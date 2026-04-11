«Η Νάκμπα επαναλαμβάνεται»: Η εμμονή του Ισραήλ με τον ποταμό Λιτάνι του Λιβάνου

Ποια είναι τα σχέδια του Ισραήλ για το Λίβανο και ποια σημασία του ποταμού Λιτάνι σε αυτά;

Σύμφωνα με άρθρο του Moshe Gilad στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, με αφορμή τις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο «ο ποταμός Λιτάνι έχει καταστεί ένα πολυπόθητο όραμα για τους μεσσιανικούς κύκλους και μια μαγική λύση στην απειλή για την ασφάλεια που προέρχεται από τον Λίβανο. Το Ισραήλ επαναλαμβάνει μια γνωστή ιδέα – και περιμένει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα».

Δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στον ίδιο ποταμό

Αναλυτικά το άρθρο:

«Ο Έλληνας φιλόσοφος Ηράκλειτος είπε πριν από 2.500 χρόνια: «Δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στον ίδιο ποταμό». Εννοούσε ότι η πραγματικότητα μεταβάλλεται διαρκώς: το νερό ρέει, και ο άνθρωπος που μπαίνει στον ποταμό αλλάζει επίσης. Φυσικά, ο Ηράκλειτος δεν συνάντησε ποτέ την ισραηλινή πραγματικότητα. Εδώ, φαίνεται, μπορεί κανείς να μπει στο ίδιο ποτάμι τρεις ή τέσσερις φορές και τίποτα δεν αλλάζει. Τα νερά και όσοι μπαίνουν σε αυτά ξεχνούν γρήγορα την προηγούμενη εμπειρία και πηδούν ξανά με ενθουσιασμό.

Ο ποταμός Λιτάνι θα αποτελέσει μια μέρα μια συναρπαστική περίπτωση μελέτης. Οι φοιτητές θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν πώς ένας λιβανέζικος ποταμός γίνεται επανειλημμένα αντικείμενο ισραηλινών φιλοδοξιών. Ακόμη και ειδικοί στη συλλογική μνήμη πιθανότατα θα εξετάσουν τον Λιτάνι για να κατανοήσουν πώς ανακαλύπτεται επανειλημμένα ως η τέλεια λύση, ενώ όλα τα συναφή προβλήματα ξεχνιούνται. Αυτό συμβαίνει ξανά μπροστά στα μάτια μας, και δεν είναι η πρώτη φορά. Σε αυτή την περίπτωση, το ρητό που συχνά αποδίδεται στον Άλμπερτ Αϊνστάιν φαίνεται πιο ταιριαστό: «Τρέλα είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα».

Ο ποταμός Λιτάνι

Ο ποταμός Λιτάνι είναι ο μακρύτερος και σημαντικότερος ποταμός του Λιβάνου. Έχει μήκος 174 χιλιόμετρα (108 μίλια), πηγάζει από τις πηγές Αλ-Αλίκ στην περιοχή Μπαάλμπεκ και ρέει νότια κατά μήκος της κοιλάδας της Μπεκάα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, κατασκευάστηκε το φράγμα Καραούν βόρεια του χωριού Καραούν, δημιουργώντας μια μεγάλη τεχνητή λίμνη. Το φράγμα παρέχει περίπου το 15% της ηλεκτρικής ενέργειας του Λιβάνου.

Ενώ ο Λιτάνι μπορεί να φαίνεται σε πολλούς Ισραηλινούς ως μια μαγική λύση ή μια πολυπόθητη φιλοδοξία, η τρέχουσα κατάστασή του λέει μια διαφορετική ιστορία. Τον περασμένο χειμώνα, ο Λίβανος βίωσε τη σοβαρότερη ξηρασία στην πρόσφατη ιστορία. Η στάθμη του νερού του ποταμού έπεσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, απειλώντας την υδροδότηση της χώρας, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη γεωργία.

Στη φαντασία των Ισραηλινών, ο Λιτάνι θεωρείται συχνά ως φυσικό βόρειο σύνορο. Αν και δεν αναφέρεται στη Βίβλο, ορισμένοι τον ερμηνεύουν ως βιβλικό όριο που χωρίζει την Άνω Γαλιλαία από τον Λίβανο. Μπορεί επίσης να υποστηρίξουν ότι σηματοδοτεί το βόρειο όριο των εδαφών των φυλών του Ασήρ και του Νεφθαλί.

Οι προτάσεις των σιωνιστών ηγετών

Αυτή η ιδέα απηχεί προτάσεις που έκαναν οι πρώτοι σιωνιστές ηγέτες πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Το 1919, ο Νταβίντ Μπεν-Γκουριόν έγραψε: «Ο ποταμός Λιτάνι, ή όπως τον αποκαλούν οι Άραβες ποταμός Κασμιγιέ, είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο τμημάτων της γης. Το βόρειο σύνορο της Γης του Ισραήλ θα πρέπει επομένως να είναι ο ποταμός Κασμιγιέ». Ομοίως, ο γεωγράφος Αβραάμ Μπράουερ έγραψε στο βιβλίο του του 1929 «Η Γεωγραφία της Ερέτζ Ισραέλ» ότι το βόρειο όριο θα έπρεπε να είναι η Κοιλάδα του Αγιούν και το ρέμα Κασμιέ, δηλαδή ο Λιτάνι.

Η Συμφωνία Σάικς-Πικό του 1916 μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας έθεσε τον Λιτάνι υπό γαλλικό έλεγχο. Το σημερινό σύνορο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, γνωστό ως Μπλε Γραμμή, βασίζεται στη Συμφωνία Newcombe-Paulet του 1923, η οποία όριζε τα όρια μεταξύ της Βρετανικής Εντολής στην Παλαιστίνη και της Γαλλικής Εντολής στη Συρία και τον Λίβανο, καθώς και στις συμφωνίες εκεχειρίας του 1949.

Το Ισραήλ επέστρεψε πολλές φορές στον Λιτάνι

Τα τελευταία 50 χρόνια, το Ισραήλ επέστρεψε στον Λιτάνι αρκετές φορές. Το 1978, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Λιτάνι, οι δυνάμεις του IDF έφτασαν στον ποταμό και απώθησαν τις δυνάμεις της PLO βόρεια αυτού. Στον Πρώτο Πόλεμο του Λιβάνου το 1982, το Ισραήλ κατέλαβε εκτεταμένες περιοχές μέχρι τον Λιτάνι, συμπεριλαμβανομένης της λίμνης Καραούν. Τρία χρόνια αργότερα, το IDF αποσύρθηκε από τις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, αλλά διατήρησε μια λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο, την οποία έλεγχε από κοινού με τον Στρατό του Νότιου Λιβάνου μέχρι το 2000.

Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Πολέμου του Λιβάνου το 2006, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξουσιοδότησαν το Ισραήλ να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του μέχρι τον Λιτάνι, αλλά οι δυνάμεις του IDF δεν έφτασαν μέχρι εκεί. Έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε το Ψήφισμα 1701, το οποίο καθιέρωσε κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Το ψήφισμα προέβλεπε την ανάπτυξη δυνάμεων του ΟΗΕ παράλληλα με τον Λιβανικό Στρατό στο νότιο Λίβανο και την απόσυρση της Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού, δημιουργώντας μια ζώνη ασφαλείας. Στην πράξη, η Χεζμπολάχ επανέκτησε αργότερα την παρουσία της νότια του Λιτάνι.

Τον Νοέμβριο του 2024, οι δυνάμεις του IDF έφτασαν και πάλι στον ποταμό κοντά στο Ντεϊρ Μίμας, ένα χριστιανικό χωριό βόρεια της Μετούλα, και στην περιοχή Σαλούκι, όπου ένας παραπόταμος εκβάλλει στον Λιτάνι. Περίπου την ίδια εποχή, εμφανίστηκε ένα δεξιό κίνημα με την ονομασία «Uri Tzafon», το οποίο υποστήριζε τον ισραηλινό έλεγχο του νότιου Λιβάνου μέχρι τον ποταμό και την ίδρυση οικισμών εκεί. Η ιστοσελίδα του ανέφερε: «Η ιδέα της εγκατάστασης στο Λίβανο ακούγεται τόσο αποκομμένη από την πραγματικότητα στα ισραηλινά αυτιά όσο η εγκατάσταση στον πλανήτη Αφροδίτη, αλλά δεν είναι».

