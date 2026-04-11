Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης
Ο Στέφανος Μπορμπόκης έφυγε το Μεγάλο Σάββατο (11/4) από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών – Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας
Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Στέφανος Μπορμπόκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, μετά από ένα διάστημα στο οποίο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Ο Στέφανος Μπορμπόκης αγωνίστηκε σε μεγάλες ομάδες της χώρας, όπως και ο αδερφός του Βασίλης. Έπαιξε στο ΠΑΟΚ, στον Άρη και τον Ηρακλή, όπως επίσης και στον Εδεσσαϊκό και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ξεχωρίζοντας για το ταλέντο του, στη θέση του επιθετικού.
Κατέγραψε 62 γκολ σε 378 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα, με το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του να είναι φυσικά στον ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε για 8 χρόνια. Με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά» κατέγραψε 214 συμμετοχές και σημείωσε 32 γκολ. Φόρεσε επίσης 29 φορές τη φανέλα της Εθνικής ομάδας και πέτυχε 6 γκολ.
Ο Στέφανος Μπορμπόκης, μαζί με τον αδερφό του Βασίλη, ήταν από τις χαρακτηριστικές ποδοσφαιρικές παρουσίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο των 90s, με τον εκλιπόντα να αφήνει το στίγμα του σε μια γενιά, ξεχωρίζοντας για το ταλέντο, την ποιότητα και το θέαμα που προσέφερε στον κόσμο.
