Εξαγωγές: Το στοίχημα των ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

Παρά τη σκοτεινή εικόνα των τελευταίων εβδομάδων η Μέση Ανατολή παραμένει μία αγορά με τεράστια αγοραστική δύναμη και ανάγκη για ποιοτικά προϊόντα και να αποτελεί μία σημαντική εναλλακτική διέξοδο για τις ελληνικές εξαγωγές. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα της γεωγραφικής εγγύτητας και για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις αποτελεί το επόμενο «ποντάρισμα» στην κατεύθυνση διαφοροποίησης των αγορών – πελατών τους προς περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών τους.

Το στοίχημα για τις εξαγωγές

Επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα η Παλίρροια Σουλιώτης, η ΜΕΒΓΑΛ, η Μέλισσα Κίκιζας ή η ΖΑΝΑΕ έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις σε δίκτυα διανομής και έχουν υλοποιήσει εμπορικές συνεργασίες σε χώρες της περιοχής.

Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να τρέχουν με φρενήρεις ρυθμούς, την αγωνία για την τελική έκβαση και το εύρος και τη διάρκεια των επιπτώσεων μετά σε μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, κομβικό σημείο για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι να καταφέρουν να διέλθουν της καταιγίδας και να κερδίσουν το στοίχημα του αύριο.

Με τις ελληνικές εξαγωγές στην περιοχή να είναι στα επίπεδα των 3 δισ. ευρώ, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων Αλκιβιάδης Καλαμπόκης σε δηλώσεις του έχει αναφέρει πως «υπάρχει μεγάλη προοπτική» και «η ευκαιρία είναι μεγάλη», καθώς πολλές χώρες της περιοχής δεν έχουν εγχώρια παραγωγή.

Χαρακτηρίζοντας την Μέση Ανατολή ως «κρίσιμο πυλώνα» για την ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα, έχει πει επίσης πως πρώτος στόχος είναι «να καλύψουμε αρχικά τις πληγές και να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος».

Η πορεία των εξαγωγών

Ο σημαντικότερος προορισμός ελληνικών εξαγωγών στην Μέση Αντολή παραμένει ο Λίβανος, ο οποίος καταλαμβάνει τη 14η θέση μεταξύ των συνολικών εξαγωγικών αγορών της Ελλάδας. Η αξία των ελληνικών προϊόντων προς τη χώρα αυτή διαμορφώθηκε το 2025 στα 1,16 δισ. ευρώ.

Έπεται το Ισραήλ, με τις ελληνικές εξαγωγές να ανέρχονται σε σε περίπου 996 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή αύξηση της τάξης του 1% σε ετήσια βάση. Η χώρα βελτίωσε μάλιστα τη θέση της στην κατάταξη των εξαγωγικών αγορών της Ελλάδας, ανεβαίνοντας στη 17η θέση από την 18η που κατείχε το προηγούμενο έτος.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς κόμβους της περιοχής, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 351,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή πτώση 4,5%.

Πιο έντονη είναι η υποχώρηση που σημειώνεται στη Σαουδική Αραβία, όπου οι ελληνικές εξαγωγές περιορίστηκαν στα 291,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 30,5% σε σχέση με το 2024.

Μικρότερες αλλά σταθερές εμπορικές ροές καταγράφονται προς άλλες χώρες του Κόλπου. Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Κατάρ ανήλθαν σε 61,9 εκατ. ευρώ (-9,1%), προς το Κουβέιτ σε 30,3 εκατ. ευρώ (-13,4%), ενώ προς το Ιράν περιορίζονται στα 13,5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στη λίστα των προορισμών εμφανίζεται επίσης το Μπαχρέιν, με εξαγωγές ύψους 11,1 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΟΤ