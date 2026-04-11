Πήρε εξιτήριο ο Τζοέλ Εμπίντ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε

Ο σέντερ των Φιλαδέλφεια 76ερς, Τζόελ Εμπίντ, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έπειτα από επιτυχημένη επέμβαση σκωληκοειδίτιδας στο Χιούστον και επέστρεψε στη Φιλαδέλφεια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Οι 76ερς διευκρίνισαν ότι η μετεγχειρητική αποκατάσταση θα παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο σε συνεργασία με τον χειρουργό του παίκτη, ενώ δεν έχει ακόμη καθοριστεί χρονοδιάγραμμα επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Οι Σίξερς ηττήθηκαν 113-102 από το Χιούστον χωρίς τον Εμπίντ, με το αποτέλεσμα να τους αφήνει σε ισοβαθμία στην 8η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, στη μάχη για τα play-in.

Ο 32χρονος σούπερ σταρ πραγματοποιεί και φέτος παραγωγική σεζόν με 26,9 πόντους και 7,7 ριμπάουντ μέσο όρο, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία στο NBA από την είσοδό του στη λίγκα το 2014.