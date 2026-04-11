Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Αν δεν έχουμε έστω μια πιθανότητα για τον τίτλο, θα φύγει»

Ήταν γνωστό εδώ και και πολύ καιρό και τώρα ο Ντοκ Ρίβερς το «επισημοποίησε» και με την πρώτη του σχετική δημόσια τοποθέτηση: Αν οι Μπακς δεν φτιάξουν… πρωταθληματική ομάδα μέσα στο καλοκαίρι ενόψει της επόμενης σεζόν, η εποχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι θα ολοκληρωθεί άδοξα!

Ο προπονητής των «Ελαφιών», μίλησε στην εκπομπή «Run it Back» των NBAers Λου Γουίλιαμς, ΝτεΜάρκους Κάζινς και Τσάντλερ Πάρσονς και όπως ήταν λογικό αναφέρθηκε σε όλα τα καυτά θέματα της ομάδας του, το μέλλον του Γιάννη και τις σχέσεις του με τον «Greek Freak».

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ντοκ Ρίβερς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Είναι δύσκολο καθώς έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ στο Μιλγουόκι και θέλει να κερδίσει τον τίτλο. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά με το ρόστερ μας για να υπάρχει έστω η πιθανότητα να συμβεί αυτό. Αν δεν το κάνουμε αυτό θα κοιτάξει και αλλού. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει δύο πλευρές, αν έχουμε όλα τα κομμάτια που χρειαζόμαστε σε αυτήν την ομάδα δεν υπάρχει αμφιβολία πως δεν θα θέλει να φύγει από την ομάδα, όμως δεν τα έχουμε επομένως αυτό τον φέρνει σε δύσκολη θέση».

«I made a joke before All-Star where I said ‘Giannis should trade Shams.’ Shams took that so personal that he actually called the Bucks and yelled at them to take it down.» 👀 Doc Rivers knew Shams wanted revenge 😱@DocRivers | @MichelleDBeadle | @ChandlerParsons | @TeamLou23 pic.twitter.com/C7zrmsXmeg — Run It Back (@RunItBackFDTV) April 10, 2026

Παράλληλα, μίλησε και για τη σχέση του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με αφορμή παλαιότερο άρθρο του διάσημου Αμερικανού ρεπόρτερ, Σαμς Σαράνια, ο οποίος άφηνε αιχμές για κακό κλίμα μεταξύ τους.

«Με τον Γιάννη έχουμε εξαιρετική σχέση. Ο Σαμς έγραψε ένα άρθρο που ήταν ανακριβές, το οποίο δεν έχω χρόνο να το αναλύσω. Ναι είχαμε μία δύσκολη μέρα στα αποδυτήρια, χάσαμε από τους Σικάγο Μπουλς με διαφορά 20 πόντων. Έδειξα αποσπάσματα την επόμενη μέρα στους παίκτες μου που τα έκαναν θάλασσα, αυτό συμβαίνει στα αποδυτήρια. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν: »Πού είναι ο Βονιαρόφσκι, μου λείπει πολύ». Έκανα ένα αστείο πριν το All Star Game και είπα »Ο Γιάννης πρέπει να κάνει trade τον Σαμς». Ο Σαμς το πήρε πολύ προσωπικά και τηλεφώνησε στους Μπακς και τους φώναζε.

Έπειτα το ΝΒΑ κάλεσε τους Μπακς και είπε »ο Σαμς μας είπε να σας το πούμε αλλά στην πραγματικότητα δεν μας ενδιαφέρει» και μετά το έκανε post και το ΝΒΑ. Έπειτα πολλοί άνθρωποι μου είπαν πως ο Σαμς θα γράψει ένα άρθρο “εκδίκησης” για εσένα, και εγώ απαντούσα »εντάξει, δεν με πειράζει». Άρα τώρα που το σκέφτομαι αυτός είναι ο σκοπός του άρθρου γιατί καθόμουν και το διάβαζα και λέω τι λέει αυτό το άρθρο. Είναι πολύ νέος συναισθηματικά και ελπίζω να ωριμάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πολύπειρος τεχνικός.