Είναι ο νότιος Λίβανος η βόρεια Γαλιλαία;

Ο ιστότοπος υποστήριζε περαιτέρω: «Τι είναι στην πραγματικότητα ο «νότιος Λίβανος»; Είναι απλώς η Βόρεια Γαλιλαία. Το σαφές φυσικό σύνορο μεταξύ του Ισραήλ και των βουνών του Λιβάνου εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Λιτάνι, του μεγαλύτερου ποταμού του Λιβάνου, μιας περιοχής για την οποία ο Μωυσής είπε: «μια γη με ρυάκια, ποταμάκια και βαθιές πηγές που αναβλύζουν στις κοιλάδες και τους λόφους».

Στο συνέδριο ίδρυσης του κινήματος συμμετείχαν ο καθηγητής Άμος Αζαριά, ένας από τους ιδρυτές και ηγέτες του, μαζί με τον καθηγητή Γιοέλ Ελιτζούρ και τον δρ Χαγκάι Μπεν-Άρτζι, αδελφό της Σάρα Νετανιάχου.

Ο Λιτάνι στη Βίβλο

Στην ισραηλινή ιστοσελίδα του Φόρουμ Άμυνας και Ασφάλειας, μιας ομάδας που αντιτίθεται στη λύση των δύο κρατών, αναγράφεται: «Η αναφορά στον ποταμό Λιτάνι ως συνοριακή γραμμή εμφανίζεται ήδη στη Βίβλο. Αν και το όνομα «Λιτάνι» δεν αναγράφεται ρητά, πολλοί ερευνητές εκτιμούν, με βάση γεωγραφικά δεδομένα, ότι ο σημερινός ποταμός Λιτάνι αποτελεί συνέχεια του βιβλικού Ευφράτη. Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, μπορεί κανείς να βασιστεί στο εδάφιο του Βιβλίου του Ιησού του Ναυή: «Από την έρημο και τον Λίβανο αυτόν έως τον μεγάλο ποταμό, τον Ευφράτη… και έως τη Μεγάλη Θάλασσα προς τη δύση του ήλιου, θα είναι τα όριά σας» (Ιησούς του Ναυή 1:4).»

Η λογική του «Δεν υπάρχει επιλογή»

Μια ανασκόπηση δεκάδων πρόσφατων ισραηλινών άρθρων σχετικά με το νότιο Λίβανο υποδηλώνει ότι διαμορφώνεται μια ευρεία και ανησυχητική συναίνεση όσον αφορά το καθεστώς και το μέλλον του ποταμού Λιτάνι. Αυτή η συναίνεση εκφράζεται συχνά με δύο από τις πιο ανησυχητικές λέξεις στα εβραϊκά: «δεν υπάρχει επιλογή». Πολλοί φαίνεται να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από το να κατακτήσουν μέρος του νότιου Λιβάνου, να φτάσουν στον Λιτάνι και να τον καθιερώσουν ως το νέο βόρειο σύνορο του Ισραήλ. Το έχουμε κάνει αυτό πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν βοήθησε τότε. Ωστόσο, σύμφωνα με το επιχείρημα, δεν υπάρχει επιλογή.

Οι διαταγές που εξέδωσε ο IDF τον περασμένο μήνα ήρθαν σε διάφορα κύματα. Πρώτα, μια σειρά οδηγιών στόχευε 120 κοινότητες σε μια ευρεία περιοχή του νότιου Λιβάνου. Ακολούθησε μια διαταγή που έδινε εντολή σε όλους τους κατοίκους νότια του Λιτάνι να εκκενώσουν προς τα βόρεια. Η διαταγή περιλάμβανε την Τύρο, μία από τις κύριες πόλεις του Λιβάνου, όπου κατοικούν περίπου 160.000 άνθρωποι. Συνολικά, οι διαταγές εκκένωσης κάλυπταν περίπου το ένα δέκατο του εδάφους του Λιβάνου.

