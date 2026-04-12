Έρχεται ο ΜΙΔΑΣ στα ακίνητα – Τι πρέπει να διορθώσουν οι ιδιοκτήτες

Εντός του Απριλίου τίθεται σε λειτουργία το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΜΙΔΑΣ), σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στα ακίνητα και την διαχείρισή τους.

Η ΑΑΔΕ καλεί περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες να ελέγξουν και, αν χρειαστεί, να διορθώσουν τα στοιχεία που απεικονίζουν την περιουσιακή τους κατάσταση.

Δήλωση για ακίνητα

Παράλληλα, αποσαφηνίζεται το τοπίο για τα αγροτεμάχια και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς τα σχετικά δεδομένα θα αξιοποιηθούν από την ΑΑΔΕ στον υπολογισμό των επιδοτήσεων και ειδικότερα της προκαταβολής του Οκτωβρίου.

Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, περισσότεροι από 7,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να εισέλθουν στο νέο σύστημα μέσω των προσωπικών τους κωδικών στο myAADE. Εκεί θα εμφανίζονται αυτόματα όλα τα ακίνητα που διαθέτουν, συγκεντρωμένα σε μια ενιαία βάση δεδομένων.

Για κάθε ακίνητο, ο χρήστης θα βλέπει τρεις ξεχωριστές καρτέλες με προσυμπληρωμένα στοιχεία για έλεγχο και επιβεβαίωση. Η πλατφόρμα θα επισημαίνει τυχόν αποκλίσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να επιλέξει ποια δεδομένα είναι ορθά και να καταχωρήσει τις διορθώσεις.

Στην πρώτη καρτέλα θα εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην εφορία, όπως ΑΤΑΚ, επιφάνεια, χρήση και ηλεκτροδότηση. Στη δεύτερη, τα δεδομένα βάσει Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ, εμβαδόν, δικαιώματα), ενώ στην τρίτη θα συγκεντρώνονται πληροφορίες από άλλες πηγές, οι οποίες θα εμπλουτίζονται σταδιακά μέσω διασύνδεσης με επιπλέον φορείς.

Ο ιδιοκτήτης καλείται να συσχετίσει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) –τον ενδεκαψήφιο κωδικό που αποδίδει η ΑΑΔΕ– με τον δωδεκαψήφιο Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), που αποδίδεται κατά την κτηματογράφηση. Οποιαδήποτε ασυμφωνία θα εμφανίζεται αυτόματα για διόρθωση.

Δηλώσεις και υποχρεώσεις

Για κάθε ακίνητο πρέπει να επιβεβαιωθούν η ταυτότητα, η διεύθυνση, το ποσοστό και το είδος δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία), καθώς και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά (κατηγορία, επιφάνεια, τεχνικά στοιχεία).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τετραγωνικά μέτρα, καθώς μέσα από τον ΜΙΔΑ θα εντοπιστούν διαφορές μεταξύ των δηλώσεων σε Ε9/ΕΝΦΙΑ, Κτηματολόγιο, δηλώσεις τακτοποίησης ή νομιμοποίησης και στοιχεία δήμων. Επιπλέον, θα πρέπει να ελεγχθούν και τα δεδομένα που αντλούνται από άλλους φορείς, όπως οι αριθμοί παροχής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ορθή δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου, η οποία είναι υποχρεωτική. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερες από 60 κατηγορίες, όπως βιομηχανικές, αγροτικές, οικιστικές και άλλες. Κάθε ακίνητο πρέπει να χαρακτηριστεί ως ιδιοκατοικούμενο, ενοικιαζόμενο, κενό, δωρεάν παραχωρούμενο, επαγγελματικός χώρος ή καλλιεργούμενη έκταση.

Αν το ακίνητο δηλώνεται ως μισθωμένο, θα πρέπει να καταγραφούν τα στοιχεία του μισθωτή, το ύψος του μισθώματος, η διάρκεια και το είδος της μίσθωσης. Τυχόν ασυμφωνίες με τα φορολογικά δεδομένα θα επισημαίνονται αυτόματα από την πλατφόρμα. Προβλέπεται, πάντως, σχετική ευελιξία στην αρχική φάση, καθώς παράλληλα «τρέχουν» και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, όπως οι δηλώσεις εισοδημάτων 2025 και η καταχώριση του τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή ενοικίων από την 1η Απριλίου.