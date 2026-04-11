Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τον καλό Μαρτίνς
Ο… άλλος Ζέλσον Μαρτίνς στο πρωτάθλημα και η ανάγκη για τον Ολυμπιακό να βγει μπροστά έστω και τώρα.
- ΑΑΔΕ: Επιχείρηση Supercars – Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ με ξένες πινακίδες
- «Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων
- Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
- Πάτρα: Παραδόθηκε στην Αστυνομία 32χρονος για το αιματηρό περιστατικό στο Σούλι – Αναζητούνται άλλα δύο άτομα
Είναι άδικο να «χρεωθεί» κάποιος την κακή αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού στο τελευταίο δίμηνο (και βάλε) που τον έχει φέρει με την πλάτη στον τοίχο στη «μάχη» του πρωταθλήματος. Είναι προφανέστατο πως σχεδόν όλοι είναι ντεφορμέ, από τον Μεντιλίμπαρ έως όλα τα «βαριά χαρτιά» της ομάδας στο χορτάρι. Από τους παίκτες – βαρόμετρα για την παρουσία του Ολυμπιακού τα τελευταία δύο χρόνια είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς που βρίσκεται στην παραπάνω κατηγορία, και είναι ένας από τους λόγους που η ομάδα δεν… τραβάει στα δύσκολα.
Ο Πορτογάλος βιρτουόζος άσος που μάλιστα έχει φέτος δύο πρόσωπα, καθώς στο Τσάμπιονς Λιγκ ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας, αν όχι ο MVP, καθώς κατάφερε να σκοράρει τρεις φορές, σε ματς που «έκαιγαν» και πρόσφεραν πολύτιμους βαθμούς αλλά στο πρωτάθλημα δεν…
Συγκεκριμένα ο Μαρτίνς σκόραρε το γκολ της νίκης επί της Καϊράτ (0-1) ενώ νωρίτερα είχε κάνει μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της ερυθρόλευκης καριέρας του στο 1-1 με την PSV όπου είχε ανοίξει το σκορ.
Ο Ζέλσον είχε βρει δίχτυα και στο Άμστερνταμ (έκανε το 0-1) στο διπλό (1-2) πρόκρισης για τους Πειραιώτες ενώ ήταν βασικός και στα δύο ματς για την νοκ-άουτ φάση κόντρα στην Λεβερκούζεν. Και ενώ στα «αστέρια» στάθηκε σε υψηλότατο επίπεδο, στο πρωτάθλημα έχει… χαμηλές πτήσεις με τα νούμερα να τον φέρνουν στα 2 γκολ και 2 ασίστ την ώρα που την περσινή σεζόν που ο Ολυμπιακός κατέκτησε το νταμπλ είχε σε 26 συμμετοχές 7 γκολ και 9 ασίστ και μεγάλες εμφανίσεις σε κορυφαίες αναμετρήσεις.
Η διαφορά σημαντική όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό με τον Μεντιλίμπαρ να ελπίζει πως από το ντέρμπι με τον ΠΑΟ στην Λεωφόρο στις 19 Απριλίου θα δει ξανά τον γνωστό Ζέλσον Μαρτίνς που μπορεί κάλλιστα με την κλάση του να κάνει το κάτι παραπάνω που έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός για το απαραίτητο restart.
- «Παίρνει Λοβέρν η Παρτιζάν» (pic)
- Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
- Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»
- Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga
- Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Κλείδωσαν» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο οι «κόκκινοι»
- Σαν Πάουλι – Μπάγερν Μονάχου 0-5: Παράσταση για ένα ρόλο
- Μίλαν – Ουντινέζε 0-3: Αδιανόητο κάζο για τους Ροσονέρι
- Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις