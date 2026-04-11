Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ποδόσφαιρο 11 Απριλίου 2026, 22:45

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Vita.gr
Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Spotlight

Ολη η Ελλάδα ψάχνει… Ελληνες ποδοσφαιριστές. Ολοι κατάλαβαν πως ο όρος «γηγενής», είτε έχει να κάνει με την υπηκοότητα που αναγράφεται στο διαβατήριο είτε (ακόμη πιο σημαντικό) με την «ποδοσφαιρική ταυτότητα» και το πού έχει μάθει να παίζει μπάλα (club ή association trained), είναι ζητήματα ουσίας για το μέλλον του αθλήματος στη χώρα. Αλλά και για τη συνολική παρουσία των ομάδων μας, εντός και εκτός συνόρων. Σε αγωνιστικά, αλλά και… οικονομικής φύσεως ζητήματα.

Εντάξει, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Η ανάδειξη νέων ταλέντων και η ενσωμάτωσή τους στην πρώτη ομάδα αποτελεί το απόλυτο «θέλω» του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την κατάκτηση του Youth League από τον Ολυμπιακό, έχει εξελιχθεί σε… εθισμό. Ειδικά για τους «μεγάλους» του ποδοσφαίρου μας. Αλλά και διεθνώς. Καθώς σύμφωνα με την τελευταία, άκρως διαφωτιστική έρευνα του CIES Football Observatory, η οποία εξετάζει τη χρησιμοποίηση παικτών κάτω των 21 ετών (U21) στα εγχώρια πρωταθλήματα τα τελευταία πέντε χρόνια, η ψαλίδα ανάμεσα στις κορυφαίες «αναπτυξιακές» ομάδες και τις υπόλοιπες παραμένει χαώδης. Και η αλήθεια είναι πως έχουμε δρόμο ακόμη να διαβούμε. Ως χώρα.

Η έρευνα του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Σπουδών αποκαλύπτει τα κλαμπ που πραγματικά επενδύουν στη νεολαία. Στην κορυφή μεταξύ των 50 κορυφαίων πρωταθλημάτων ανά τον πλανήτη φιγουράρει η Νόρτζελαντ (Δανία), η οποία έχει δώσει το ασύλληπτο 44,7% των συνολικών λεπτών συμμετοχής στους αγώνες της σε ποδοσφαιριστές U21. Ακολουθούν η σλοβακική Ζίλινα (35,3%) και η αυστριακή Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ (35%), μια ομάδα που έχει χτίσει ολόκληρη αυτοκρατορία πάνω στο scouting, στα data και την ανάδειξη νεαρών παικτών.

Σε ό,τι αφορά τα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Big-5), η ομάδα που ξεχωρίζει δεν είναι άλλη από την Μπαρτσελόνα. Η περίφημη Masia συνεχίζει να τροφοδοτεί την πρώτη ομάδα, με τους Καταλανούς να δίνουν το 20,7% του χρόνου τους σε ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών, αφήνοντας πίσω τους το Στρασβούργο (18,6%) και τη Σάντερλαντ (18,5%).

Κοιτάζοντας τη λίστα του CIES, είναι εμφανής η απουσία των ελληνικών ομάδων από τις υψηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Στη Super League, ο πρωταθλητισμός και η πίεση για άμεσα αποτελέσματα στέκονται διαχρονικά εμπόδιο στην αξιοποίηση των παικτών τόσο νεαρής ηλικίας, με τους προπονητές να στρέφονται, σχεδόν μονόπλευρα, σε έμπειρους ξένους ποδοσφαιριστές. Με τον Ολυμπιακό να είναι (μαζί με τον ΠΑΟΚ) στη λίστα, δείχνοντας ότι προσπαθούν να σταθούν απέναντι στο φαινόμενο.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να λύσουν έναν γρίφο. Έχοντας δημιουργήσει μία από τις πιο επιτυχημένες φουρνιές στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε επίπεδο Νέων (με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Youth League), το μεγάλο στοίχημα είναι η ομαλή μετάβαση ορισμένων ακόμη εξ αυτών των παιδιών (και άλλων που έρχονται) στην πρώτη ομάδα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, που εξετάζει το CIES, ο Ολυμπιακός στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο σε έτοιμους, πιο ποδοσφαιρικά… μεσήλικες παίκτες για να κατακτήσει τίτλους και να κάνει ευρωπαϊκές πορείες (με στολίδι στο στέμμα του το Conference League).

