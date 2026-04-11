Τι ισχύει με τα play-in της Euroleague: Η διαδικασία και το πρόγραμμα

Έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της regular season στη Euroleague και ήδη έχουν βγει τα… κομπιουτεράκια.

Όλες οι ομάδες κάνουν τους υπολογισμούς τους, ωστόσο ο… κακός χαμός γίνεται στις θέσεις 7-10 οι οποίες παίζουν για τα play-in της διοργάνωσης.

Η ομάδα που βρίσκεται στην έβδομη θέση υποδέχεται την όγδοη σε μονό αγώνα. Ο νικητής αυτού του παιχνιδιού προκρίνεται απευθείας στα playoffs της Euroleague και θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο της κανονικής διάρκειας.

Ο ηττημένος έχει μια δεύτερη ευκαιρία, καθώς αντιμετωπίζει τον νικητή του άλλου ζευγαριού, όπου η ένατη ομάδα φιλοξενεί τη δέκατη. Το παιχνίδι αυτό είναι επίσης νοκ άουτ και ο νικητής του παίρνει το τελευταίο εισιτήριο, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση, αντιμετωπίζοντας τον πρώτο.

Οι αγώνες του τουρνουά «play in» θα γίνουν 21-24 Απριλίου.

Τα ζευγάρια του Play in της Euroleague

7ος vs 8ος

Νικητής —> Έβδομη θέση στην κατάταξη και playoffs κόντρα στον δεύτερο της βαθμολογίας

Ηττημένος —> Τελικός Play in

9ος vs 10ος

Νικητής —> Τελικός Play in

Ηττημένος —> Αποκλείεται

Τελικός Play in

Ηττημένος ζευγαριού 7ος-8ος vs Νικητής ζευγαριού 9ος-10ος

Νικητής —> Όγδοη θέση στην κατάταξη και playoffs με αντίπαλο τον πρώτο της βαθμολογίας

Ηττημένος —> Αποκλείεται