πιο ελκυστικά, οδηγώντας σε εκροές από τον χρυσό. Έτσι, παρά την αρχική άνοδο λόγω πολέμου, οι τιμές υποχώρησαν τους επόμενους μήνες, σημειώνει η ABN Amro.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι κυρώσεις προς τη Ρωσία, καθώς και οι ανακατατάξεις στο διεθνές εμπόριο και τις ροές ενέργειας. Ο χρυσός χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις ως μέσο αποθεματικού και μέσο συναλλαγών, ενώ χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα αύξησαν τα αποθέματά τους, ενισχύοντας τη ζήτηση.

Χρυσός και πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν

Το 2024 και κυρίως το 2025–αρχές 2026 χαρακτηρίστηκαν από μια νέα ανοδική φάση σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (World Gold Council). Η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η επιμονή του πληθωρισμού και η ζήτηση από κεντρικές τράπεζες οδήγησαν τον χρυσό σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας ακόμη και τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά στις αρχές του 2026. Η άνοδος αυτή συνδέεται άμεσα με τη γενικευμένη αίσθηση αστάθειας στο διεθνές σύστημα.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη περίοδος –ιδιαίτερα με την κλιμάκωση συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή το 2026– ανέδειξε μια σημαντική διαφοροποίηση στη συμπεριφορά του χρυσού.

Παρά τη σοβαρότητα της γεωπολιτικής κρίσης, οι τιμές δεν αυξήθηκαν σταθερά, αλλά παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις και ακόμη και πτώση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρυσός κινήθηκε παράλληλα με τις μετοχές, κάτι που αντιβαίνει στον παραδοσιακό ρόλο του ως αντιστάθμισμα κινδύνου, σημείωσε το MarketWatch και η Wall Street Journal.

Η εξήγηση για αυτή τη «μη τυπική» συμπεριφορά είναι πολυπαραγοντική, όπως κατέδειξαν οι Financial Times. Πρώτον, η έντονη άνοδος που είχε προηγηθεί δημιούργησε σημαντικές κερδοσκοπικές θέσεις. Σε περιόδους κρίσης, οι επενδυτές συχνά ρευστοποιούν ακόμη και ασφαλή περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν ζημίες αλλού, γεγονός που πιέζει τις τιμές του χρυσού. Δεύτερον, η ενίσχυση του δολαρίου και η διατήρηση υψηλών επιτοκίων περιορίζουν τη ζήτηση. Τρίτον, ορισμένες χώρες πωλούν χρυσό για να χρηματοδοτήσουν ενεργειακές ανάγκες ή να στηρίξουν τα νομίσματά τους, αυξάνοντας την προσφορά.

Επιπλέον, η στάση των κεντρικών τραπεζών παραμένει κρίσιμη. Παρά τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, πολλές συνεχίζουν να βλέπουν τον χρυσό ως στρατηγικό αποθεματικό, ιδίως σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής πόλωσης. Αυτό συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη στήριξη των τιμών.

Είναι ασφαλές καταφύγιο;

Πρώτον, ο χρυσός εξακολουθεί να αντιδρά θετικά σε αρχικά σοκ γεωπολιτικών κρίσεων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ασφαλές καταφύγιο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Δεύτερον, η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πορεία του εξαρτάται περισσότερο από μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως τα επιτόκια, ο πληθωρισμός και η ισχύς του δολαρίου, παρά από τα ίδια τα γεωπολιτικά γεγονότα.

Τρίτον, η συμπεριφορά του χρυσού έχει γίνει πιο σύνθετη και λιγότερο προβλέψιμη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν οι αγορές βρίσκονται υπό πίεση ρευστότητας, ο χρυσός μπορεί να υποχωρεί αντί να ενισχύεται.

Τέταρτον, η αυξημένη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών και η ανάπτυξη χρηματοοικονομικών προϊόντων (όπως ETFs) έχουν ενισχύσει τον ρόλο της κερδοσκοπίας, μεταβάλλοντας τα παραδοσιακά πρότυπα συμπεριφοράς, αναφέρει το Fortune.

Τελικά, ο χρυσός παραμένει ένα σημαντικό εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου, αλλά όχι πανάκεια. Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και τη φύση της κρίσης. Για τον σύγχρονο επενδυτή, αυτό σημαίνει ότι ο χρυσός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου και όχι ως μοναδική λύση προστασίας απέναντι στην αβεβαιότητα.