Ο χρόνος συμμετοχής σε καθαρά U21 παίκτες στο πρωτάθλημα αυξήθηκε αισθητά την τελευταία τριετία. Ωστόσο, η σημερινή πρόκληση του συλλόγου είναι να μετατρέψει την τεράστια δεξαμενή ταλέντου (Μουζακίτης, Πνευμονίδης Λιατσικούρας, Φύλης, Σαντής, Κολοκοτρώνης, Σιώζιος,Χάμζα, κ.ά.) αρχικά στο… μάτι της πρώτης ομάδας καις τη συνέχεια, όσοι ανταπεξέλθουν, σε βασικά γρανάζια της ανδρικής ομάδας. Και η αλήθεια είναι πως η τεχνογνωσία υπάρχει. Και με το παραπάνω.

Το αποτέλεσμα της έρευνα είναι σαφές. Είναι ο καθρέφτης αυτού που πρέπει να γίνει. Όπως καθρέφτης είναι και όσα έχουν προσφέρει τα νέα Ελληνόπουλα στις ομάδες τους, όταν δέχονται εμπιστοσύνη. Μας δείχνει ότι το μέλλον (και το παρόν) του ποδοσφαίρου ανήκει στις ομάδες που τολμούν να εμπιστευτούν τη νεολαία τους.

Στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός έδειξε και σε διεθνές επίπεδο ότι μπορεί να «παράξει» “χρυσάφι” στις ακαδημίες του. Η απόφαση για συνέχιση στην επένδυση στα νέα παιδιά, είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο Ολυμπιακός κάνει «παιδομάζωμα» σε όλη την Ελλάδα. Και θέλει οι καλύτεροι να γίνουν δικοί του. Είναι πολιτική και σαφής οδηγία από την ιδιοκτησία. Και δεν θα υπάρξει παρέκκλιση.

Μάλιστα, οι επενδύσεις που έγιναν στην Ακαδημία τους τελευταίους μήνες, είναι ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα για το τι θέλει η διοίκηση να γίνει και ποια κατεύθυνση είναι υποχρεωμένοι όλοι να κινηθούν σε ό,τι έχει να κάνει με τα «μικρά διαμάντια) του συλλόγου. Διότι ο Ολυμπιακός θέλει να βγάλει κι άλλα «δικά του» παιδιά. Παιδιά που θα ακολουθήσουν τον δρόμο της πρώτης ομάδας, έτοιμα να μπουν και να αρπάξουν την ευκαιρία.

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Vita.gr
Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Πετρέλαιο: Σε χάος η φυσική αγορά – Στα ύψη οι τιμές και οι προειδοποιήσεις για ελλείψεις

Πετρέλαιο: Σε χάος η φυσική αγορά – Στα ύψη οι τιμές και οι προειδοποιήσεις για ελλείψεις

Αθλητική Ροή
«Παίρνει Λοβέρν η Παρτιζάν» (pic)
Μπάσκετ 12.04.26

Κοντά σε ομάδα της Euroleague o Λοβέρν

Μετά το πέρασμά του από την Κουβέιτ Σπόρτιν Κλαμπ, ο Τζόφρι Λοβέρν ετοιμάζεται να επιστρέψει, στην Παρτιζάν μετά τη σεζόν 2012 έως 2014.

Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μπάσκετ 11.04.26

Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.

