Κυριακή 12 Απριλίου 2026
ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
Διεθνής Οικονομία 12 Απριλίου 2026, 21:00

ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πιστεύει ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα αποδειχθεί «περισσότερο πεισματικός». Και πως θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στον στόχο του 2%, λόγω του πολέμου στο Ιράν, επισήμανε η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Το ΔΝΤ είχε ήδη προειδοποιήσει για «ασύμμετρη κρίση» εξαιτίας του πολέμου.

Πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, το ΔΝΤ είχε προβλέψει ότι ο γενικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα επέστρεφε στον στόχο της Fed για 2% στις αρχές του επόμενου έτους. «Τώρα αυτό μπορεί να καθυστερήσει κάπως», δήλωσε η Γκεοργκίεβα στο CBS News.

Ο πόλεμος έχει επιταχύνει την αύξηση των τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ. Μια απότομη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου λόγω του πολέμου βοήθησε στην ώθηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ στο 3,3% τον Μάρτιο. Οι τιμές αυξάνονται με τριπλάσιο ρυθμό από αυτόν που παρατηρήθηκε τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Το ΔΝΤ θα δημοσιεύσει την τελευταία Έκθεσή του για την Προοπτική της Παγκόσμιας Οικονομίας την Τρίτη. Εκεί θα παρέχει μια αξιολόγηση για το πώς ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να επηρεάσει τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Υποβάθμιση της παγκόσμιας ανάπτυξης

Το ΔΝΤ θα υποβαθμίσει επίσης την πρόβλεψή του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Παρά το γεγονός ότι είχε προβλέψει μια «μικρή αναβάθμιση» πριν από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε η Γκεοργκίεβα στο CBS.

Το μέγεθος της υποβάθμισης θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης και από το πόσο γρήγορα μπορεί να ανακάμψει η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στα προπολεμικά της επίπεδα.

Τον περασμένο μήνα, ο ΟΟΣΑ διατήρησε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη φέτος αμετάβλητες από την προηγούμενη πρόβλεψή του, στο 2,9%. Ωστόσο, προέβη σε μια απότομη ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών του για τον πληθωρισμό παγκοσμίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε για μια πιθανή πληθωριστική κρίση, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν θα επισκιάσει τις οικονομικές προοπτικές, ανεξάρτητα από το αν η εύθραυστη εκεχειρία θα τηρηθεί ή όχι.

Γιατί υποβαθμίζει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα είχε προαναγγείλει την Πέμπτη ότι το ταμείο θα υποβαθμίσει την πρόβλεψή του για την παγκόσμια οικονομία.

«Αν δεν υπήρχε αυτό το σοκ, θα είχαμε αναβαθμίσει την παγκόσμια ανάπτυξη», δήλωσε. «Αλλά τώρα, ακόμη και το πιο ελπιδοφόρο σενάριο περιλαμβάνει υποβάθμιση της ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Η παγκόσμια οικονομία είχε αποδειχθεί ανθεκτική απέναντι στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς στις εισαγωγές από τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Τον Ιανουάριο, το ΔΝΤ, που αποτελείται από 191 χώρες, είχε αναβαθμίσει τις προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης στο 3,3% και είναι έτοιμο να το κάνει ξανά την Τρίτη.

Αύξηση τιμών ενέργειας

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Επίσης, έχει προκαλέσει ζημιές σε διυλιστήρια πετρελαίου, τερματικούς σταθμούς δεξαμενόπλοιων και άλλες ενεργειακές υποδομές. Διέκοψε τις αποστολές λιπασμάτων από τις οποίες εξαρτώνται οι αγρότες του κόσμου και έπληξε την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ επισήμανε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να «τακτοποιήσουν τα του οίκου τους». Διότι πρέπει να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα καθώς οι αμυντικές δαπάνες επιβαρύνουν την παγκόσμια οικονομία.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα δήλωσε επίσης ότι είναι αισιόδοξη ότι το ΔΝΤ θα λάβει την έγκριση του Κογκρέσου των ΗΠΑ φέτος για μια αναθεώρηση που θα αυξήσει τους πόρους δανεισμού ποσοστώσεων κατά 50%, καθιστώντας άμεσα διαθέσιμο περισσότερο από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε δανειοδοτική ικανότητα. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος του ΔΝΤ.

