Σαν Πάουλι – Μπάγερν Μονάχου 0-5: Παράσταση για ένα ρόλο

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Μπάγερν Μονάχου το παιχνίδι με την Σαν Πάουλι, με τους Βαυαρούς να επικρατούν στο Αμβούργο με το εμφατικό 5-0, για την 29η αγωνιστική της Bundesliga.

Με αυτό το τρίποντο η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί έφτασε τους 76 βαθμούς και άνοιξε στους 12 πόντους τη διαφορά από τη δεύτερη Ντόρτμουντ, με τον τίτλο να είναι πλέον τυπική διαδικασία. Στην 16η θέση και στη ζώνη του υποβιβασμού με 25 πόντους η Σαν Πάουλι.

Οι Βαυαροί άνοιξαν το σκορ στο 9ο λεπτό με κεφαλιά του Μουσιάλα και στο 53’ έκαναν το 2-0 με σουτ του Γκορέτσκα. Δύο λεπτά αργότερα σκόραραν και τρίτο γκολ, αυτή τη φορά με τον Ολίσε. Στο 66’ ο Τζάκσον ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 και ο Γκερέιρο στο 89‘ διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ: Βασίλι, Μετς, Άντο, Βαλ, Ράσμουνσεν, Ρίτσκα(77’ Όπιε), Φουτζίτα(66’ Μετκάλφε), Πίρκα, Σινανί, Λάγκε, Ουντότζι(77’ Κάαρς)

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Νόιερ, Μπίσοφ, Ίτο(67’ Τα), Κιμ, Λάιμερ(59’ Στάνισιτς), Κίμιχ(59’ Ντέιβις), Γκορέτσκα, Ολίσε(59’ Ντίαζ), Γκερέιρο, Μουσιάλα(84’ Εντιαγέ) , Τζάκσον

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:

Άουγκσμπουργκ – Χόφενχαϊμ 2-2

Χάιντενχαϊμ – Ουνιόν 3-1

Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν 0-1

Λειψία – Γκλάντμπαχ 1-0

Βόλφσμπουργκ – Άιντραχτ 1-2

Ζανκτ Πάουλι – Μπάγερν 0-5

12/4 16:30 Κολωνία – Βέρντερ

12/4 18:30 Στουτγκάρδη – Αμβούργο

12/4 20:30 Μάιντς – Φράιμπουργκ

Η επόμενη αγωνιστική

17/4 21:30 Ζανκτ Πάουλι – Κολωνία

18/4 16:30 Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο

18/4 16:30 Λεβερκούζεν – Άουγκσμπουργκ

18/4 16:30 Ουνιόν Βερολίνου – Βόλφσμπουργκ

18/4 16:30 Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ

18/4 19:30 Άιντραχτ – Λειψία

19/4 16:30 Φράιμπουργκ – Χάιντενχαϊμ

19/4 18:30 Μπάγερν – Στουτγκάρδη

19/4 20:30 Γκλάντμπαχ – Μάιντς