Ποδόσφαιρο 11.04.26

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga

Η Μπαρτσελόνα είπε «ευχαριστώ» στην Τζιρόνα που έκοψε βαθμούς από τη Ρεάλ «κλείδωσε» τον τίτλο στη La Liga επί της ουσίας και πλέον σκέφτεται τον επαναληπτικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Σίτι ως το φινάλε

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Μετά το φινάλε του Champions League…
On Field 10.04.26

Μετά το φινάλε του Champions League…

Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

Γιώργος Νοικοκύρης
O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Δήμος Μπουλούκος
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
On Field 07.04.26

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Γιώργος Νοικοκύρης
Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο
Μπάσκετ 06.04.26

Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως θα γυρίσει στους πάγκους μόνο αν βρει το κατάλληλο κίνητρο και ο Άρης Betsson του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει ικανός να του το προσφέρει στο προσεχές μέλλον.

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
On Field 06.04.26

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Παίρνει Λοβέρν η Παρτιζάν» (pic)
Μπάσκετ 12.04.26

Κοντά σε ομάδα της Euroleague o Λοβέρν

Μετά το πέρασμά του από την Κουβέιτ Σπόρτιν Κλαμπ, ο Τζόφρι Λοβέρν ετοιμάζεται να επιστρέψει, στην Παρτιζάν μετά τη σεζόν 2012 έως 2014.

Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι
Καιρός 12.04.26

Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κυρίως στα δυτικά και τα νότια φτάνοντας τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικά στοιχεία: Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία – Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα
Δημογραφικά στοιχεία 12.04.26

Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία - Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα

Μια έντονη δημογραφική αντίθεση παρατηρούμε την τελευταία 25ετία: ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά περίπου 46,6% (από ~6,1 δισεκατομμύρια σε πάνω από 8,2 δισεκατομμύρια), η κατανομή αυτής της αύξησης είναι εξαιρετικά άνιση.

Στράτος Ιωακείμ
Διδάγματα από το παρελθόν: Ο Κάλαχαν, η Θάτσερ και ο… Μητσοτάκης
Ασύμμετρη απειλή 12.04.26

Διδάγματα από το παρελθόν: Ο Κάλαχαν, η Θάτσερ και ο... Μητσοτάκης

Τι μπορεί να διδάξει ο βρετανικός «χειμώνας της δυσαρέσκειας» του 1978 στην ελληνική κυβέρνηση - Τα σενάρια για το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα «διαβάσει» τη σημερινή πραγματικότητα

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Μάργκους Τσάκνα: «Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ»
Συνέντευξη 12.04.26

«Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ» λέει ο ΥΠΕΞ της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα

Οι εταίροι στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι λέει ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, με αφορμή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την εύθραυστη εκεχειρία

Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του
Γεωπολιτικό… γκούλας 12.04.26

Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του

Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, μια εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα ήταν και δική τους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει το «Interstellar» πριν τον Κρίστοφερ Νόλαν
«Δεν πήγε καλά» 12.04.26

Ο Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει πρώτος το «Interstellar», αλλά τελικά ο Νόλαν έκανε καλύτερη δουλειά

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ασχολήθηκε με το «Interstellar» για έναν ολόκληρο χρόνο. Ωστόσο, πιστεύει ότι καλώς κατέληξε στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων
Κόσμος 12.04.26

«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων

Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί,  ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος, είπε ο Πάπας Λέων για όσους χρησιμοποιούν τις θρησκείες για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο

Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες
Ελλάδα 12.04.26 Upd: 01:59

Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες

Ούτε ένα μπαμ δεν ακούστηκε φέτος στον Νέο Κόσμο παρά τις προθέσεις των νεαρών που πήγαν «οπλισμένοι» με την Αστυνομία να κατάσχει μεγάλες μαύρες σακούλες γεμάτες με μολότοφ. Προσαγωγές και συλλήψεις. Αποκλειστικές εικόνες και βίντεο στο in.

Δημήτρης Πέρρος
Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Κόσμος 11.04.26

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Νατάσα Ρουγγέρη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Απριλίου 2026