Χρυσός: Πόσο ασφαλές καταφύγιο είναι; – Τι δείχνει το πρόσφατο παρελθόν

Χρυσός: Πόσο ασφαλές καταφύγιο είναι; – Τι δείχνει το πρόσφατο παρελθόν

«Ορμόνες της χαράς»: Είναι η καλή διάθεση θέμα χημείας;

Κόσμος
Ιράν: Οι απειλές του Τραμπ δεν έχουν καμία επίδραση

Ιράν: Οι απειλές του Τραμπ δεν έχουν καμία επίδραση

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Διεθνής Οικονομία 11.04.26

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Εύθραυστη εκεχειρία 11.04.26

Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Λάμπρος Καραγεώργος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδα, με καταμετρημένο περίπου 32% των ψήφων, το Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φαινόταν να λαμβάνει 66% και 132 έδρες (σε σύνολο 199 στο ουγγρικό κοινοβούλιο). Χάνει την εξουσία ο Όρμπαν

Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Κόμο – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κόμο – Ίντερ

LIVE: Κόμο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Ίντερ για την 32η αγωνιστική της Serie A.

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν
Κόσμος 12.04.26

«Όπως μπήκαμε στην Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ», προειδοποιεί ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά εναντίον του Ισραήλ, όπως με τις επιχειρήσεις σε Λιβύη και Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα
Ελλάδα 12.04.26

Πάσχα στη δουλειά – Μια κανονική εργάσιμη ημέρα

Το Πάσχα για τους περισσότερους σημαίνει σούβλα, οικογενειακά τραπέζια και ανάπαυλα. Ενώ η πλειονότητα απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης για χιλιάδες εργαζόμενους η λέξη ανάπαυλα δεν υπάρχει.

Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Πεζεσκιάν στον Πούτιν: Ήταν δυνατή μια συμφωνία, αν οι ΗΠΑ σέβονταν τα διεθνή νομικά πλαίσια

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «υπογράμμισε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης». Η «κόκκινη γραμμή του Ιράν» κατά τον Πεζεσκιάν.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3: Μείωσε κι άλλο από την κορυφή και πάει για «τελικό» με την Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε με 3-0 στο Λονδίνο επί της Τσέλσι, μείωσε στους έξι βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ έχοντας παιχνίδι λιγότερο και στις 19/4 υποδέχεται την Άρσεναλ σε «τελικό»

Στεγαστική κρίση: Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία
Στεγαστική κρίση 12.04.26

Πώς αξιολογεί η αγορά τις προτάσεις ΔΝΤ και ΤτΕ για προσιτή κατοικία

Το ΔΝΤ προτείνει φορολόγηση επί των κλειστών ακινήτων, για να αυξηθεί η προσφορά. Η Τράπεζα της Ελλάδας παρουσιάζει ένα συνολικό πλέγμα προτάσεων για την προσιτή κατοικία. Πώς τις σχολιάζει η αγορά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν
Μεγάλη ήττα Όρμπαν 12.04.26

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν

Το Κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων (131-139 έδρες), ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9% (59-67 έδρες). Κοντά στο 80% η συμμετοχή.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς «φρένα» η κυβέρνηση – Οι επόμενες «μάχες» και ο δρόμος που οδηγεί στο… εδώλιο
Τα επόμενα βήματα 12.04.26

Χωρίς «φρένα» η κυβέρνηση στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι επόμενες «μάχες» και ο δρόμος που οδηγεί στο… εδώλιο

Πέφτει αυλαία στην «εορταστική νηνεμία» για την κυβέρνηση. Στα «χέρια» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανοίγει ο δρόμος στην Ολομέλεια της Βουλής για άρσεις ασυλίας. Τα βήματα που ακολουθούν.

Στράτος Ιωακείμ
CNBC: Τα 8 θέματα που συζητούν τα «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια – Ψυχολόγος από το Χάρβαρντ δίνει απαντήσεις
Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά 12.04.26

Τα 8 θέματα που συζητούν τα «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια - Ψυχολόγος από το Χάρβαρντ δίνει απαντήσεις

Η συναισθηματική σταθερότητα σε μια σχέση δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων, αλλά την ύπαρξη ενός «ασφαλούς λιμανιού» όπου τα πάντα μπορούν να συζητηθούν χωρίς τον φόβο της κριτικής. Τα ζευγάρια που διακρίνονται για την «ισορροπία» που διέπει τη σχέση τους δεν αποφεύγουν τα δύσκολα θέματα· αντίθετα, τα επιδιώκουν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Στράτος Ιωακείμ
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

