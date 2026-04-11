Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων

Στην Αργεντινή, το Κογκρέσο ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που προωθήθηκε από τον ακροδεξιό πρόεδρο, Χαβιέ Μιλέι, το οποίο επιτρέπει την εξόρυξη μετάλλων σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων και μόνιμα παγωμένου εδάφους, εξοργίζοντας επιστήμονες και περιβαλλοντολόγους.

Η τροπολογία, που είχε ήδη εγκριθεί από την Γερουσία τον Φεβρουάριο, διευκολύνει την εξόρυξη μετάλλων όπως ο χαλκός, το λίθιο και το ασήμι σε παγωμένα μέρη των βουνών των Άνδεων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στην Αργεντινή ενέκρινε την τροπολογία με 137 ψήφους υπέρ, 111 κατά και τρεις αποχές, μετά από σχεδόν 12 ώρες συζήτησης. Οι περιβαλλοντολόγοι λένε ότι οι νομοθετικές αλλαγές θα αποδυναμώσουν την προστασία για κρίσιμες πηγές νερού.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Αργεντινή

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν έξω από το κοινοβούλιο την Τετάρτη, σε μια διαδήλωση που χαρακτηρίστηκε από μεμονωμένα επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Κάποιοι κρατούσαν πανό με συνθήματα, όπως «Το νερό είναι πιο πολύτιμο από τον χρυσό!» και «Ένας παγετώνας που έχει καταστραφεί δεν μπορεί να αποκατασταθεί!».

Υπάρχουν σχεδόν 17.000 παγετώνες ή εκτάσεις permafrost (σ.σ. μόνιμα παγωμένο έδαφος) στην Αργεντινή, σύμφωνα με απογραφή του 2018. Στα βορειοδυτικά, όπου επικεντρώνεται η εξορυκτική δραστηριότητα, τα παγετωνικά αποθέματα έχουν συρρικνωθεί κατά 17% την τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Επιστημών της χώρας.

Ο Μιλέι, ένας ακραίος υπέρμαχος της ελεύθερης αγοράς, που δεν πιστεύει στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τροπολογία είναι απαραίτητη για την προσέλκυση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας στον τομέα των εξορύξεων για την Αργεντινή.