newspaper
Κυριακή 12 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο πληθωρισμός κυριαρχεί στην παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 12 Απριλίου 2026, 04:00

Ο πληθωρισμός κυριαρχεί στην παγκόσμια οικονομία

Η ανασκόπηση της εβδομάδας- Τα κυριότερα γεγονότα στην παγκόσμια οικονομία

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
A
A
Η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων και οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν το κυρίαρχο αφήγημα την εβδομάδα που πέρασε στην παγκόσμια οικονομία.

Οι καταναλωτές στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη είδαν τις τιμές στις αντλίες της βενζίνης να αυξάνονται με ρυθμό 21,2% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας ενώ το καταναλωτικό κλίμα υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό, με το δείκτη να καταγράφει βουτιά 10,7%. Στα βόρεια σύνορα οι καταναλωτές στον Καναδά επίσης έχουν γίνει πιο απαισιόδοξοι.

Καθώς η κατάσταση για τους παραγωγούς πετρελαίου και τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή παραμένει ασαφής παρά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, ο πληθωρισμός πιθανότατα θα παραμείνει υψηλός για μήνες.

Ο δείκτης θα καταστήσει πιο δύσκολη τη χάραξη νομισματικής πολιτικής από την Federal Reserve, με τους αξιωματούχους να αντιμετωπίζουν κινδύνους και στις δύο πλευρές της εντολής τους και έχουν εκφράσει διαφορετικές εκτιμήσεις όπως έδειξαν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης.

Εν τω μεταξύ, η Νέα Ζηλανδία και η Ινδία ήταν μεταξύ ορισμένων κεντρικών τραπεζών που διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, καθώς οι φόβοι για τον πληθωρισμό αντηχούν παγκοσμίως.

Το Bloomberg σταχυολόγησε τα κυριότερα γεγονότα που σημειώθηκαν στην παγκόσμια οικονομία την εβδομάδα που πέρασε.

Παγκόσμια οικονομία

Οι εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας παραμένουν σταθερές προς το παρόν, καθώς οι επιπτώσεις της επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον ζωτικής σημασίας αγωγό της δεν έχουν ακόμη γίνει αισθητές.

Η επίθεση την Τετάρτη – ώρες μετά την κήρυξη εκεχειρίας στον πόλεμο του Ιράν – προκάλεσε ζημιές σε έναν από τους 11 σταθμούς άντλησης κατά μήκος του αγωγού μήκους 746 μιλίων (1.200 χιλιομέτρων) από την πετρελαιοπηγή στα ανατολικά έως τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στα δυτικά.

Αυτό έχει μειώσει την απόδοση κατά 700.000 βαρέλια την ημέρα, ανέφερε την Πέμπτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι μια σειρά επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της διέκοψε την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και έπληξε την προσφορά στις παγκόσμιες αγορές που ήδη πλήττονται από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι κεντρικές τράπεζες της Νέας Ζηλανδίας, της Ινδίας, της Νότιας Κορέας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, του Περού, της Κένυας και της Σερβίας διατήρησαν σταθερά τα επιτόκια εν μέσω μεγαλύτερου πληθωριστικού κινδύνου από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.

ΗΠΑ & Καναδάς

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,9% τον Μάρτιο, ανεβάζοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3,3%, ωθούμενος από την άνοδο κατά 10,9% στο κόστος της ενέργειας, τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2005. Και τα δύο στοιχεία ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Dow Jones.

Ωστόσο, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε πολύ λιγότερο – μόλις 0,2% για το μήνα και 2,6% σε σχέση με πέρυσι, και οι δύο 0,1% κάτω από τις προβλέψεις, υποδηλώνοντας ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός ήταν πιο περιορισμένος.

Η σύγκρουση στο Ιράν ήταν το κύριο θέμα για την μηνιαία ένδειξη του πληθωρισμού, καθώς η βενζίνη εκτινάχθηκε κατά 21,2%, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα τρία τέταρτα της αύξησης των τιμών, σύμφωνα με την BLS.

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος του πανεπιστημίου Μίσιγκαν έκανε βουτιά της τάξης του 10,7%, από την έρευνα του Μαρτίου, υποχωρώντας στο 47,6 – το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι δείκτες τρεχουσών συνθηκών και προσδοκιών κατέγραψαν επίσης διψήφιες μηνιαίες μειώσεις.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στον Καναδά υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε σε άνοδο των τιμών ενέργειας και τροφοδότησε ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό. Μόλις το 15% των Καναδών βλέπουν μια ισχυρότερη οικονομία σε έξι μήνες από τώρα, σε σύγκριση με 27% πριν από τέσσερις εβδομάδες.

Ευρώπη

Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε απροσδόκητα τον Φεβρουάριο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση μια ταχεία ανάκαμψη στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η πτώση αυτή δεν προσφέρει καμία διαβεβαίωση ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες για μια ουσιαστική ανάκαμψη.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομία της ευρωζώνης μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο του έτους λόγω του πολέμου στο Ιράν, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την  ανάκαμψη της περιοχής.

Ασία

Η Κίνα εξήλθε από τον αποπληθωρισμό των εργοστασίων μετά από περισσότερα από τρία χρόνια, καθώς το κόστος ενέργειας αυξήθηκε κατακόρυφα όταν ο πόλεμος στο Ιράν διέκοψε σημαντικά την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Η Κίνα είχε παγιδευτεί σε μια αποπληθωριστική σπείρα από τα τέλη του 2022, καθώς η υπερπροσφορά στον κατασκευαστικό κλάδο και η υποτονική εγχώρια ζήτηση οδήγησαν σε έντονους πολέμους τιμών που διέβρωσαν τα κέρδη των εταιρειών και επιβράδυναν την αύξηση των μισθών.

Οι εξαγωγές της Ταϊβάν εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά υψηλά, καθώς η αχαλίνωτη παγκόσμια ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης επισκίασε τις αβεβαιότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Οι μισθοί στην Ιαπωνία, προσαρμοσμένοι στον πληθωρισμό, αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2021, υποστηρίζοντας την άποψη ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων ήδη από αυτόν τον μήνα. Οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν κατά 1,9% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση.

Αναδυόμενες αγορές

Ο πληθωρισμός στη Χιλή αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάρτιο, αντανακλώντας τον μερικό αντίκτυπο της μεγαλύτερης αύξησης του κόστους καυσίμων στη χώρα από τουλάχιστον το 1980, η οποία θα επηρεάσει την οικονομία τους επόμενους μήνες.

Νέες αμφιβολίες σχετικά με τον ρυθμό των μειώσεων των επιτοκίων στη Βραζιλία εγείρουν ανησυχίες ότι οι αθετήσεις πληρωμών, που ήδη βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, θα συνεχίσουν να αυξάνονται και θα επηρεάσουν αρνητικά τα κέρδη των τραπεζών και των fintechs.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Opinion
Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Opinion
Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Λάμπρος Καραγεώργος
Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Παίρνει Λοβέρν η Παρτιζάν» (pic)
Κοντά σε ομάδα της Euroleague o Λοβέρν

Μετά το πέρασμά του από την Κουβέιτ Σπόρτιν Κλαμπ, ο Τζόφρι Λοβέρν ετοιμάζεται να επιστρέψει, στην Παρτιζάν μετά τη σεζόν 2012 έως 2014.

Σύνταξη
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι
Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κυρίως στα δυτικά και τα νότια φτάνοντας τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικά στοιχεία: Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία – Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα
Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία - Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα

Μια έντονη δημογραφική αντίθεση παρατηρούμε την τελευταία 25ετία: ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά περίπου 46,6% (από ~6,1 δισεκατομμύρια σε πάνω από 8,2 δισεκατομμύρια), η κατανομή αυτής της αύξησης είναι εξαιρετικά άνιση.

Στράτος Ιωακείμ
Διδάγματα από το παρελθόν: Ο Κάλαχαν, η Θάτσερ και ο… Μητσοτάκης
Διδάγματα από το παρελθόν: Ο Κάλαχαν, η Θάτσερ και ο... Μητσοτάκης

Τι μπορεί να διδάξει ο βρετανικός «χειμώνας της δυσαρέσκειας» του 1978 στην ελληνική κυβέρνηση - Τα σενάρια για το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα «διαβάσει» τη σημερινή πραγματικότητα

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Μάργκους Τσάκνα: «Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ»
«Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ» λέει ο ΥΠΕΞ της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα

Οι εταίροι στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι λέει ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, με αφορμή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την εύθραυστη εκεχειρία

Μαρία Βασιλείου
Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του
Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του

Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, μια εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα ήταν και δική τους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει το «Interstellar» πριν τον Κρίστοφερ Νόλαν
Ο Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει πρώτος το «Interstellar», αλλά τελικά ο Νόλαν έκανε καλύτερη δουλειά

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ασχολήθηκε με το «Interstellar» για έναν ολόκληρο χρόνο. Ωστόσο, πιστεύει ότι καλώς κατέληξε στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων
«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων

Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί,  ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος, είπε ο Πάπας Λέων για όσους χρησιμοποιούν τις θρησκείες για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες
Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες

Ούτε ένα μπαμ δεν ακούστηκε φέτος στον Νέο Κόσμο παρά τις προθέσεις των νεαρών που πήγαν «οπλισμένοι» με την Αστυνομία να κατάσχει μεγάλες μαύρες σακούλες γεμάτες με μολότοφ. Προσαγωγές και συλλήψεις. Αποκλειστικές εικόνες και βίντεο στο in.

Δημήτρης Πέρρος
Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Απριλίου 2026
Cookies