Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται τη Δευτέρα του Πάσχα

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι από το νόμο ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Καθορίζεται ως ημέρα ανάπαυσης, ωστόσο η ανάγκη λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων καθιστά την εργασία απαραίτητη.

Δευτέρα του Πάσχα και η δουλειά για κάποιους συνεχίζεται κανονικά

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πολιτεία έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο προστασίας, διασφαλίζοντας ότι η προσφορά εργασίας σε ημέρα γιορτής συνοδεύεται από τις ανάλογες οικονομικές προσαυξήσεις.

Η κατανόηση του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών είναι θεμελιώδης για την ορθή τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και την αποφυγή παρανοήσεων στον χώρο εργασίας.

Χρηστικές οδηγίες

Όπως επισημαίνει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).

«Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα του Πάσχα, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν».