ΗΠΑ: Το μεγαλύτερο μισθολογικό χάσμα από το 2015
Διεθνής Οικονομία 12 Απριλίου 2026, 05:30

ΗΠΑ: Το μεγαλύτερο μισθολογικό χάσμα από το 2015

Το μοτίβο σε σχήμα Κ στην αύξηση των μισθών που εμφανίστηκε στις ΗΠΑ είναι παρόμοιο με τις τάσεις της καταναλωτικής ζήτησης

Η αύξηση των μισθών μεταξύ των νοικοκυριών με υψηλότερο εισόδημα στις ΗΠΑ ξεπερνά πλέον εκείνη των νοικοκυριών με χαμηλότερο εισόδημα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ και πάνω από μια δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση του Bank of America Institute.

Ενώ οι μισθοί και οι αποδοχές των νοικοκυριών με υψηλότερο εισόδημα μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 5,6% τον Μάρτιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία καταθέσεων της Bank of America Corp., τα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος είδαν τους μισθούς τους να αυξάνονται κατά 2% λιγότερο.

Οι μισθοί μεταξύ των ομάδων χαμηλού εισοδήματος αυξήθηκαν μόλις κατά 1%. Το χάσμα είναι το μεγαλύτερο από την έναρξη της σειράς δεδομένων το 2015.

Μισθοί: Το μοτίβο σε σχήμα Κ

Το μοτίβο σε σχήμα Κ στην αύξηση των μισθών είναι παρόμοιο με τις τάσεις της καταναλωτικής ζήτησης που περιγράφονται από πολλούς λιανοπωλητές, εστιατόρια και άλλους παρόχους υπηρεσιών.

Ενώ οι οικονομολόγοι διχάζονται ως προς τον βαθμό στον οποίο οι πλούσιοι Αμερικανοί προωθούν τις δαπάνες, η ισχυρή αύξηση των μισθών και ο πλούτος της χρηματιστηριακής αγοράς έχουν στηρίξει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών υψηλότερου εισοδήματος.

Ο David Tinsley, ανώτερος οικονομολόγος στο Bank of America Institute, δήλωσε ότι τα μπόνους πιθανότατα εξηγούν μέρος της απόκλισης μεταξύ της αύξησης των μισθών.

Ενώ τα νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα είδαν ισχυρότερη αύξηση των μπόνους κατά μέσο όρο τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, ήταν αρνητική για τα νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Αλλά ακόμη και αν αυτή η δυναμική μειωθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους, «η επιμονή στο σχήμα ‘Κ’ μεταξύ της αύξησης των μισθών με υψηλότερο εισόδημα και άλλων ομάδων υποδηλώνει ότι η υποκείμενη δυναμική των μισθών μπορεί να συνεχίσει να ευνοεί την ομάδα με υψηλότερο εισόδημα», έγραψε ο Tinsley.

Πηγή: ot.gr