Οι δηλώσεις Κατζ

Στις 24 Μαρτίου, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι ο στρατός θα διατηρούσε τον έλεγχο του νότιου Λιβάνου μέχρι τον ποταμό Λιτάνι. Πρόσθεσε ότι εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζοι κάτοικοι δεν θα επιτρέπεται να επιστρέψουν «μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια» για τις κοινότητες του βόρειου Ισραήλ. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 31 Μαρτίου, ο Κατζ δήλωσε ότι τα σπίτια σε λιβανέζικα χωριά κοντά στα σύνορα θα κατεδαφίζονταν «όπως στη Ράφα και στο Μπεϊτ Χανούν», αναφερόμενος σε περιοχές της Γάζας όπου ο ισραηλινός στρατός προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Κατζ εξήγησε ότι ο στόχος είναι «η μόνιμη εξάλειψη των απειλών που προέρχονται από τα σύνορα» για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ. Πρόσθεσε ότι σε περισσότερους από 600.000 εκτοπισμένους Λιβανέζους δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν στο νότιο Λίβανο έως ότου διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία.

Οι βομβαρδισμοί του IDF

Στα τέλη Μαρτίου, ο IDF βομβάρδισε τη γέφυρα Κασματίγιε, η οποία συνδέει τον παραλιακό δρόμο με τον Λιτάνι. Την επόμενη μέρα, χτύπησε τη γέφυρα Κακάγια. Τον ίδιο μήνα, βομβαρδίστηκε επίσης η γέφυρα Ντλεϊφέ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη γέφυρα στο νότιο Λίβανο και η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα. Είχε καταστραφεί προηγουμένως από τον IDF το 1981 και άνοιξε ξανά μόλις το 2009. Συνολικά, πέντε από τις οκτώ κύριες γέφυρες που διασχίζουν τον Λιτάνι αποτέλεσαν στόχο από τον αέρα.

Σύμφωνα με ισραηλινές στρατιωτικές πηγές, 585.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει μέχρι στιγμής τον νότιο Λίβανο, περίπου το 70% του πληθυσμού νότια του ποταμού. Οι λιβανικές αρχές αναφέρουν ότι από την έναρξη των συγκρούσεων και μέχρι τα τέλη Μαρτίου, περίπου 1.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, μεταξύ των οποίων 121 παιδιά, και περίπου 3.400 έχουν τραυματιστεί. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά έχουν εκτοπιστεί και δεν πηγαίνουν πλέον στο σχολείο. Μια νέα προσφυγική κρίση διαμορφώνεται. Η Νάκμπα, από αυτή την άποψη, επαναλαμβάνεται.

Τα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου

«Τα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι συμφωνημένα και αναγνωρισμένα. Καθορίστηκαν τη δεκαετία του 1920 και αργότερα επιβεβαιώθηκαν στις συμφωνίες εκεχειρίας. Η κατάκτηση του Λιτάνι αντανακλά τις φιλοδοξίες όσων θέλουν να εγκατασταθούν πέρα από τα σύνορα. Η επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στον Λιτάνι ακούγεται απίθανη. Πρόκειται για μεσσιανικές φαντασιώσεις. Από γεωγραφική άποψη, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ως «φυσικό σύνορο». Μπορούν ακόμα να μας πυροβολούν από την κοιλάδα της Μπεκάα, οπότε τι διαφορά έχει;»

Ο καθηγητής Eran Feitelson, επίσης γεωγράφος στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο, προσθέτει: «Ο Λιτάνι δεν είναι διασυνοριακός ποταμός. Ο Χασμπάνι και ο Αγιούν είναι διασυνοριακά ρεύματα. Ό,τι συμβαίνει στον ανατολικό τομέα είναι πιο σημαντικό από ό,τι συμβαίνει στα δυτικά.

