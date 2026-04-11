Ο Τσικίνιο ευχήθηκε Καλό Πάσχα με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας (pic)
Ο Τσικίνιο έδειξε για ακόμη μία φορά το δέσιμο του με τον Ολυμπιακό και τη χώρα μας, όντας στη τρίτη του σεζόν στα μέρη μας.
Με αφορμή τις άγιες ημέρες του Πάσχα, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και ευχές για «Καλό Πάσχα με υγεία» στα ελληνικά.
Αξίζει να σημειωθεί πως η φωτογραφία που τράβηξε ο Τσικίνιο ήταν στο ασανσέρ και στο πλευρό του είχε την κόρη του, που πόζαρε μαζί με τον μεσοεπιθετικό του Ολυμπιακού.
Δείτε την ανάρτηση του Τσικίνιο