«Όταν εισβάλαμε στο Λίβανο το 1978, οι σιιτικές κοινότητες στο νότιο Λίβανο δεν ήταν εχθρικές προς εμάς. Καταφέραμε να τις στρέψουμε εναντίον μας, και είμαστε πολύ αποτελεσματικοί στο να ενοποιούμε την αντίσταση. Μοιάζει σαν να το έχουμε ξαναδεί αυτό: τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας και παρόμοιων μέτρων. Δυστυχώς, δεν λειτούργησε τότε, και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα λειτουργήσει τώρα».

Η σύγκριση Δυτικής Όχθης και νότιου Λιβάνου

Η Δρ. Μιχάλ Μπράιερ, αρχιτέκτονας που διευθύνει το ερευνητικό τμήμα του Bimkom – Σχεδιασμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα και διδάσκει πολεοδομία στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο, τονίζει τον πολιτικό χαρακτήρα του σχεδιασμού, ειδικά όταν πρόκειται για μια περίπλοκη και γεμάτη συγκρούσεις περιοχή, και κάνει μια σύγκριση μεταξύ της Δυτικής Όχθης και του νότιου Λιβάνου:

«Το Ισραήλ προσπαθεί συνεχώς να αναδιαμορφώσει τη γεωγραφία και τη δημογραφία, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Στη Δυτική Όχθη, το «αποφασιστικό σχέδιο» του Μπεζαλέλ Σμοτρίτς στοχεύει στην απομάκρυνση του 80% του παλαιστινιακού πληθυσμού και στην παραχώρηση της περιοχής για εποικισμό, ουσιαστικά εξιουδαϊζοντάς την. Αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες για τις κοινότητες που εκδιώκονται και για κάθε πιθανότητα μελλοντικής ειρήνης. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ακολουθία μιας παρόμοιας πορείας στο Λίβανο θα ήταν εξίσου καταστροφική, αν όχι περισσότερο.

Η εκδίωξη και ο εκτοπισμός δημιουργούν αντίσταση και μίσος

Η εκδίωξη και ο εκτοπισμός δημιουργούν αντίσταση και μίσος. Αυτό είναι το αντίθετο της ασφάλειας. Επίσης, μας επιβαρύνει με ένα βαθύ ηθικό στίγμα. Η ιδέα ότι η μετακίνηση ενός εκατομμυρίου ανθρώπων βόρεια του Λιτάνι θα δημιουργήσει ασφάλεια είναι αβάσιμη. Και αυτό δεν αγγίζει καν το θέμα της παραβίασης του διεθνούς δικαίου.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι το Ισραήλ έχει αρχίσει να ψεκάζει γεωργικές περιοχές στο νότιο Λίβανο και ότι ισραηλινές ομάδες υποστηρίζουν την είσοδο στην περιοχή για να φυτέψουν δέντρα ως πρώτο βήμα. Δεν βλέπω καμία δικαιολογία για τη χρήση τέτοιων μέτρων προκειμένου να αποτραπεί η επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό εντός των συνόρων του Ισραήλ, και σίγουρα όχι πέρα από αυτά. Αυτές είναι πρακτικές που θυμίζουν εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Νάκμπα. Είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίσουμε την αδικία και την ανισότητα που προέκυψαν και να αναγνωρίσουμε την ανάγκη για διόρθωση.

Αξιοποίηση άμαχου πληθυσμού για πίεση στο κράτος

Χρησιμοποιούμε τον άμαχο πληθυσμό του Λιβάνου ως εργαλείο για να ασκήσουμε πίεση στο κράτος, και αυτό είναι λάθος. Το βλέπω αυτό ξεκάθαρα στη δουλειά μας με τις παλαιστινιακές κοινότητες, οι οποίες θέλουν να ζήσουν ειρηνικά, με βασικά δικαιώματα και αξιοπρέπεια, όχι υπό κατοχή. Εμείς είμαστε αυτοί που το εμποδίζουμε αυτό. Και στον Λίβανο, φαίνεται να υπάρχει η παραδοχή ότι οι πληθυσμοί μπορούν να χειραγωγηθούν, να εκτοπιστούν και να ξεριζωθούν. Είναι τρομακτικό το γεγονός ότι τέτοιες ιδέες έχουν γίνει κανονικότητα στον ισραηλινό δημόσιο διάλογο».